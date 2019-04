Campeonato Brasileiro: tudo que você precisa saber sobre São Paulo x Paraná Clube

O maior torneio de futebol do país já começou. Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo receberá o Paraná nessa segunda-feira (15). Com clima de mistério por parte de seus treinadores, as equipes voltarão a se encontrar depois de 11 anos.

Palco do jogo e horário

O estádio da partida será o Cícero Pompeu de Toledo, ou Morumbi, localizado na capital paulista. Com capacidade para cerca de 67 mil torcedores, ele tem registrados grandes públicos nos últimos anos. O apito inicial está marcado para as 20h, no horário de Brasília.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Números do confronto

Em toda a história dos dois clubes, o retrospecto do duelo é totalmente favorável ao São Paulo. São 10 vitórias do Tricolor, além de seis empates terem ocorrido, e apenas dois triunfos dos paranaenses. É preciso ressaltar que os times se encontraram pela última vez em setembro de 2007, com direito a goleada: 6 a 0 para o Soberano.

Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Mistério e jogadores poupados

Os dois treinadores, Diego Aguirre e Rogério Micale, mantiveram segredo e criaram um clima de mistério em suas equipes. Assim, é bastante plausível que o Soberano entre em campo sem jogadores importantes, poupados para o jogo decisivo na Copa do Brasil, contra o Atlético-PR.

Escalações prováveis

São Paulo: Sidão; Éder Militão (Régis), Rodrigo Caio, Arboleda e Júnior Tavares (Edimar); Jucilei, Petros (Cueva) e Liziero; Nenê (Lucas Fernandes), Tréllez (Diego Souza) e Valdívia (Marcos Guilherme).

Paraná: Richard; Alemão, Rayan, Cleber Reis(Jesiel) Mansur; Wesley Dias, Leandro Vilela e Carlos Eduardo e Caio Henrique; Silvinho e Luan Viana (Thiago Santos).

Arbitragem

O juiz será Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Kleber Lucio Gil e por Henrique Neu Ribeiro. O quarto árbitro será Johnny Barros de Oliveira. Todos os oficiais são do Estado de Santa Catarina.