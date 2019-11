Fim da novela: Ceará oficializa renovação com centroavante sensação Arthur até 2021

A semana de estreia no Campeonato Brasileiro Série A veio com uma grande notícia para a torcida do Ceará. O clube encerrou a novela e confirmou a renovação contratual do jovem atacante Arthur Cabral até 2021, com um considerável aumento no salário do atleta, passando dos R$ 2 mil que recebia, algo que um garoto da base recebe, para cerca de R$ 50 mil. O presidente do clube, Robinson de Castro, confirmou a renovação.

O antigo contrato de Arthur iria até julho de 2019, e, com isso, junto da grande fase do atleta, as sondagens de gigantes do futebol brasileiro começaram, com clubes como Atlético-MG, Palmeiras, São Paulo e Grêmio de olho no seu futebol. O Ceará têm 70% dos direitos federativos do jogador.

Arthur tem 16 gols na atual temporada, sendo o segundo artilheiro do Brasil, atrás apenas de Gustavo, do rival Fortaleza, que acumula 17 bolas na rede. Porém, se formos pegar apenas entre os clubes da primeira divisão, o atleta de 19 anos sobra em relação ao resto.

O jogador alvinegro fará seu primeiro jogo na Série A do Brasileirão no próximo sábado (14), às 19h, quando o Vovô vai até o Pacaembu encarar o Santos, pela primeira rodada do certame nacional.