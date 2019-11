Resultado Vasco x Botafogo na final do Campeonato Carioca (0-1)

Obrigado por acompanhar mais esse jogão conosco, torcedor. Até a próxima, fique ligado no nosso site e acompanhe todo o pós-jogo e a repercussão da decisão.

FOI NA RAÇA, FOI SOFRIDO. ISSO É BOTAFOGO!

Carli marca no último minuto da partida, empata a decisão e Gatito brilha nos pênaltis. Jogadores comemoram muito dentro de campo!

PÊNALTIS: VASCO 3x4 BOTAFOGO

Gatito pega pênalti de Henrique e sagra o Botafogo campeão.

PÊNALTIS: VASCO 3x4 BOTAFOGO

Renatinho desloca Martín e marca o último.

PÊNALTIS: VASCO 3x3 BOTAFOGO

Pikachu empata a disputa, tudo igual.

PÊNALTIS: VASCO 2x3 BOTAFOGO

Marcinho bate no canto e desloca Martín Silva.

PÊNALTIS: VASCO 2x2 BOTAFOGO

Gatito pega a cobrança de Werley e deixa tudo igual.

PÊNALTIS: VASCO 2x2 BOTAFOGO

Gilson cobra bem demais e empata a disputa.

PÊNALTIS: VASCO 2x1 BOTAFOGO

Ríos converte a segunda cobrança.

PÊNALTIS: VASCO 1x1 BOTAFOGO

Martín Silva pega a cobrança de Pimpão.

PÊNALTIS: VASCO 1x1 BOTAFOGO

Wagner solta a bomba e empata.

PÊNALTIS: VASCO 0x1 BOTAFOGO

Brenner bate no canto direito e marca.

50" TERMINA O JOGO. VAMOS AOS PÊNALTIS!

49" É GOOOOOOOOOOOOOOL

Joel Carli, atacante desde os 40 minutos, marca após confusão na área. É gol do Alvinegro. É gol que leva para os pênaltis.

48" QUASE GOL DO VASCO

Ríos ganha no ataque, sai na cara de Gatito mas o goleiro alvinegro fecha muito bem o ângulo e fica com ela.

47" Léo Valência comete falta na direita e é expulso.

47" QUE ISSO, ANDRÉS

Rios recebe no ataque, domina e protege a bola muito bem.

46" Pikachu recebe antes do meio de campo, chama a falta e recebe. Vasco se segura como pode.

45" Pimpão recebe na esquerda, arrisca de fora da área e Martín Silva fica com ela. Faltam apenas cinco minutos.

44" CARTÃO AMARELO

Andrés Rios tenta chapéu em Léo Valência e meia alvinegro comete falta.

44" Vamos até os 50 novamente!

43" Brenner recebe lançamento na área, mas cabeceia muito mal. Final de jogo tenso!

42" Botafogo vem todo para o ataque. Carli está dentro da área.

41" Martín Silva sai na cabeça de Brenner e salva o Vasco mais uma vez.

Vasco com quatro zagueiros em campo agora.

38" SUBSTITUIÇÃO NO VASCO

Sai Riascos e entra Ricardo Graça.

36" Zaga cruzmaltina corta três vezes e afasta de vez o perigo. Jogo corrido até aqui.

36" Marcinho levanta para a área e Paulão corta mais uma vez. Outro escanteio.

35" Pimpão é acionado na esquerda, cruza para a área e Paulão espirra o taco. Escanteio para o Botafogo.

33" BLITZ ALVINEGRA

Botafogo chega bem duas vezes. Na primeira, Erazo corta e a bola sobra para Renatinho. O meia aciona Marcinho na direita, que sofre falta de Henrique.

32" Pimpão recebe na esquerda, cruza para a área e Brenner toca para fora.

30" Werley recebe amarelo por falta em Renatinho.

29" Werley recebe na direita, tenta cruzamento para a área, mas a bola fica com Gatito.

28" Pikachu domina dentro da área, faz o pivô e serve Desábato. O volante pega forte de fora da área, mas a bola passa a direita de Gatito.

27" Matheus Fernandes comete falta boba em Wagner, antes do meio de campo.

26" Wagner cobra, Carli afasta e Pikachu arrisca de longe, mas a bola passa por cima.

