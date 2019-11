Vitória 0 x 1 Bahia pelo Campeonato Baiano 2018

Torcedor, foi um prazer estar com vocês aqui hoje! Bom domingo e até a próxima.

Bahia se sagra Campeão do Campeonato Baiano

Bahia provoca em post de rede social

"Não adiantou arremessar pedras em nosso ônibus. Não adiantou fugir de campo no 1º Ba-Vi do ano. HOJE NÃO TEVE PRA ONDE CORRER #47"

É CAMPEÃO! É CAMPEÃO! É CAMPEÃO!

49' FIM DO SEGUNDO TEMPO NO BARRADÃO! O BAHIA É CAMPEÃO ESTADUAL NA CASA DO VITÓRIA!

47' Vitória tenta, mas o Bahia segue sólido na defesa

ACRÉSCIMOS

Árbitro dá mais quatro minutos

45' Torcedores do Vitória começam a deixar o Barradão

44' Léo faz falta em Nickson

44' A bola sobra para Belusso em posição ilegal

43' Objeto é lançado em campo, arbitragem recolhe

42' Zé Rafael faz linda jogada, mas é derrubado por Bruno que havia ficado para tras

41' Vitória troca passes, mas não consegue entrar na área do Bahia

39' Baumjohann enfia a bola para Belusso, mas a bola sai forte demais, Douglas defende

38' UUUH!!! Zé Rafael aplica caneta em José Welison, mas sofre falta

37' Cruzamento na área, mas Douglas corta de soco e tira dali

35' Bahia recua ao seu campo de defesa. Vitória segue tentando o gol

33' Pedro Botelho cruza Belusso, que cabeceia pra fora

30' José Welison, que acabou de entrar, arrisca de fora e manda pela linha de fundo

SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA

Sai: Rodrigo Andrade

Entra: José Welison

27' QUASEEE!!! Belusso ganha em velocidade de Allione, dribla Grolli, bate pro gol, mas Douglas faz excelente defesa

25' CARTÃO AMARELO! Para Allione por tentar parar Baumjohann com falta

25' CARTÃO AMARELO! Para Caíque por reclamação

SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA

Sai: Vinícius

Entra: Régis

21' Nino consegue evitar o contra-ataque do Vitória

21' Falta de Bruno Bispo em Edigar

20' Público no estádio é de 30.142

Renda R$ 633.263,00

SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA

Sai: Marco Antônio

Entra: Allione

SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA

Sai: Lucas Fonseca

Entra: Douglas Grolli

15' Lucas Fonseca corta com o peito chute dentro da área e jogadores do Bahia pedem pênalti. Jogador precisa de atendimento médico

14' Douglas sai do gol para cortar lance do ataque do Vitória e cai machucado no gramado

SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA

Sai: Neilton

Entra: Alex Baumjohann

9' Segundo tempo segue intenso

8' Vinícius cruza, mas Pedro Botelha tira dali

8' Neilton sentindo a coxa

7' Falta de Bruno em Zé Rafael. Bahia tem a chance de levantar a bola na área

5' Jogo fica quente nesse momento, Tiago faz falta dura em Juninho

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO BAHIA!!! Zé Rafael tabela com Marco Antônio, finaliza, Fernando Miguel faz a defesa. No rebote Elton manda de cabeça pro fundo das redes

2' Edigar recebe de Vinícius, mas é desarmado por Pedro

1' Jogo começa duro, falta a favor do Bahia

0' Começa o segundo tempo de jogo no Barradão

No início da partida o Vitória teve, talvez, a grande chance da partida em três lances seguidos, mas Douglas salvou o tricolor baiano. Após isso, Bahia jogou com a vantagem embaixo do braço

Fim de primeiro do clássico Ba-Vi

46' UUUUH!!! Marco Antônio recebe na direita, cruza pra Edigar, que rola pra Zé Rafael e chuta com perigo. Fernando Miguel defende

45' Rodrigo Andrade recua para Fernando Miguel

43' Gregore avança, antes de entrar na área cai, o juíz entende como simulação e manda levantar

42' Léo deixa Rodrigo Andrade para trás, cruza na área, mas Walisson Maia afasta

40' Zé Rafael tabela com Léo, cruza na linha de fundo pra ninguém

40' Bahia cadencia muito o jogo, sabe que tem a vantagem e se aproveita disso

37' Edigar Junio é lançado, passa por Bruno e manda na área, mas Walisson Maia faz o corte

36' Uillian Correia faz belo desarme em cima de Ellton

34' Gregore faz lançamento para Nino, tenta drible, mas Bruno desarma

33' Marco Antônio faz boa jogada, passa por Nickson, mas não passa por Rodrigo Andrade

30' Em cobrança de falta Vinícius manda pra área, mas Fernando Miguel afasta de soco

29' Nino fica com a sobra, avança, deixa dois marcadores pra trás, mas Pedro Botelho corta

28' Nickson levanta na área, mas Léo afasta

28' Escanteio para o Vitória

27' Vitória e Bahia decidiram a final do Campeonato Baiano em 12 ocasiões, 11 títulos do rubro-negro contra 1 do tricolor

25' Gregore vê Zé Rafael livre, faz lançamento, mas exagera e a bola sai pela linha de fundo

