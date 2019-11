Resultado Vitória x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro 2018 (2-2)

Encerramos aqui mais uma transmissão na VAVEL Brasil. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro repleta de polêmicas no jogo entre Vitória x Flamengo. No fim, tudo igual, 2 a 2. Fique por dentro de toda cobertura pós-jogo do duelo com coletivas, análises e muito mais. Amanhã a primeira rodada Brasileirão segue com mais cinco jogos. Obrigado pela companhia e até a próxima, torcedor!

O Vitória joga contra o Internacional na quinta-feira (19), pelo jogo da volta da Copa do Brasil. No Brasileirão, visita o Atlético-MG no Independência.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, pela Libertadores da América. No Maracanã, o Urubu encara o Santa Fé. Pelo Campeonato Brasileiro, o clube carioca encara o América-MG na segunda rodada, também no Maracanã.

Uillian Corrêa: "Tivemos um bom propósito no jogo, tomamos um gol cedo, mas entramos no jogo rápido. Nossa meta é pontuar em todos os jogos. Vamos tentar. O presidente do Flamengo desceu para cobrar o juiz, tentamos ter calma para na ficar com um a menos também", disse o meia do Vitória.

Réver: "Nós questionamos a irregularidade, no intervalo vimos, mas não colocamos a culpa só nele. É muito rápido. Temos que valorizar o empate já que jogamos 80 minutos com um a menos. O juiz disse que no momento teve a convicção que foi pênalti e que no momento não chegou nada até ele", disse o capitão.

Diego: "Quando a arbitragem perde o controle do jogo, os jogadores tendem a falar mais. Ele e o assistente de linha de fundo disseram ter certeza que viram uma mão, a gente respeitou", afirmou o camisa 10.

FIM DE PARTIDA NO BARRADÃO! Vitória e Flamengo empatam na estreia do Campeonato Brasileiro. Tudo igual, 2 a 2.

90' - Vamos até os 93.

O gol de empate do Vitória, feito por Denilson.

Denílson empatou após cruzamento do Rhayner: Vitória 2 x 2 Flamengo pic.twitter.com/sEUkmem9Tt — Goleada Info (@goleada_info) 14 de abril de 2018

Público presente: 13.142 pessoas.

88' - Vitória pressiona o Flamengo nesta reta final de jogo.

84' - Mexe pela última vez o Flamengo: Sai Vinicius Júnior e entra Pará.

O gol de Réver, para o Flamengo.

Réver marca seu 30º gol em Brasileiros, é o zagueiro que mais marcou na competição: Vitória 1 x 2 Flamengo pic.twitter.com/I9RM1r6GtU — Goleada Info (@goleada_info) 14 de abril de 2018

77' - Mexe o Leão baiano: Sai Rodrigo Andrade e entra Jeferson.

77' - UUUUUUUUUUUUUH! Diego cobra falta e ela passa rente à trave de Caíque.

O GOL: Rhayner cruzou e Denilson subiu livre para cabecear no contrapé de Diego Alves. Tudo igual.

75' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO VITÓRIAAAAAA!!!!! DENILSON DEIXA TUDO IGUAL NO BARRADÃO!!

O GOL: Diego cobra a falta, Arão, em posição ilegal, toca para Geuvânio que devolve para o meio da área e Réver empurra para o gol sem goleiro.

72' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DO FLAMENGOOOOOOO!!!! RÉVER FAZ O SEGUNDO NO BARRADÃO!!

71' - Cartão amarelo para Yago.

71' - Vinicius Júnior dá lindo drible e é derrubado. Falta perigosa para o Flamengo.

68' - Cartão amarelo para William Arão. Após tocar a bola, o jogador atingiu Uillian Corrêa.

66' - Substituição no Vitória: Sai Pedro Botelho e entra Guilherme Costa.

61' - William Arão lança Diego na grande área mas o camisa 10 é pego em impedimento.

58' - Flamengo se defende enquanto o Vitória tenta trocar passes. Clube carioca tem um jogador a menos.

56' - Mexe o Flamengo: Sai Lucas Paquetá e entra Geuvânio.

