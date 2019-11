Resultado Náutico x Santa Cruz pelo Campeonato Brasileiro da Série C (1-1)

FIM DE JOGO NA ARENA DE PERNAMBUCO! Náutico 1 x 1 Santa Cruz

46' Augusto chutou com perfeição e o goleiro Bruno salvou o Náutico de levar a virada

CARTÃO AMARELO PARA LUIZ OTAVIO, DO SANTA CRUZ

SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ! Sai Ávila para entrada de Maílton

Público na Arena: 4.616 pessoas. Renda: R$ 61.075,00

4 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

CARTÃO AMARELO PARA NEGRETTI, DO NÁUTICO

40' Robert arrisca da entrada da área e leva perigo ao gol alvirrubro

37' GOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ!!! Augusto puxa contra-ataque e para Jeremias. Jogador coral ajeita e, de fora da área, finaliza no canto direito do goleiro Bruno

35' Wallace Pernambucano rouba a bola e tenta a finalização, mas Tiago Machowski bloqueia o chute

SUBSTITUIÇÃO NO NÁUTICO! Sai Ortigoza para entrada de Wallace Pernambucano

30' Fabinho Alves fez linda jogada, passa por toda a zaga e, na frente do goleiro, toca para trás. A zaga conseguiu tirar, no sufoco! Na sequência da jogada, cruzamento e finalização perigosa de cabeça!

SUBSTITUIÇÃO NO NÁUTICO! Sai Wendel para entrada de Medina

25' Robinho faz boa jogada pela direita e chuta para a defesa de Tiago Machowski, que esticou os dedos até onde deu para evitar o gol!

SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ! Sai Geovani para entrada de Jeremias

23' Robinho recebe pela direita e tenta o chute forte, para a defesa de Tiago Machowsk. Escanteio para o Náutico.

22' Thiago Ennes comete falta perto da entrada da área. Cartão amarelo para o jogador alvirrubro

19' Após cobrança de escanteio, Danny Morais desvia de cabeça e manda a bola nas mãos do goleiro alvirrubro

SUBSTITUIÇÃO NO NÁUTICO! Jobson saiu para entrada de Junior Timbó

CARTÃO AMARELO PARA GEOVANI, DO SANTA CRUZ

SUBSTITUIÇÃO NO SANTA CRUZ! Leandro Salino sai para entrada de Augusto

10' Ortigoza faz boa jogada pela esquerda e cruza para Robinho, que chuta por cima do gol

4' Jobson bate falta rasteira e assusta o goleiro alvirrubro que impede que o Náutico faça o segundo gol

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Times voltam a campo sem alterações!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Náutico 1 x 0 Santa Cruz

45' Ortigoza recebe pela frente, passa pra Kevyn que cruza. A defesa corta antes de chegar pra Robinho

44' Vítor da um grande passe para Robert, que chuta a bola ao lado do gol

42' Falta para o Náutico pelo lado direito da área. Jobson cobra e a defesa corta

2 MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

40' Vitor entra em dividida forte e sente o joelho. Lateral aparenta sentir muita dor

36' Ávila cruzou na área e Robert dominou, mas se desequilibrou na hora do chute e não conseguiu dominar a bola

32' Jogo parado para o atendimento de Camacho, que é retirado do gramado de maca

31' Em troca de passes, Fabinho Alves buscou Robert na referência, mas a defesa do Náutico faz o corte

Em mais uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para o paraguaio, que não perdoa! 1 a 0 para o Náutico na Arena de Pernambuco!

26' GOOOOOOOOOL DO NÁUTICO!!!!!!!! Ortigoza abre o placar

25' NO TRAVESSÃO! Wendel bate de chapa, a bola desvia no jogador tricolor e vai em direção da trave de Tiago Machowski mais uma vez!

22' NA TRAVE! Camacho acerta o travessão Tricolor após escanteio alvirrubro. Na sobra, a bola bate na perna de Ortigoza que quase abre o placar

17' Camacho tenta chute de longa distância, sem perigo para o gol de Tiago Machowski

AMARELOU! Wendel recebe amarelo após dar um carrinho em Geovani

9' Rafael Assis tenta se livrar da marcação e sobre falta na grande área. Jogador cobra e manda para fora

8' Camacho coloca a bola para lateral. Vítor na cobrança para o Santa Cruz

7' Fabinho Alves pressiona a saída de bola e mas não consegue levar perigo ao Náutico

5' Partida recomeça

3' Jogo parado para atendimento de Negretti. Atleta foi atingido por uma cotovelada de Geovani

2' No meio campo, Wendel recebe a bola pela direita e finaliza no canto esquerdo do goleiro tricolor, balançando as redes pelo lado de fora

0' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO!

Times perfilados para execução do Hino Nacional.

Renata Guerra/VAVEL Brasil

SANTA CRUZ ESCALADO: Tiago Machowski; Vítor, Danny Morais, Augusto Silva e Henrique Ávila; Leandro Salino, Luiz Otávio e Geovani; Fabinho Alves, Robinho e Robert. BANCO DE RESERVAS: Ricardo Ernesto, Sandoval, Maílton, Charles, Johnny, Jeremias e Augusto.

NÁUTICO ESCALADO: Bruno; Thiago Ennes, Camacho, Camutanga, Kevyn; Wendel, Jobson, Rafael Assis, Robinho e Ortigoza. BANCO DE RESERVAS: Luiz Carlos, Breno, Jhonnatan, Tiago Costa, Medina, Júnior Timbó, Tharcysio e Wallace Pernambucano.

Boa noite, torcedor! Acompanhe a partir de agora o tempo real da partida entre Náutico x Santa Cruz ao vivo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C 2018. A bola rola às 19h (de Brasília). Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

Náutico e Santa Cruz nunca se enfrentaram pela Série C, apesar de terem jogado a competição. Mas, em outras competições nacionais, como Série B e A, no retrospecto geral, Santa Cruz tem vantagem diante do Náutico. Com 30 jogos, 15 vitórias ao seu favor e oito para o Náutico.

As equipes se enfrentaram apenas uma vez em 2018, partida válida pelo Campeonato Pernambucano. Jogo realizado no Arruda, acabou ficando no 0 a 0.

Foto: Náutico/Divulgação

Uma das novidades no Santa, é a entrada de Leandro Salino no lugar de Ilaílson, que acabou sendo desligado do clube. Robert também tem sua estreia garantida, entra na vaga de Héricles.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTA CRUZ: Tiago Machowski; Vítor, Danny Morais, Augusto Silva e Henrique Ávila; Leandro Salino, Luiz Otávio e Geovani; Fabinho Alves, Robinho e Robert.

Última partida oficial do tricolor foi há mais de 15 dias, pela Copa do Nordeste, quando goleou o Confiança-SE por 4 a 1. No campeonato pernambucano, acabou sendo eliminado pelo Sport, na Ilha do Retiro, por 3 a 0.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NÁUTICO: Bruno; Thiago Ennes, Camutanga, Camacho e Kevyn; Negretti, Jobson e Wallace Pernambucano; Robinho, Rafael Assis e Ortigoza.

Para a primeira rodada da terceira divisão, o Timbu tem a volta de peças importantes ao time titular, entre elas estão: Wallace Pernambucano, Rafael Assis, Robinho e Ortigoza.

Em uma semana, Náutico viveu uma montanha russa. No último domingo (8), sagrou-se campeão pernambucano, mas na quarta-feira (11) foi à Campinas-SP para enfrentar a Ponte Preta, em jogo válido pela Copa do Brasil e acabou sendo derrotada por 3 a 0.