25" Wagner pega sobra, emenda de fora da área e a bola desvia na zaga alvinegra.

24" NÃO É A DELE

Marcinho tenta cruzamento com o pé esquerdo e manda mal demais.

23" Léo Valência percebe a infiltração de Gilson, tenta a bola esticada, mas Paulão aparece e manda para a lateral.

22" Kieza se enrosca com Paulão, pede pênalti, mas o juiz segue o jogo.

20" MARTÍN SILVA!

Léo Valência levanta na área, Brenner desvia e Martín Silva salva o Vasco mais uma vez. Bola explodiu no peito do uruguaio.

20" EXAGERADO

Brenner sobe com Paulão e o zagueiro cruzmaltino pula sob o atacante alvinegro.

18" Pikachu bate à direita de Gatito.

17" QUE FALTA PERIGOSA

Pikachu recebe na entrada da área e Gilson comete a falta um pouco antes da linha da grande área.

ATUALIZAÇÃO

Moisés sofreu uma queda de pressão e já está bem.

16" Riascos recebe na direita, gira e tenta o cruzamento para Ríos; bola sai forte demais.

15" SUBSTITUIÇÃO NO VASCO

Sai Rafael Galhardo e entra Werley.

13" Com um a mais, o Botafogo utiliza duas linhas de quatro, com Pimpão e Léo Valência apoiando muito. Em alguns momentos, o Alvinegro tem quatro jogadores no ataque.

13" SUBSTITUIÇÃO NO VASCO

Sai Evander e entra Rios.

12" No banco, Moisés está desacordado e já recebe atendimento médico.

12" Pimpão dá carrinho em Henrique e recebe o amarelo.

10" MARTÍN SILVA

Léo Valência cobra na área, Carli pede pênalti. Na sobra, Renatinho chuta a queima roupa e Martín Silva espalma.

8" Riascos recebe na esquerda, limpa a jogada, mas pega mal na bola.

8" Evander tenta dominar pela esquerda, mas é parado com falta por Marcinho.

6" AUMENTA A PRESSÃO

Kieza recebe na área, tenta girar em cima de Paulão, mas o zagueiro leva a melhor. Botafogo volta ligado!

4" ERAAAAAZO

Martín Silva sai mal, Kieza toca de cabeça e Erazo aparece para salvar.

3" MEU DEUS!

Galhardo levanta bola na área, Gatito passa pela bola e para a sorte alvinegra, a bola sai pela linha de fundo.

2" Pimpão tenta levantamento na área e Erazo aparece para cortar.

0" SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO!

Saem Moisés e Marcelo e entram Gilson e Kieza.

00' RECOMEÇA A PARTIDA!

SUA VEZ, WAGNER:

- A falta do Fabrício não foi para tanto. A gente sabia que a arbitragem estaria pressionada.

FALA, MARCINHO:

- Temos que encurralar eles lá na frente, porque estamos com um homem a mais.

50' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!

50' Pimpão tenta cobrar rápido e escorrega. No cruzamento, o atacante acha Rabello livre na área, que cabeceia nas mãos de Martín Silva.

49' MARTÍN DE NOVO!

Goleiro atua como jogador de linha, fecha o angulo de Pimpão e joga a bola para escanteio.

48' Moisés é acionado na esquerda, leva até a linha de fundo e tenta encontrar Brenner na área. Martín Silva sai do gol e fica com a bola.

46' Vamos até os 50!

46' MARTÍN!

Marcinho recebe na direita, tenta cruzamento mas Martín Silva aparece e afasta de soco.

45' CARTÃO AMARELO

Marcelo dá carrinho em Pikachu, e é punido com o amarelo. Jogo pegado nesse final.

44' Riascos recebe na área, finaliza, mas a bola fica fácil para Gatito.

43' Evander tabela com Riascos, mas na hora do domínio a bola corre demais e fica com Carli.

40' Luiz Fernando cai novamente no gramado, e aos prantos, será substituído por Pimpão. Meia é consolado pelos companheiros no banco de reservas.

40' Renatinho leva pelo meio, aciona Léo Valência na direita mas o meia não finaliza bem.

39' Fora de campo, Luiz Fernando chora durante o atendimento médico. Fabrício se desculpa com o meia alvinegro.

36' EXPULSO!

Fabrício pisa na panturrilha de Luiz Fernando no meio de campo e é punido com o cartão vermelho direto.

