Palmeiras x Corinthians AO VIVO online pelo Campeonato Paulista 2018 (0-0)

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre Palmeiras x Corinthians ao vivo, válido pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista. A bola rola às 16h (de Brasília). Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

No Corinthians, a única ausência será Clayson (suspenso por expulsão). Provável Corinthians: Corinthians: Cássio; Fágner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf e Maycon; Romero, Jadson, Rodriguinho e Mateus Vital.

Do lado do Palmeiras, há apenas três desfalques, sendo Felipe Melo (suspenso por expulsão), Arthur (recuperando de lesão) e Gustavo Scarpa (disputa judicial). Provável Palmeiras: Jaílson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins, Victor Luís; Bruno Henrique, Moisés, Lucas Lima; Dudu, Borja, Willian.

As duas equipes realizaram suas preparações finais nos respectivos estádios, contando com o apoio de seus torcedores. Na sexta-feira (6), cerca de 37 mil apoiaram o Timão. Na manhã do sábado, cerca de 31 mil deram força ao Verdão.

O juiz do confronto final do Paulistão será Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Assim, ele terá como auxiliares Anderson José de Moraes Coelho e Daniel Paulo Ziolli, além de Adriano de Assis Miranda como quarto árbitro.

O Allianz Parque será o estádio em que o Derby Paulista será disputado. Há capacidade para cerca de 43 mil palmeirenses, já que, em clássicos, a torcida é única. A bola rola às 16h desse domingo (8), no horário de Brasília.

Palmeiras e Corinthians fazem mais um Derby decidindo o título do Campeonato Paulista 2018. O Verdão venceu primeiro jogo, fora de casa por 1 a 0 gol de Borja. Os comandados de Roger Machado precisam de um empate para conquistar o caneco. Já os Alvinegros precisam da vitória de pelo menos dois gols de diferença.