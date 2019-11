Jogo América-MG x Sport AO VIVO online pelo Brasileirão 2018

48' FIM DE JOGO! América-MG 3 x 0 Sport

45' O juiz marca 4 minutos de acréscimos

40' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA! Sai Serginho e entra Wesley

37' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA! Sai Christian Sávio e entra Zé Ricardo

37' SUBSTITUIÇÃO NO AMÉRICA! Luan sai e entra Gerson Magrão

34' Partida voltou

31' Parada técnica

29' AMARELOU AMÉRICA! Luan

27' Luan chega dentro da área, mas atacante não aproveita chance.

23' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Felipe Bastos e entra Everton Felipe

16' Hygor invade a área e tenta o chute, mas acaba explodindo a bola em Messias.

10' Gabriel arrisca de fora da área e bola passa perto do gol de Jory.

02' Marlone chuta de fora da área e Jory espalma. No rebote, Hygor cruza e Andrigo finaliza para boa defesa à queima-roupa de Jory.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

48' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! América-MG 3 x 0 Sport

40' GOOOOL DO AMÉRICA!! Serginho

38' AMARELOU SPORT! Marlone

34' Agenor e Léo Ortiz protagonizam lambança e Carlinhos aproveita para marcar segundo gol do Coelho.

34' GOOOOL DO AMÉRICA!! Carlinhos

32' Escanteio para o Sport, mas a zaga do América afasta

32' Partida é reiniciada

30' Parada técnica. Segue América 1 x 0 Sport

27' AMARELOU SPORT! Claudio Winck

20' Fellipe Bastos arrisca de fora da área e bola passa com perigo do lado esquerdo do gol de Jory.

15' Carlinhos bate falta da intermediária na área do Sport. Agenor defende.

10' Luan invade a área pela direita e se enrola na hora do cruzamento. Perde uma oportunidade boa para o mequinha.

04' Ferreira dá passe por cima para Anselmo entrar na área. Jory chega antes e defende.

00' JÁÁÁ, AMÉRICA?? GOOOL DO AMÉRICA! Após cruzamento da esquerda e troca de passes de cabeça, Serginho se antecipa a Agenor e abre o placar

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO!

AMÉRICA-PE ESCALADO! Jory; Norberto; Messias, Rafael Lima, Carlinhos; Christian Sávio, Juninho, Serginho; Aylon, Rafael Moura e Luan

SPORT ESCALADO! Agenor; Cláudio Wink; Ernando, Leo Ortiz; Raul Prata; Anselmo, Felipe Bastos, Ferreira; Marlone, Andrigo; Hygor

A arbitragem da partida ficará por conta de Sávio Pereira Sampaio (CBF-DF), auxiliado por Daniel Henrique da Silva Andrade (CBF-DF) e Ciro Chaban Junqueira (CBF-DF).

PROVAVÉL SPORT: Agenor; Claudio Winck, Léo Ortiz, Ernando e Raul Prata; Ferreira, Fellipe Bastos e Anselmo; Andrigo, Hygor e Marlone

Para o Brasileiro, Nelsinho Baptista contou com as chegadas do lateral-direito Claudio Winck, o zagueiro Ernando, o volante Ferreira, o armador Andrigo e o atacante Hygor. O comandante teve 12 dias para trabalhar com os jogadores e se preparar para partida.

Eliminado de forma vexatória da Copa do Brasil e sem ter chegado a final do Estadual, o Sport chega ao torneio mais importante da temporada na dívida com o torcedor leonino.

PROVÁVEL AMÉRICA-MG: Fernando Leal; Norberto, Messias, Rafael Lima e Carlinhos; Juninho, Christian, Serginho e Aylon; Luan e Rafael Moura

Com a eliminação nas semifinais do Campeonato Mineiro, pelo Atlético, com derrotas por 1 a 0 e 2 a 0, no Independência, a equipe treinou por 21 dias no CT Lanna Drummond visando a estreia na Série A.

Com acesso a elite conquistado em 2017, o Coelho inicia o campeonato com a esperança de realizar uma manutenção na base do time e realizar uma boa campanha.