36' TENTOU CAVAR

Henrique cruza mais uma vez na área e Riascos, nitidamente, se joga tentando cavar um pênalti. Segue 0 a 0.

34' UHHHHH

Henrique percebe a infiltração de Pikachu na área, lança o lateral, mas na hora da finalização manda por cima do gol de Gatito.

33' Evander protege bola na linha de fundo, tenta ganhar escanteio mas sai com bola e tudo. Posse do Botafogo.

31' Pikachu tentava infiltração pelo meio, mas Gatito aparece e fica com a bola.

30' Fabrício aciona Wagner pela esquerda, meia domina com as costas e toca em Evander. Na sequência, Carli aparece e corta.

28' Evander tenta levar sozinho e é desarmado por Rabello. Jogo fica melhor no Maracanã.

25' GATITO!

Evander rouba bola no meio de campo, aciona Pikachu na direita, que chuta de fora da área. O goleiro paraguaio solta nos pés de Riascos, mas o atacante não consegue a finalização.

24' QUE ISSO, DESÁBATO?

Volante perde o tempo da bola, chega forte demais em Renatinho e recebe o cartão amarelo.

23' PERDE E GANHA

Pikachu recebe na direita, tenta passar por Moisés e é desarmado. Na sequência, o lateral alvinegro perdeu para Galhardo, mas conseguiu o desarme no fim.

22' Luiz Fernando tenta passar por Fabrício mas é desarmado. Segue 0 a 0 em um jogo muito estudado.

20' SERÁ?

Léo Valência levanta bola na área, Paulão corta e na sobra a bola explode em Rafael Galhardo. Alvinegros ficaram pedindo pênalti.

20' DIVIDIDA FEIA

Evander chega muito forte em Léo Valência e o juiz marca apenas falta.

19' UHHH

Evander levanta no segundo pau, a bola passa por todo mundo e quase sobra para o zagueiro Paulão.

18' Henrique é lançado no ataque e na dividida com Carli, o juiz marca falta para o cruzmaltino.

17' MAIS UMA VEZ ELE

Luiz Fernando ganha na linha de fundo, tenta cruzar, mas a bola passa por fora do gol de Martín Silva.

16' Luiz Fernando recebe no meio, tenta infiltração mas é desarmado por Desábato.

15' Léo Valência levanta na área e Fabrício manda para frente.

13' CARTÃO AMARELO!

Na sobra da jogada, Renatinho ganha de Paulão na velocidade e o zagueiro comete falta.

13' Galhardo cobra escanteio no primeiro pau e Brenner corta.

12' Riascos ganha pelo lado esquerdo, mas na hora de cruzar é travado por Léo Valência.

10' Erazo tenta lançamento para Henrique, mas a bola sai forte demais.

Moisés segue sentindo em campo. Dá pra perceber com facilidade como o lateral-esquerdo manca e tem dificuldade para andar @BotafogoVAVEL — Gabriel Menezes (@FMS_Gabriel) 8 de abril de 2018

7' Léo Valência aciona Moisés na esquerda, o lateral procura Brenner na área, mas Fabrício fica com ela.

5' Renatinho recebe em profundidade, ganha de Paulão e toca em Léo Valência. No cruzamento, Erazo afastou.

4' Léo Valência faz festa pelo lado direito do Vasco, mas não consegue o cruzamento. Na sequência, comete falta em Evander.

3' Jogo recomeça. Moisés está fora de campo, esperando a autorização do árbitro.

2' Moisés segue caído no gramado e é atendido dentro de campo.

1' Moisés tenta passar por Desábato, que derruba o lateral mas o juiz segue o lance.

0' COMEÇA O JOGO!

Rola a bola para Vasco e Botafogo, 90 minutos separam um dos dois times da taça. Puro clima de final no Maracanã!

FALTA POUQUÍSSIMO!

Equipes já em campo, perfilados para a execução do hino nacional.

Vasco e Botafogo encerram aquecimento e vão para o vestiário. Menos de 15 minutos para o início da final!

VASCO CONFIRMADO

Martín Silva; Rafael Galhardo, Paulão, Erazo e Fabrício; Desábato, Evander, Yago Pikachu, Henrique e Wagner; Riascos.

