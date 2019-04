Carneiro é apresentado no São Paulo e promete 'rapidamente' estar à disposição de Aguirre

Depois de ser anunciado há exatamente uma semana, na última segunda-feira (2), o atacante Gonzalo Carneiro foi apresentado por Raí como novo jogador do São Paulo na tarde desta segunda-feira (9), no CT da Barra Funda. Na sua segunda entrevista como atleta tricolor, já que havia conversado com a SPFCTV no dia do seu anúncio, o jovem de 22 anos falou sobre sua lesão e sobre as influências de Lugano e Aguirre na sua decisão de atuar pelo time paulista, e vestirá a camisa 19.

O jogador uruguaio, que sofreu com uma pubalgia, afirmou que já estava treinando com um preparador físico e acredita que dentro de poucas semanas estará pronto para atuar com a camisa do São Paulo: “Fiz um grande trabalho à parte com um preparador do Nacional. Cheguei muito bem e sem dores, mas tem um tempo de adaptação. Rapidamente deverei estar no campo”.

A influência de Lugano na chegada do atacante de 22 anos ao Morumbi é evidente, mesmo que o nome de Carneiro tenha surgido no São Paulo antes que o ídolo uruguaio do tricolor tivesse assumido o cargo de superintendente de relações institucionais. E a influência de Diego Lugano, ex-capitão da seleção uruguaia, foi confirmada por Gonzalo, que também falou sobre como Aguirre também facilitou na sua escolha.

“Quando definiu e surgiu o nome do Aguirre (que substituiu Dorival Júnior no comando do São Paulo, em março), uma comissão uruguaia e o Lugano, que para os uruguaios é um ícone, o capitão: isso facilita a entender e ajuda a orientar, a me acostumar a jogar aqui”, disse o novo camisa 19 do São Paulo.

A apresentação do novo atacante tricolor foi realizada por Raí, dirigente são-paulino. O ídolo tricolor falou sobre a relevância de contratar Gonzalo Carneiro nesse momento e não esperar seu contrato com o Defensor acabar, já que seria encerrado no fim de julho.

“Pegamos informações há três meses. Ficamos felizes de trazê-lo ao São Paulo, havia outros interessados. O contrato lá acabaria em 31 de julho. Trazer neste momento é fundamental. A janela poderia fechar e ele não conseguiria jogar neste ano. A concorrência poderia crescer e dificultar a transação. Ele chegando nos deixa tranquilos para acompanhar sua recuperação e a adaptação final. Temos certeza que teremos um jogador que vai dar muitas alegrias ao São Paulo e mostrar seu potencial, cuja expectativa foi criada no Uruguai e em outros países”, declarou o diretor.

Raí ressaltou a importância da contratação do atacante de 22 anos (Foto: Érico Leonan / saopaulofc.net)

