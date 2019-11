Resultado Avaí x Goiás na Copa do Brasil 2018 (2-2)

Obrigado a você que acompanhou o empate entre Avaí e Goiás pela quarta fase da Copa do Brasil aqui na VAVEL Brasil. Em breve estará disponível o pós-jogo e a repercussão da partida. Até a próxima!

PRÓXIMOS JOGOS

Antes da decisão da vaga, Avaí e Goiás entram em campo pela primeira rodada da Série B 2018. As duas equipes jogam fora de casa, às 16h30 do sábado (14). O Goías encara o CSA, em Alagoas. Já o Avaí encara o Vila Nova, em Goiânia.

JOGO DA VOLTA

Goiás e Avaí entram em campo na próxima quarta-feira (18), às 19h30. Dessa vez o mando de campo é da equipe Esmeraldina. Quem vencer chega nas oitavas de final. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O que não faltou na Ressacada foi emoção e garra das duas equipes. Avaí levou o revés duas vezes e conseguiu buscar o empate.

FIM DE JOGO

45+5' FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM DE JOGO NA RESSACADA!

Goiás abre o placar, leva empate, consegue a virada, mas o Avaí empatou no final da partida. 2 a 2 em Florianópolis.

45+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ, RODRIGÃO!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ!



É DELE, O ESTREANTE, RODRIGÃO!! pic.twitter.com/WtA9C1fnbW — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) 12 de abril de 2018

45+1' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS!

Sai: Carlos Eduardo.

Entra: Michel.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GOIÁS, JÚNIOR VIÇOSA!

Júnior Viçosa aproveita furada de Rafinha e estufa as redes de Aranha. Goiás novamente à frente do placar.

VIÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) 12 de abril de 2018

88' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS!

Sai: Giovanni.

Entra: Léo Sena.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ, ROMULO!

Marcelo Rangel fez grande defesa um lance antes, mas não conseguiu segurar a pancada do camisa 9.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AVAÍ!



É DELE, ROMULO! pic.twitter.com/ooYJ0jt1Kg — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) 12 de abril de 2018

83' Goiás arma contra-ataques quando recupera a posse de bola.

83' ROLA PRA LÁ E ROLA PRA CÁ!

Avaí vai trocando passes, mas não encontra buracos na defesa do Goiás. Vem pressão do time da casa nos minutos finais.

79' Avaí tenta ir para o ataque, mas o Goiás se fechou.

74' Aranha falhou no lance do gol. Defesa do Avaí esperou marcação de impedimento na jogada.

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GOIÁS, BRENO!

O lateral-esquerdo recebe de Rafinha na entrada da área e finaliza com força para o fundo das redes de Aranha. Goiás 1 a 0.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) 12 de abril de 2018

72' Bola fica nas mãos do goleiro após cobrança de escanteio.

72' Judson chega à linha de fundo e cruza, Pedro Bambu manda para escanteio.

69' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS!

Sai: Maranhão.

Entra: Rafinha.

67' SUBSTITUIÇÕES NO AVAÍ!

Saem: Renato e Beltrán.

Entram: Maurinho e Rodrigão.

64' Maranhão tenta jogada de velocidade e ganha lateral para o Goiás.

62' SUBSTITUIÇÃO NO AVAÍ!

Sai: André Mortiz.

Entra: Marquinhos.

Marquinhos já entra com a braçadeira de capitão. Tem muita moral.

61' David Duarte afasta o perigo.

61' AGORA VALEU!

João Paulo cobra a falta e a defesa manda para escanteio.

60' QUE ISSO, AMIGO?

João Paulo vai para a cobrança da falta e Carlos Eduardo tira com a mão. Nova falta e cartão amarelo para ele.

58' FALTA PARA O AVAÍ!

Lance é próximo a grande área, vem cruzamento.

57' ABRAÇO, GUGA!

53' PASSA PERTO!

Romulo arrisca da entrada da área e a bola passa muito perto da trave direita de Marcelo Rangel.

52' Falta de ataque do Goiás.

52' ESPALMA ARANHA!

Giovanni cobra por fora da barreira e o goleiro do Avaí faz a defesa, mandando para escanteio.

52' Goiás tem falta perigosa para cobrar, pelo lado direito de atque. Vem bola na área.

52' CARTÃO AMARELO NO AVAÍ!

João Paulo comete falta e recebe punição.

49' NO POSTE!

Carlos Eduardo arrisca de fora da área, a bola bate na defesa e vai na trave de Aranha! Grande chance do Goiás.

47' João Paulo levanta a bola na área e Bentrán desvia de cabeça. Marcelo Rangel faz a defesa.

45' BOLA ROLANDO NA SEGUNDA ETAPA!

Saída do Avaí!

Equipes voltam para o gramado sem alterações!

INTERVALO

45+1' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NA RESSACADA!

Avaí e Goiás vão empatando em 0 a 0.

