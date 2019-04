Resultado Blooming x Bahia na Copa Sul-Americana 2018 (1-0)

Partida válida pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, disputada no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, na Bolívia.

A partida de volta acontece no dia 8 de abril, às 19h15. O Bahia precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença na Fonte Nova para garantir a classificação à segunda fase da Sul-Americana

O Blooming vence o Bahia por 1 a 0 e pela primeira vez em sua história vence uma equipe brasileira. O tricolor baiano continua com o tabu de não vencer um time estrangeiro fora de seus domínios.

48' FIM DE JOGO!

47' Falta de Régis no campo de ataque. Blooming sem pressa.

46' Régis tenta jogada individual na entrada da área mas acaba sendo desarmado.

45' Zé Rafael desarma no campo de ataque, avança, mas erra o passe para Edigar Junio.

43' Substituição no Blooming: sai Joselito Vaca para a entrada de Christian Fernández.

41' Edson arrisca de fora da área, a bola passa à esquerda do gol.

40' Bahia pressiona tentando o empate.

37' Substituição no Blooming: sai Hugo Bargas para a entrada de Julio Herrera.

36' Régis recebe na entrada da área mas finaliza por cima do gol.

35' Arano arrisca finalização de fora da área, Douglas faz a defesa,

34' Allione avança pelo meio, serve Régis na direita, da entrada da área o meia ajeita, limpa a marcação mas finaliza mal.

32' JOGO PARADO! Dois jogadores do Blooming caídos no gramado. Jogadores do bahia aproveitam para se hidratar e o técnico Guto Ferreira passa informações para sua equipe.

31' Substituição no Bahia: sai Nilton para a entrada de Flávio.

30' Chute de Nilton de fora da área, a bola saiu pela linha de fundo sem perigo para o gol de Súarez.

26' SUFOCO DO BLOOMING! Bahia se defende como dá. Nova chegada da equipe da casa e a defesa afasta na pequena área

25' QUASE! Leonardo Vaca recebe dentro da área, finaliza bonito mais Douglas faz grande defesa e evita o segundo gol do time boliviano.

24' Substituição no Bahia: sai Júnior Brumado para a entrada de Edigar Junio.

22' No escanteio cobrado pela direita, Latorre sobe mais que a defesa e cabeceia por cima do gol.

21' A bola espirrada sobra para Joselito Vaca, o meia arrisca o chute de fora da área e a bola é desviada para escanteio.

19' Pressão do Blooming após escanteio, defesa do Bahia afasta.

18' Substituição no Bahia: sai Élber para a entrada de Zé Rafael.

12' Bahia tenta avançar pelo meio mas a marcação do Blooming é superior neste momento do jogo.

9' Na jogada de Régis, o meia é travado pela defesa e o Bahia ganha escanteio.

5' Após cruzamento pela esquerda, o meia Leonardo Vaca finalizou livre dentro da área, o goleiro Douglas fez boa defesa mas a bola voltou para Vaca, que na sobra não desperdiçou e de cabeça colocou a bola no fundo da rede.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! DO BLOOMING! LEONARDO VACA ABRE O PLACAR!

3' MAIS BAHIA! Régis desarmou o defensor pela ponta esquerda, avançou livre e fez o cruzamento para Élber, na hora da finalização o meia-atacante foi interceptado pela defesa do Blooming.

1' QUASE O PRIMEIRO! Júnior Brumado puxou o contra-ataque pela direita, fez o cruzamento na cabeça de Élber, o meia-atacante cabeceou livre na pequena área mas o goleiro Súarez fez grande defesa!

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Primeira etapa sem grandes oportunidades criadas e por isso sem gols marcados. O Blooming chegou com perigo duas vezes e viu o goleiro Douglas, seguro, fazer duas boas defesas. Na única chance de perigo do Bahia, o goleiro Súarez também trabalhou bem.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

46' Vargas ganhou a dividida com o zagueiro pela direita e de fora da área arriscou chute fraco, Douglas fez a defesa com tranquilidade.

45' Dois minutos de acréscimos.

44' Cartão amarelo para Régis.

42' Élber aciona João Pedro pela direita, o lateral cruza na área e a defesa do Blooming afasta.

40' Contra-ataque do Blooming após falta cobrada pelo Bahia, o meia Leonardo Vaca tentou resolver sozinho e acabou finalizando sem perigo ao gol do Bahia.

38' RESPOSTA DO BLOOMING! Joselito Vargas recebe cruzamento pela direita e cabeceia bonito na pequena área, Douglas evita o gol do Blooming espalmando para escanteio.

37' UUUUUUUUUUUUUUH! Élber descola enfiada para Brumado, o atacante cara a cara com o goleiro finaliza mal e facilita a defesa.

36' Boa saída pela esquerda do Bahia, Régis avançou e tocou para Élber na entrada da área, o atacante tenta a jogada individual mas perde a bola.

34' José Vargas arrisca o chute de fora da área, a bola passa sem perigo.

33' Cruzamento da esquerda do time boliviano, a zaga do Bahia afasta da área.

31' Coimbra tenta o lançamento para Bargas, a bola fica tranquila para Douglas.

30' UUUUUUUUUUUUUUUUUH! Sagredo avança pela direita, cruza para área, a bola chega em Leonardo Vaca que finaliza com muito perigo por cima do gol do Bahia.

29' JOGO PARADO MAIS UMA VEZ! Com o nariz sangrando por conta do lance anterior, Douglas Grolli precisou ser retirado do gramado

28' Na cobrança de Nilton, Brumado achou Grolli na pequena área mas o zagueiro cabeceou para fora.

26' JOGO PARADO. O volante Edson levou a pior no choque com o jogador Uruguaio e ficou caído no gramado. A Falta foi marcada para o Bahia.