52' - Paquetá sentiu. O jogador sente o abdômen.

50' - Rhayner domina na entrada da área e isola a bola.

49' - Cartão amarelo para Rodrigo Andrade por falta em Diego.

47' - UUUUUUUUUUUUH! QUE CONTRA-ATAQUE! Paquetá rouba a bola, lança Vinicius Júnior que bate por cima do gol. Quase o segundo.

46' - UUUUUUUUUUH! Uillian Corrêa, gira e finaliza forte para boa defesa de Diego Alves.

45' - Mexe o Vitória: Entra Juninho e sai Alexander Baumjohann.

45' - RECOMEÇA O JOGO!

Equipes voltando para o segundo tempo.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Tudo igual no Barradão, 1 a 1. Lucas Paquetá fez para o Flamengo e Yago, em pênalti mal marcado, empatou para o Vitória.

45' - Vamos até os 48 minutos neste primeiro tempo.

42' - OPA! Rodinei invade a área, é tocado e cai. Jogadores reclamam de pênalti mas Wagner Reway manda seguir.

40' - UUUUUUH! Rodrigo Andrade arrisca de longe e a bola vai por cima da meta de Diego Alves.

34' - UUUUUUUUUUUUH!!! Lucas Paquetá leva para o fundo, invade a área e toca para trás, mas Uillian Corrêa afasta.

33' - Depois de início de jogo quente, jogo fica mais morno no Barradão. Equipes tocam bola e se estudam.

29' - UUUUUUUUUUH! Diego cobra escanteio e Réver cabeceia para defesa do goleiro.

26' - Mexe o Flamengo: Sai Henrique Dourado e entra William Arão.

22' - UUUUUUUUUUH! Lucas Paquetá finaliza de longe e Caíque espalma.

21' - Cartão amarelo para Rhayner.

20' - Rodrigo Andrade bateu escanteio e Denilson cabeceou para fora.

Pênalti e cartão vermelho para Éverton Ribeiro com apenas 9 minutos do primeiro tempo. Yago cobrou e empatou: Vitória 1 x 1 Flamengo pic.twitter.com/zjMKLyVcCf — Goleada Info (@goleada_info) 14 de abril de 2018

16' - Diego é punido com cartão amarelo.

14' - GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DO VITÓRIAAAAAAAAAA! Yago bate bem o pênalti no alto e empata no Barradão.

10' - A bola não bateu na mão do jogador do Flamengo. Explodiu no rosto do camisa 7 e o juiz marcou toque de mão e o pênalti.

9' - PÊNALTI PARA O VITÓRIA! Éverton Ribeiro está expulso.

A bola rolou e o Flamengo abriu o placar. Ataque fulminante do Rubro-negro carioca.

Lucas Paquetá, com 15 SEGUNDOS, marca um dos gols mais rápidos da história do Brasileirão: Vitória 0 x 1 Flamengopic.twitter.com/K7KEnoeT0H — Goleada Info (@goleada_info) 14 de abril de 2018

5' - Flamengo tenta controlar o jogo neste início. Falta em Diego.

O GOL: Vinicius Junior acha Lucas Paquetá pela direita, ele ajeita pra perna esquerda e abre o placar para o Mais Querido.

0' - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL DO FLAMENGOOOOOOO!!!!!! LUCAS PAQUETÁ ABRE O PLACAR COM 16 SEGUNDOS NO BARRADÃO!!!!

0' - BOLA EM JOGO NO BARRADÃO! COMEÇA O CAMPEONATO BRASILEIRO!

Uniformes: Vitória com camisa rubro-negra, calções e meiões pretos. Flamengo toda de branco.

Equipes perfiladas no gramado. Vai rolar a bola!

Faltam minutos para a bola rolar em Salvador. Vai começar o Brasileiro de 2018 para Flamengo e Vitória.

Jogadores do clube carioca aquecendo no gramado do Barradão.

Reservas do Flamengo: César, Thiago, Léo Duarte, Thuler, Trauco, Pará, Jonas, William Arão, Jean Lucas, Marlos Moreno, Geuvânio e Lincoln.