44' ACRÉSCIMO!

Apenas um minuto de acréscimo na primeira etapa.

41' CARTÃO AMARELO NO GOIÁS!

Júnior Viçosa perdeu a bola, mas não a viagem e acabou acertando carrinho em Betão. Assim não pode, cartão amarelo nele.

38' CARTÃO AMARELO NO GOIÁS!

Caique comete falta em Beltrán e é punido com o amarelo.

36' Breno tenta passe para Júnior Viçosa, mas a bola para antes, na marcação do time da casa.

32' NAS MÃOS DE ARANHA!

Em cobrança de falta, Breno manda a bola na área e o goleiro do Avaí segura na segunda trave.

30' Moritz cobra direto, mas acaba acertando a barreira.

30' FALTA PARA O AVAÍ!

26' Equipes aparecem mais para o jogo. Chances de gols para os dois lados.

26' PERTO DA TRAVE!

Carlos Eduardo finaliza cruzado e manda perto. Aranha desviou.

25' PRA FORA!

Pedro Bambu recebe de Júnior Viçosa e finalira pra fora.

20' Após grande jogada individual, Caique finaliza pra fora. Jogador fez fila, deixando quatro atletas de azul e branco para trás.

18' Maranhão chega à linha de fundo e manda pra área. Betão afasta o perigo para o Avaí.

16' Avaí começa ensaiar uma pressão. Judson finalizou com perigo, obrigando Marcelo Rangel fazer a defesa no canto direito.

14' Jogo é muito preso no meio de campo. Avaí consegue escapar, mas para na defesa do Goiás.

10' ALGUÉM PEGA A BOLA LÁ FORA, POR FAVOR!

Judson fica com sobra e arrisca direto, mas acaba mandando muito longe do gol.

8' CARTÃO AMARELO NO AVAÍ!

Betão é advertido após falta.

7' Caique afasta a tentativa de ataque do Avaí

4' GOL ANULADO!

Romulo balança as redes após cobrança de escanteio, mas arbitragem marca falta de ataque.

3' NA TRAAAAVE!

Após cruzamento na área, Mortiz mandou a bola na trave.



0' ROLA A BOLA NA RESSACADA!

Saida é do Goiás.

19:23 | Execução dos hinos. Primeiro o Nacional e, na sequência, o do estado de Santa Catarina.

19:21 | Equipes vão entrando no gramado da Ressacada!

ESCALAÇÃO DA ARBITRAGEM: Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha.

ESCALAÇÃO DO AVAÍ: Aranha, Guga, Alemão, Betão e J. Paulo; Luan, Judson, Renato e Motitz; Romulo e Beltrán. Técnico: Claudinei Oliveira.

ESCALAÇÃO DO GOIÁS: Marcelo Rangel; Caique, David Duarte, Brock e Breno; João Afonso, Pedro Bambu e Giovanni; Carlos Eduardo, Maranhão e Júnior Viçosa. Técnico: Hélio dos Anjos.

A bola rola para Avaí e Goiás a partir das 19h30, no estádio da Ressacada, em Florianópolis/SC.

A confirmação da vaga veio no jogo seguinte, quando o Esmeraldino conseguiu suportar a pressão do Coxa e garantiu sua vaga na quarta fase da competição nacional.

Já o Goiás abriu a terceira fase da Copa do Brasil em casa, contra o Coritiba e venceu por 1 a 0. Jefferson marcou o gol da partida.

O Avaí voltou a vencer o Flu na partida de volta, disputada no estádio da Ressacada e, assim, confirmou a classificação à quarta fase da competição nacional.

O Fluminense abriu o placar ainda na primeira etapa, com Ibañez e viu o Avaí empatar aos 42 minutos, com André Moritz. Romulo conseguiu virar aos 30 da segunda etapa e o Avaí foi para o segundo jogo em vantagem.

A pedreira no caminho do Avaí na terceira fase da Copa do Brasil foi o Fluminense. Nesta fase da competição as vagas começaram a serem decididas em dois confrontos. O primeiro jogo entre cariocas e catarinenses foi no Rio de Janeiro.

Na segunda fase o Avaí encarou o Juventude e o Goiás enfrentou o Boa Esporte. A equipe catarinense jogou fora de casa e conseguiu aplicar 2 a 0 e avançar. O time Esmeraldino atuou diante de seu torcedor, mas não conseguiu marcar gols durante os 90 minutos. Como também não sofreu nenhum, a decisão da vaga foi para os pênaltis. O Goiás se classificou após vencer por 6 a 5.

Enquanto isso o Goiás conseguiu marcar um gol aos 18 minutos da primeira etapa e administrou a vitória, também fora de casa, contra o Sinop.

O Avaí jogou mal na primeira fase da Copa do Brasil, mas conseguiu venceu o Ceilândia de virada, fora de casa, pelo placar de 3 a 2.