BOTAFOGO DEFINIDO

Gatito; Marcinho, Igor Rabello, Carli e Moisés; Matheus Fernandes, Marcelo e Renatinho; Léo Valência, Luiz Fernando e Brenner.

No momento, temos apresentação da banda da Guarda Municipal, com faixa que pede paz nos estádios @BotafogoVAVEL pic.twitter.com/nWx2okgYUd — Gabriel Menezes (@FMS_Gabriel) 8 de abril de 2018

Tá bonito: clima é de paz entre as torcidas no entorno do Maracanã @BotafogoVAVEL pic.twitter.com/kDJ9TeCS3y — Sergio Santana (@sergiostn_) 8 de abril de 2018

Chegamos! Maracanã bem vazio ainda, de ambos os lados. Torcidas do lado de fora fazendo aquele pré jogo esperto. @BotafogoVAVEL pic.twitter.com/dftcvB6wx2 — Gabriel Menezes (@FMS_Gabriel) 8 de abril de 2018

ATENÇÃO, TORCEDOR:

A troca de ingressos por parte dos torcedores vascaínos acontecerá nas bilheterias 1 e 2. Para os alvinegros, as trocas acontecerão nas bilheterias 3 e 4.

ATUALIZAÇÃO

Ingressos esgotados para a partida. Expectativa de 54 mil pagantes e recorde de público no Carioca.

MARACANÃ CHEIO

A última parcial, divulgada nesta quinta-feira (5), foi de 45 mil ingressos vendidos e a venda vai até às 13h, nas bilheterias do Nilton Santos.

No retrospecto dos times no confronto, os times já se enfrentaram 324 vezes. Foram 141 vitórias cruzmaltinas, 96 empates e apenas 87 triunfos alvinegros.

Bom dia torcedor. Hoje é dia de final! Vasco x Botafogo ao vivo se enfrentarão pela disputa do título de campeão carioca, e você acompanhará tudo com a VAVEL Brasil à partir das 16h. Fique ligado!

O PALCO DO CONFRONTO

A partida será realizada no Estádio do Maracanã. Com capacidade para 78.838 mil pessoas, o estádio foi um dos reformados para a Copa do Mundo de 2014.



Estádio do Maracanã, o palco do jogo Vasco x Botafogo ao vivo (Foto: Clive Rose/Getty Images)

VASCO DA GAMA

ÚLTIMOS DIAS: Além do resultado diante do Cruzeiro na Libertadores, o Vasco sofreu, talvez, a principal baixa do ano até aqui. Paulinho sofreu uma lesão no ombro e não jogará a final Vasco x Botafogo ao vivo.

PRIMEIRO JOGO DA FINAL: Foi sofrido mas o Vasco levou a melhor no jogo de ida. Com o gol de Ríos aos 48 minutos do segundo tempo, o Cruz-Maltino chega com a vantagem de um gol no Maracanã.

MUDANÇAS: Sem Paulinho, lesionado, Zé Ricardo deve optar pela volta do atacante Andrés Rios ao time. Na lateral esquerda, Henrique já está totalmente recuperado e deve ser o titular no meio. Wellington, suspenso, não joga.

Vasco x Botafogo PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Martín Silva; Rafael Galhardo, Paulão, Erazo e Fabrício; Desábato, Evander (Andrey) e Wagner; Pikachu, Henrique e Riascos.

BOTAFOGO

ÚLTIMOS DIAS: Ao contrário do técnico do Vasco e do Zé Ricardo, o Botafogo de Alberto Valentim teve uma semana inteira livre desde o jogo contra o Cruz-Maltino, na final do Carioca.

PRIMEIRO JOGO DA FINAL: Bem taticamente, o Botafogo sofreu com as investidas cruzmaltinas pelo lado do campo. O Alvinegro também não contava com a estrela de Pikachu, autor de dois gols no primeiro tempo.

MUDANÇAS: Sem o capitão Rodrigo Lindoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Matheus Fernandes, recuperado de uma lesão, deve ser o titular. Na 'luta' pela braçadeira, Jefferson e Carli são as opções.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO no Vasco x Botafogo ao vivo hoje: Gatito; Marcinho, Rabello, Carli e Moisés; Matheus Fernandes (Gustavo Bochecha), Marcelo e Renatinho; Léo Valência, Luiz Fernando e Brenner.