Reservas do Vitória: Fernando Miguel, Ronaldo, Bruno, Jeferson, Lucas, Juninho, Walisson Maia, Lucas Marques, Nickson, Guilherme, Jonatas Belusso, e José Welison.

Equipes no aquecimento no Manoel Barradas. Faltam 30 minutos para a bola rolar.

Vitória escalado: Caíque; Rodrigo Andrade, Kanu, Ramon e Pedro Botelho; Uillian Correia, Willian Farias, Yago e Alexander Baumjohann; Rhayner e Denílson.

Bandeira de Melo, presidente do Urubu, não garante Barbieri futuramente no Flamengo: “Profissional do Flamengo. Apesar da pouca idade, tem experiência. Temos a confiança para assumir o Flamengo neste momento. Não sabemos o que acontecerá no futuro”.

O Flamengo nunca venceu fora de casa em estreia do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. O clube tenta quebrar esse tabu nesta noite.

Flamengo escalado: Diego Alves; Rodinei, Réver, Juan e Renê; Cuéllar; Paquetá, Éverton Ribeiro, Vinicius Junior e Diego; Henrique Dourado.

Portões abertos no Barradão. Torcedores vão chegando ao estádio para o início do Brasileirão de 2018.

Boa tarde, torcedor! A partir de agora você passa a acompanhar em definitivo o jogo entre Vitória x Flamengo ao vivo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Acompanhe lance a lance aqui na VAVEL Brasil.

Alô, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora você passa a acompanhar as informações de Vitória x Flamengo ao vivo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. O jogo acontece no Barradão, em Salvador.

Os rubro-negros se encontraram pela última vez na 38ª rodada do Brasileirão de 2017. A partida que aconteceu no Barradão, mesmo palco do jogo deste sábado (14), e acabou com vitória da equipe carioca por 2 a 1.

Provável Flamengo: Diego Alves, Pará, Juan, Réver e René; Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Diego e Everton Ribeiro; Henrique Dourado.

Provável Vitória: Caíque, Rodrigo Andrade, Kanu, Ramon e Pedro Botelho; Uillian Correia, Willian Farias, Yago e Alexander Baumjohann; Rhayner e Denílson.

Arbitragem: Wagner Reway (Fifa-MT), auxiliado por Fabio Rodrigo Rubinho (MT) e Marcelo Grando (MT).

Desfalques no Vitória: Neilton, com lesão na posteria da coxa, Luan, com edema também na coxa esquerda, e André Lima, com lesão no pé direito, não participam da estreia no campeonato.

Desfalques no Flamengo: Rhodolfo e Felipe Vizeu cumprem suspensão devido à discussão na partida contra o Corinthians, no brasileiro do ano passado. Éverton também não atuará. O meia está com negociação avançada com o São Paulo e sequer viajou para Salvador.

(Foto: Maurícia da Matta/EC Vitória)

Vagner Mancini prevê dificuldades na partida e pede entrega para sair vitorioso: “Nós precisamos entender que será um jogo difícil, com o Flamengo tendo mais opções no elenco. Vamos precisar equilibrar as coisas taticamente e com muita determinação em campo, brigando ao longo dos 90 minutos”.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Lucas Paquetá demonstrou confiança em começar vencendo e ressaltou respeito ao Vitória: “Nosso pensamento é o de começar com os três pontos. O treinador trabalhou muito com a gente ao longo dos últimos dias e mostrou o que precisamos fazer. Estamos confiantes e otimistas, mesmo respeitando o Vitória”, disse.

O clube da Gávea não perde no Manoel Barradas desde 2014. Desde então, foram três confrontos e todos com triunfos do Flamengo por 2 a 1.

O Urubu jogou no último sábado (7) contra o Atlético-GO e venceu por 3 a 1 o amistoso disputado no estádio Olímpico, em Goiânia.

No meio de semana, o Leão Baiano perdeu por 2 a 1 para o Internacional pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. O jogo foi em Porto Alegre.

Ambos os times vem de resultados ruins nos estaduais. O Vitória foi vice-campeão baiano perdendo para o Bahia na decisão, já no Rio o Flamengo foi eliminado nas semifinais para o campeão Botafogo.