23' Vitória tenta com Neílton, jogador vai até a linha de fundo, mas Lucas Fonseca faz o corte

21' Vitória tenta ataque, Juninho tenta chutar de chapa, mas erra o alvo

21' Bahia trabalha a bola até Zé Rafael que finaliza mal e manda pra fora

20' Outra vez Nino Paraíba tenta cruzamento para Edigar, mas o atacante não alcança

18' Falta de Elton em Fillipe Soutto

17' UUUUH!!! Pedro Botelho aplica lindo lençol em Zé Rafael

15' Uillian Correia tenta passe para Neilton, mas Nino Paraíba intercepta e manda pra escanteio

14' Nino avança pela direita, cruza, Edigar sobre, mas não alcança a bola

12' Nickson manda por cima do gol

12' INCRÍVEEEL!!! Três chances claras de gol no mesmo lance. Bahia muito desatento, o placar permanece 0-0 graças ao goleiro Douglas

10' QUASEEE!!! Marco Júnior faz o passe para Juninho que recebe a bola livre de marcação, avança e frente a frente com Douglas chuta em cima do goleiro do Bahia

SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA

Sai: Luan

Entra: Nickson

8' Nickson no aquecimento. Luan aparentemente não aguenta retornar à partida

7' Luan fora de campo recebendo atendimento médico

5' Vinícius recebe de Edigar, arrisca, mas manda a bola pra fora

4' Muitas faltas até aqui

4' Falta de Uillian Correia em Vinícius

2' Pressionado pelo Bahia Walisson manda pra lateral

1' Quase!!! Na cobrança de lateral Pedro Botelho arremessa pra Neílton na área, mas Douglas fica com ela

0' Começa o jogo no estádio Barradão

16:01 Um minuto de silêncio

15:58 Vagner Mancini diz que as alterações feitas na equipe foram feitas para deixar o time mais ofensivo

15:56 Jogadores fazem o último aquecimento antes do início da partida

15:54 Mais de 30 mil ingressos vendidos para esta partida

15:53 Jogadores já em campo, vamos à execução do Hino Nacional

15:51 Torcida do Vitória faz a festa no estádio

15:49 Do outro lado tem o tricolor baiano com a defesa menos vazada do campeonato, com apenas sete tentos sofridos.

15:48 Precisando da vitória o rubro-negro baiano confia no poderoso ataque para vencer a partida, o ataque tem média de 2,23 gols por partida.

15:46 Notícia triste: pela manhã três torcedores de uma torcida organizada do Bahia foram baleados.

15:43 Vagner Mancini surpreende ao escalar Luan na vaga de Nickson. Na lateral-direita, o treinador vai de Rodrigo Andrade, deixando Lucas no banco de reservas.

15:38 Clubes estão em aquecimento

15:36 Vitória escalado: Fernando, Rodrigo Andrade, Wallison, Bruno, Botelho; Correia, Soutto, Juninho, Luan; Neilton e Belusso. Técnico: Vagner Mancini

15:32 Bahia escalado: Douglas, Nino, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Elton, Vinícius, Marco Antônio e Zé Rafael; Edigar Junio. Técnico: Guto Ferreira.

Vinícius afirmou que, caso marque gol na partida, não comemorará com dancinha em respeito à torcida e equipe do Vitória

No primeiro confronto entre Vitória e Bahia no ano, Vinícius (atleta do tricolor) marcou de pênalti e comemorou com uma 'dancinha' na frente da torcida do Vitória, o que causou uma briga generalizada.

14:08 Delegação do Bahia já deixou o hotel.

Na retrospectiva as equipes se enfrentaram 485 vezes, 182 vitórias do Bahia contra 154 do Vitória, houveram 149 empates. Ao todo foram marcados 1219 de gols, onde 644 foram do tricolor e 575 do rubro-negro

O Barradão, palco da final, tem capacidade para 30.618 torcedor e teve os ingressos esgotados na tarde deste sábado (7)

Curiosidade: Vitória e Bahia tem respectivamente os dois maiores goleadores do Campeonato Baiano, Neilton (7) e Vinícius (6).

Primeiro jogo da decisão: Bahia venceu o Vitória por 2x1 com gols de Edigar e Vinicius para o tricolor, Luan diminuiu para o rubro-negro

Curiosidade: Nos últimos 10 anos, Vitória e Bahia decidiram títulos em 8 ocasiões. Sendo 5 títulos para o Vitória e 2 para o Bahia. Neste domingo (8), eles decidem pela oitava vez.

Arbitragem da partida: Raphael Claus é o árbitro da partida, com Emerson Augusto de Carvalho e Danilo Ricardo Simon Manis como assistentes.

BAHIA

Desfalques do Bahia: Edson e Rodrigo Becão suspensos.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino, Tiago, Lucas e Léo; Gregore e Elton; Zé Rafael, Marco Antônio e Vinícius; Edigar Junio;

VITÓRIA

Desfalques do Vitória: André Lima por lesão; Kanu, Yago, Denílson, Rhayner e Vagner Mancini suspensos.

Provável escalação do Vitória: Fernando Miguel; Lucas, Bruno Bispo, Walisson Maia e Pedro Botelho; Fillipe Soutto, Uillian Correia, Juninho e Nickson; Neilton e Jonatas Belusso (Luan);