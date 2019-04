Após goleada sobre o Nacional de Potosí, Pedro fala sobre o jogo e a fase que vive: "Era meu sonho"

O Fluminense recebeu o Nacional Potosí-BOL no Maracanã nesta quarta-feira (11), em partida válida pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, e o resultado não poderia ser diferente: o clube carioca goleou o adversário por 3-0 e garantiu uma vantagem confortável para o jogo de volta, na Bolívia. O atacante tricolor Pedro, autor de um dos gols, falou sobre o jogo difícil e sobre a grande fase que tem vivido.

O clube das Laranjeiras agora encara o Corinthians no próximo domingo (14) em São Paulo, pela estréia do Campeonato Brasileiro. O jogo de volta da Sul-Americana acontecerá no dia 10 de maio, em Potosí.

"Foi um jogo bastante difícil, principalmente no primeiro tempo. Os caras estavam jogando com nove dentro da área e catimbando desde o início, mas conseguimos sair com uma boa vitória para o próximo jogo e consegui marcar o meu", analisou o jogador.

Já sobre a ótima temporada que tem feito até aqui, o atacante completa: "Era meu grande sonho, ser titular pelo Fluminense, usar a camisa 9 que eu sei que tem uma grande importância no clube e fazer gols. Fui artilheiro do Carioca, fui escolhido para a seleção do campeonato e estou muito feliz de estar vivendo um grande momento neste clube."