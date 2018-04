Campeonato Paulista: tudo que você precisa saber sobre Palmeiras x Corinthians

Google Plus

Palmeiras e Corinthians fazem mais um Derby decidindo o título do Campeonato Paulista 2018. O Verdão venceu primeiro jogo, fora de casa por 1 a 0 gol de Borja. Os comandados de Roger Machado precisam de um empate para conquistar o caneco. Já os Alvinegros precisam da vitória de pelo menos dois gols de diferença.

Palco e horário da partida

O Allianz Parque será o estádio em que o Derby Paulista será disputado. Há capacidade para cerca de 43 mil palmeirenses, já que, em clássicos, a torcida é única. A bola rola às 16h desse domingo (8), no horário de Brasília.



Treinos abertos

As duas equipes realizaram suas preparações finais nos respectivos estádios, contando com o apoio de seus torcedores. Na sexta-feira (6), cerca de 37 mil apoiaram o Timão. Na manhã do sábado, cerca de 31 mil deram força ao Verdão.



Prováveis escalações

Do lado do Palmeiras, há apenas três desfalques, sendo Felipe Melo (suspenso por expulsão), Arthur (recuperando de lesão) e Gustavo Scarpa (disputa judicial). No Corinthians, a única ausência será Clayson (suspenso por expulsão).

Palmeiras: Jaílson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Victor Luís; Bruno Henrique, Moisés, Lucas Lima; Dudu, Borja, Willian.

Corinthians: Cássio; Fágner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf e Maycon; Romero, Jadson, Rodriguinho e Mateus Vital.

Arbitragem

O juiz do confronto final do Paulistão será Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Assim, ele terá como auxiliares Anderson José de Moraes Coelho e Daniel Paulo Ziolli, além de Adriano de Assis Miranda como quarto árbitro.