Renato Gaúcho elogia elenco do Grêmio após estreia no Brasileiro com vitória

O Grêmio começou com pé direito no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, a equipe de Renato Gaúcho bateu o Cruzeiro, de Mano Menezes, por 1 a 0. O centroavante André assinalou o tento que garantiu os três primeiros pontos ao Imortal Tricolor na principal competição do futebol nacional.

O treinador do clube gaúcho ficou satisfeito com o desempenho da equipe durante a partida. E coloca essa vitória contra o Cruzeiro como maiúscula.

"Essa foi uma vitória com 'V' maiúsculo. Fora de casa, contra um time forte, com um bom treinador. Tivemos 70% de posse de bola em um momento e isso é inédito contra o Cruzeiro, no Mineirão. A equipe se comportou muito bem. Sempre é muito bom e fazia tempos que o Grêmio não estreava com vitória fora de casa no Brasileiro. Meu grupo está de parabéns e já dei parabéns a ele", disse Renato.

O treinador ainda explicou o modo de jogo da sua equipe que está levando o clube a uma sequência de vitórias no ano.

"O modo como o Grêmio joga não muda, isso é mais importante. Tivemos mais posse que eles , mesmo fora de casa, e isso é bom. Eu sempre coloco na cabeça deles que temos de ganhar. Fico feliz pelo desempenho do Grêmio, independente de onde for e contra quem for, o time vai e ganha. Joga para vencer", afirmou o comandante gremista.

Renato também comentou sobre a estreia do atacante André, que mesmo não atuando há 70 dias, marcou o gol da vitória no Mineirão.

"Foi bem. Foi bem pelo período em que ficou parado, sem jogar e sem ritmo de jogo. Conversei bastante com ele, falei até para ficar perto da área do adversário. Aí, quando a bola chegasse, ele estaria com força", concluiu Renato.

O Grêmio volta a entrar em campo na próxima terça-feira (17), quando encara o Cerro Porteño-PAR, pela terceira rodada da Taça Libertadores da América. O jogo será disputado no La Olla Azulgrana, às 21h30.