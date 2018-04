Em jogo de sete gols, Sereias da Vila saem na frente, sofrem a virada e são derrotadas pelo Corinthians

Placar: Santos: Chú, aos 5 e aos 14 do 1T; Rosana, aos 23 do 2T; Corinthians: Michelle, aos 13 do 1T; Cacau, aos 20 do 1T; Gabi Zanotti, aos 27 do 2T; Maglia, aos 31 2T

Neste sábado (14), as Sereias da Vila receberam o Corinthians, na Vila Belmiro,em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista Feminino e foram derrotadas por 4 a 3. Os gols foram marcados por (dois) e Rosana para as santistas e Michelle, Cacau, Gabi Zanetti e Maglia para as corintianas. O time mandante chegou a estar à frente no placar por duas vezes, mas as meninas do Timão mostraram estar ligadas no jogo e conseguiram buscar a virada.

Com a derrota, o Santos permanece na quinta colocação do grupo B, com um ponto. Com um jogo a mais, o Corinthians lidera com nove pontos e 100% de aproveitamento.

O jogo



Logo aos cinco minutos do primeiro tempo, Maria deu um lindo passe para Chú, que bateu cruzado para abrir o placar para as Sereias da Vila. Em desvantagem no placar, as corintianas se lançaram ao ataque e aos 13 minutos, conseguiram o empate, após Marcela invadir a área e tocar para Michelle empurrar para as redes.

No lance seguinte, Sochor lançou com categoria para Chú. A camisa 9 do Santos deu um toque por cima da goleira Tainá Borges e novamente colocou as Sereias da Vila em vantagem.

Porém a comemoração não durou muito tempo. Cacau arriscou de longe e fez um bonito gol para empatar a partida. Aos 27 minutos, Gabi Zanotti aproveitou rebote em cruzamento e virou o placar para as corintianas.

Após o intervalo, a técnica Emily Lima voltou com duas mudanças na equipe santista: saiu Cida e Sandrinha para a entrada de Monique Peçanha e Carol. No decorrer do jogo, aos 13 minutos, a comandante tirou a atacante Karen para a entrada da experiente Rosana, de 35 anos.

E foi dela o gol de empate das Sereias da Vila. Após cruzamento de Sochor, Rosana venceu a zaga adversária pelo alto e deixou tudo igual na Vila Belmiro. Porém, aos 31 minutos, Maglia aproveitou uma cobrança de escanteio para desviar e fazer 4 a 3 para as corintianas.

Próximo jogo

O Santos volta a campo no próximo sábado (14), às 11 hrs (de Brasília) contra a Portuguesa, no Estádio do Pacaembu.