23' Cartão amarelo para Latorre.

21' Leonardo Vaca avança pela direita, é acompanhado por Mena que corta a bola para linha de fundo. Escanteio para o Blooming.

18' MAIS UMA VEZ! Joselito Vaca avança pela direita, encontra José Vargas livre na entrada da área na esquerda, o meia recebe e finaliza com perigo! Tiro de meta para o Bahia.

17' UUUUUUUUUUUUUUH! Na entrada da área, Bargas ganhou da marcação de Becão, tentou finalizar no canto mas o goleiro Douglas saiu bem do gol fez grande defesa!

16' Coimbra cruzou na área pela direita, a defesa do Bahia se enrolou mas conseguiu afastar o perigo.

14' Falta cobrada por Régis na intermediária, o zagueiro Douglas Grolli subiu mais que o marcador mas cabeceou em cima do goleiro Súarez.

12' Linda bola enfiada na direita para Júnior Brumado, o atacante recebeu livre e finalizou forte e cruzado, a bola saiu por cima do gol assustando o goleiro do Blooming.

O time do Blooming insiste em lançamentos para encontrar o atacante Bargas, mas a defesa do Bahia está bem postada.

10' Mena avança pela esquerda, cruza para área mas a defesa adversária corta.

7' Ao tentar desarmar o adversário, Joselito Vaca coloca a mão na bola e o árbitro marca falta para o Bahia.

6' Lançamento de Latorre pela esquerda, a bola longa demais fica com o goleiro Douglas.

5' Edson domina perto da linha de fundo e sofre a falta.

4' Lançamento da defesa achou o o atacante Bargas, mas a defesa do Bahia se recuperou e cortou para linha de fundo. Primeiro escanteio do jogo.

2' PRIMEIRA CHEGADA! Régis domina livre no meio campo após cobrança de lateral, arrisca a finalização de fora da área e o goleiro Suárez defende em dois tempos.

1' Marcada a falta de Sagredo em Élber próximo a lateral.

COMEÇA O JOGO!

Escalação do Bahia: Douglas; João Pedro, Rodrigo Becão, Grolli e Mena; Nilton, Régis e Allione; Élber e Júnior Brumado.

Escalação do Blooming: Hugo Súarez; Sagredo, Franco Coria, Miranda e Coimbra; Arano, Vargas, Joselito Vaca e Leonardo Vaca; Latorre e Hugo Bargas.

Equipes escaladas para a partida!

Esta é a primeira vez que as equipes se enfrentam na história. O Bahia vem de uma sequência invicta de seis jogos (cinco vitórias e um empate). Vivendo bom momento, o Blooming também acumula boa sequência de resultados, são cinco vitórias seguidas nas últimas partidas disputadas.

Destaque dentro dos gramados, o atacante francês Hugo Bargas, de 31 anos, chegou como reforço de peso para a temporada atual e não decepcionou. O jogador é artilheiro do time com quatro gols marcados. Além de Bargas, o meia Leonardo Vaca, de 28 anos, responsável pela criação da equipe, acumula algumas participações na Seleção principal da Bolívia.

Os Los Millonarios, como é conhecido o time bolivano, é comandado pelo técnico Erwin Sánchez, um ex-meio-campista e ídolo do país, responsável pelo único gol marcado da Bolívia em uma Copa do Mundo, na derrota contra a Espanha por 3 a 1, pela primeira fase do Mundial de 1994.

Desconhecido, o adversário boliviano vem fazendo boa campanha no Campeonato nacional, apesar de viver grave crise financeira. O Blooming está em segundo lugar na competição com 20 pontos ganhos e uma boa margem de vantagem para os times abaixo, estando dois pontos apenas atrás do líder São José de Oruro. Na última partida disputada, a equipe venceu o Aurora pelo placar de 2 a 0, em jogo válido pela 11º rodada do torneio.

Fala, Mena!

"Léo vem fazendo um excelente trabalho, demonstrando no dia a dia o jogo dele. Terei chance sempre para demonstrar que posso fazer parte do time titular. Amanhã será um grande teste para mim para, quem sabe, pegar essa vaga de titular."

Precisando poupar alguns titulares para não perder os jogadores por lesão na continuação da temporada, o técnico Guto Ferreira não terá o time completo à disposição. O esquadrão não conta com os zagueiros Tiago e Lucas Fonseca, o lateral esquerdo Léo, os volantes Gregore e Elton e o meia Vinícius. Com a ausência de Léo, o lateral esquerdo Mena ganha a posição na equipe.

Em sete partidas por torneios internacionais, foram quatro empates e três derrotas fora de casa. Na Copa Sul-Americana, em 2013, a equipe perdeu para o Atlético Nacional por 1 a 0 na Colômbia, mas acabou eliminada em seus domínios nos pênaltis, após derrota pelo mesmo placar no duelo de Salvador. Um ano depois o roteiro foi parecido, apesar da vitória em casa na primeira partida por 2 a 0, no jogo da volta o Bahia sofreu o revés para o time do César Vallejo, do Peru, pelo mesmo placar. Nas penalidades, nova eliminação tricolor.

Após ser campeão Estadual no final de semana, o Bahia concentra suas forças na Copa Sul-Americana. Buscando o primeiro título internacional de sua história, o tricolor encara um rival desconhecido na noite desta quarta. Além da busca de um troféu inédito, o time baiano também tenta quebrar o tabu de nunca ter vencido um jogo em terras estrangeiras.

Bom dia, leitores da VAVEL Brasil. Iniciamos a transmissão da partida entre Blooming x Bahia ao vivo, pela primeira fase da Copa Sul-Americana. O duelo acontece nesta quarta-feira (11), às 21h45 (horário de Brasília), no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.