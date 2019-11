André marca, e Grêmio abre Brasileirão com vitória sobre Cruzeiro fora de casa

O Grêmio estreou com vitória no Campeonato Brasileiro de 2018. Fora de casa, no Mineirão, o tricolor venceu por 1 a 0 o Cruzeiro, com gol André no segundo tempo. Na próxima rodada, a Raposa vai visitar o Fluminense, enquanto o time gaúcho recebe o Atlético-PR, ambos os duelos no domingo (22), às 16h e 19h, respectivamente.

Antes desses jogos, as equipes vão dar uma pausa no torneio nacional por compromissos na Libertadores. Na terça (17), o Grêmio visita o Cerro Poteño, às 21h30. Também fora de casa, o Cruzeiro encara a Universidad de Chile na quinta (19), às 21h30, tentando deixar a lanterna do grupo 5.

Confira abaixo o tempo real do jogo:

46' Fim de primeiro tempo.

43' Lateral para os gremistas.

41' Mano Menezes orienta o posicionamento de seus jogadores.

39' Rafael Sóbis arrisca de fora da área, mas o chute sai sem perigo.

33' Escanteio para o Cruzeiro.

29' Ramiro tenta cruzamento, mas a zaga do Cruzeiro afasta.

23' Falta na intermediária para o Cruzeiro cobrar.

21' Escanteio para o Cruzeiro.

19' Robinho cobra a falta para o Cruzeiro e Dedé cabeceia para boa defesa de Grohe.

16' Times estudam a melhor maneira de encontrar espaços nas defesas adversárias.

13' Arrascaeta escorrega na hora de fazer o chute para o gol.

11' Grêmio tem a posse de bola, mas tem dificuldade em fazer infiltração no campo adversário.

9' Lateral para o Cruzeiro.

8' Grêmio ataca bem explorando o lado direito celeste.

5' Everton consegue o domínio da bola, mas adianta demais. Dedé sai jogando tranquilamente.

3' Ramiro cobra a falta para a Grêmio sem perigo.

1' André sai da área e tenta o passe para Maicon pela direita, mas a defesa do Cruzeiro afasta

0' Começa o jogo.

Equipes já perfiladas no gramado.

Boa tarde, torcedor que nos acompanha pela VAVEL Brasil! Acompanhe minuto a minuto da partida entre Cruzeiro x Grêmio pela primeira rodada do Brasileirão 2018.

OLHA O CRUZEIRO!

Fábio; Edílson, Dedé, Leo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e De Arrascaeta; Rafael Sobis

OLHA O GRÊMIO!

Marcelo Grohe; Leo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Cícero (Thonny Anderson ou Jaílson) e Everton; Jael

OLHO NO APITO!

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

FALA, RENATO GAÚCHO!

“Muita gente já começa a comentar que o Grêmio vai deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Mas a verdade é que há três grandes competições pela frente e vamos encará-las da mesma forma. Lá na frente, vai depender muito do que vai acontecer. A gente sabe que ganhar as três é praticamente impossível. Mas tentaremos vencer pelo menos uma”, disse o treinador gremista.

FALA, MANO MENEZES!

“Queremos estar desde o começo na turma da frente. Mas todos os participantes têm o mesmo objetivo, não adianta ficar só na teoria. O campeonato exige muito, só tem pedreira, não dá para deixar para depois, não tem mata-mata mais na frente. Tem de começar a somar agora", ressaltou o técnico celeste.

DESFALQUE NO TRICOLOR!

O atacante Luan está fora da partida contra a Raposa por conta de dores musculares.

O Cruzeiro é campeão mineiro ao derrotar o Atlético na final do Estadual. Já o Grêmio superou o Brasil de Pelotas e se sagrou campeão do Gaúchão.