Recordar é viver: em 2007, Aloísio e Dagoberto protagonizam goleada do São Paulo sobre Paraná

São Paulo e Paraná estrearão no Campeonato Brasileiro 2018 nesta segunda-feira (16), no Morumbi. Há 11 anos as duas equipes se enfretaram no mesmo estádio e, na edição em que o Soberano acabou campeão nacional, o placar foi de 6 a 0 com gol de Aloísio e Dagoberto duas vezes, além de Leandro e Souza.

A VAVEL Brasil rememora você, torcedor, a goleada Tricolor diante da agremiação paranista, que foi um dos passos para o título nacional daquele ano de 2007.

Como foi o jogo:

O primeiro gol do jogo saiu dos pés de Aloísio. O atacante ganhou dividida no alto após bola rifada e soltou a bomba de fora da área no canto do goleiro paranista para abrir o placar. Logo na sequência, Dagoberto tabelou com o companheiro e ampliou para o Tricolor batendo no cantinho direito do arqueiro Fábio.

O terceiro gol do Soberano foi uma pintura, um golaço. Após saída de bola errada do Tricolor da Vila, Souza recuperou, passou por três marcadores com dribles rápidos e bateu na saída do camisa 1 do Paraná pata fazer 3 a 0.

Já no segundo tempo, o chocolate ficou completo. Richarlyson tomou a bola, lançou Souza que colocou Dagoberto de frente para o gol. O atacante apenas empurrou para as redes fazendo 4 a 0.

Aloísio estava com o pé calibrado. Semelhante ao primeiro gol, ele ganhou disputa após chutão e, de fora da grande área, acertou lindo chute de perna direita para fazer o quinto gol do são-paulino.

Para fechar a conta, Souza invadiu a área e cruzou rasteiro, a zaga cortou mal, a bola explodiu na trave e voltou nos pés de Leandro que só teve o trabalho de empurrar para as redes e sacramentar a vitória por 6 a 0 no Morumbi.

Confira os gols do jogo: