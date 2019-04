Resultado Botafogo x Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2018 (1-1)

Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2018; disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro/RJ

INCIDENCIAS : Partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2018; disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro/RJ

50' FINAL DE PARTIDA!

46' Keno toca para Guerra, que finaliza para fora.

45' MAIS CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

40' Léo Valencia arrisca de fora da área, Jailson faz boa defesa. Pressão do Botafogo.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!!!! A bola sobra dentro da área, a zaga do Palmeiras para, Igor Rabello tenta uma vez mas fura, na outra tentativa, o zagueiro acerta o chute para o fundo do gol.

32' PERDEU! Em bate-rebate na pequena área, a bola sobra para Kieza que bate mal e sobra na mão de Jailson.

19' Em cobrança de escanteio, Matheus Fernandes desvia, Jailson joga para escanteio.

16' Willian recebe passe pela esquerda, e bate rasteiro. Gatito defende com tranquilidade.

11' UUUUUUUUUUH!! Guerra toca para Willian, que gira e bate. Gatito salva o Botafogo.

08' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!! Keno toca para Dudu, que dribla Igor Rabello e dá belo passe de calcanhar para Guerra. O meia toca na saída de Gatito e vai para a festa. Está aberto o placar.

0' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA!

46' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO!

35' QUASEEEE! Lindoso bate de fora da área. A bola passa com perigo pelo gol de Jailson.

31' Léo Valencia bate de fora da área, Jailson joga para escanteio.

29' UUUUUUH! Brenner arrisca de fora da área. A bola passa pelo lado do gol do Palmeiras, Jailson só acompanha.

13' POR POUCO! Diogo Barbosa faz cruzamento rasteiro, Willian não chega a tempo para empurrar para o fundo do gol. A bola passa na frente do gol de Gatito.

05' COMO UM GATO!!! Keno entorta defensor do Botafogo e cruza, Willian cabeceia e Gatito teve que fazer uma boa defesa para salvar o Botafogo.

03' UUUUUUUH! Léo Valencia cruza para Rodrigo Lindoso, que cabeceia com perigo.

0' COMEÇA A PARTIDA!

BOTAFOGO ESCALADO: Gatito; Marcinho, Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, M Fernandes, Gustavo, Léo Valencia; Leandro Carvalho e Brenner.

PALMEIRAS ESCALADO: Jailson; M Rocha, Antônio Carlos, T Martins, Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima; Dudu, Willian e Keno.

A arbitragem do confronto entre Palmeiras x Botafogo será comandada por Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG), enquanto os assistentes serão Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Sidmar dos Santos Meurer (MG).

Para a estreia no Campeonato Brasileiro – onde foi campeão em 2016 e segundo colocado em 2017, o técnico Roger Machado realizou dois dias de treinamentos em atividades fechadas. O treinador tem duas dúvidas, apesar de ter todo o elenco à disposição. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Keno foram titulares diante do Boca Juniors, mas podem ser respectivamente substituídos por Victor Luís e Willian. A escalação será confirmada momentos antes do jogo começar.

O Palmeiras tenta melhorar o desempenho. O time perdeu o Campeonato Paulista para o arquirrival Corinthians, que conquistou o bicampeonato estadual. Em seguida, na Taça Libertadores da América, o Alviverde empatou em 1 a 1 contra o Boca Juniors. Apesar de ter perdido dois pontos em casa por abrir vantagem e sofrer os gols nos acréscimos, o time permanece na liderança do grupo no torneio continental.

Dessa forma, Gilson deve permanecer na lateral-esquerda. No meio de campo, Matheus Fernandes deve ser o escolhido, mas Marcos Vinícius também briga por uma vaga. A dupla de ataque será formada por Brenner e Rodrigo Pimpão, autores dos gols do triunfo botafoguense diante do Audax Italiano.

Após a semana positiva, o time comandado por Alberto Valentim espera manter a sequência de bons resultados e começar com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Porém, o comandante alvinegro não poderá contar com cinco jogadores para o jogo. Luiz Fernando e Moisés estão em processo de recuperação após se lesionarem no tornozelo direito. João Paulo dificilmente joga em 2018 após duas fraturas na perna direita, Yuri também sofreu fratura no pé direito e Renatinho está lesionado na coxa esquerda.

O Botafogo vem motivado por conquistar uma importante vitória na estreia da Copa Sul-Americana. Após a conquista do título carioca de maneira heroica sobre o Vasco da Gama, o time de General Severiano superou o Audax Italiano no Chile por 2 a 1 e abriu vantagem no confronto pela segunda competição interclubes mais importante da América Latina.