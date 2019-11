Resultado: Goiás vence Avaí e está nas oitavas da Copa do Brasil (2-0)

Obrigado a você que acompanhou a classificação do Goiás sobre o Avaí às oitavas de final da Copa do Brasil 2018. Em breve estará disponível o pós-jogo e a repercussão da partida aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima!

O próximo compromisso do Goiás é em casa contra o Figueirense, pele Série B. Já o Avaí encara o Brasil de Pelotas, também em casa. As duas partidas acontecem às 16h30 deste sábado (21)

90+4' FIIIIIIIIIIIM DE JOGO NO SERRA DOURADA!

Com um gol de Giovanni e outro de Carlos Eduardo, Goiás vence Avaí por 2 a 0 e está nas oitavas de final da Copa do Brasil 2018.

90+4' COBRANÇA FICA NA BARREIRA!

90+4' FALTA PERIGOSA PARA O AVAÍ!

Luanzinho é derrubado perto da grande área.

90+3' Guga levanta na área e a defesa afasta o perigo.

90+3' ESCANTEIO PARA O AVAÍ

90+1' NA TRAVE, DE NOVO!

Agora foi a vez de João Paulo carimbar a trave de Rangel.

90+1' NA TRAVE!

Pedro Castro finaliza da entada da área e acerta trave de Marcelo Rangel.

90' Pedro Castro bate muito forte.

90' Luanzinho finaliza, a bola desvia na defesa e sai pela linha de fundo. Escanteio para o Avaí.

88' QUASE!

Pedro Castro finaliza cruzado, a bola desvia em Rodrigão e Marcelo Rangel consegue fazer a defesa.

84' João Paulo tenta cruzar, mas para em Marcelo Rangel.

Goiás praticamente carimba seu passaporte às oitavas de final da Copa do Brasil. Avaí, mesmo com um jogador a mais em campo, tem pouco tempo para reverter.

83' CARTÃO AMARELO NO AVAÍ!

Luanzinho é advertido.

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GOIÁS, CARLOS EDUARDO!

Atacante faz bonita jogada pelo lado direito, entra na área e arrisca o cruzamento. A bola desviou em Judson e entrou. Goiás 2 a 0.

76' SUBSTITUIÇÃO NO AVAÍ!

SAI: ROMULO.

ENTRA: GETÚLIO.

75' VAI COM UM A MENOS!

Júnior Viçosa sente lesão e precisa deixar o campo. Goiás já havia realizado as três substituições.

75' PRA FORA!

Rodrigão recebe e arrisca em gol, mas manda por cima. Quase o empate.

PÚBLICO E RENDA NO SERRA DOURADA:

PAGANTES: 19.226

TOTAL: 21.262

RENDA: R$ 284.945,00

70' POR CIMA!

Júnior Viçosa limpa zagueiro e bate por cima do gol de Aranha. Quase o segundo gol do Goiás.

69' João Paulo manda na área e a bola passa direto para a linhe de fundo.

69' Falta para o Avaí. Vem bola na área.

67' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS!

SAI: GIOVANNI.

ENTRA: TIAGO LUIS.

66' CARTÃO AMARELO NO GOIÁS!

Giovanni é advertido.

59' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS!

SAI: MADISON.

ENTRA: JOÃO AFONSO.

58' Moritz era o melhor jogador do Avaí na segunda etapa e foi substituído por opção do treinador.

58' SUBSTITUIÇÕES NO AVAÍ!

SAEM: BELTRÁN E MORITZ.

ENTRAM: RODRIGÃO E LUANZINHO.

58' Pedro Castro cruza na área, a defesa do Goiás tira, mas a bola sobra nos pés de Moritz, que finaliza. Mais uma boa defesa de Marcelo Rangel.

55' NÃO ALCANÇA!

Carlos Eduardo cruza na área e Michael não consegue desviar para o gol. Segue 1 a 0 para o Goiás.

53' Moritz finaliza mais uma vez. Marcelo Rangel faz a defesa. Cresce o Avaí.

53' Avaí está disposto a empatar a partida. Time de Santa Catarina busca atacar mais nesse início de segundo tempo.

51' PRA FORA!

Moritz busca a finalização, mas manda a bola por cima da meta.

48' Viçosa fica de frente para o gol e finaliza. Aranha, tranquilo, consegue fazer a defesa.

45' ROLA A BOLA NA SEGUNDA ETAPA!

Avaí precisa correr atrás do resultado.

INTERVALO

45+2' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

Giovanni, de pênalti, vai classificando o Goías às oitavas de final da Copa do Brasil.

45' DOIS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

42' SUBSTITUIÇÃO NO GOIÁS!

SAI: LÉO SENA.

ENTRA: PEDRO BAMBU.

Placar parcial vai classificando o Goiás às oitavas de final da Copa do Brasil

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GOIÁS, GIOVANNI!

Meia consegue descolar o goleiro, que pulou para o lado direto. Cobrança no canto esquerdo. Está aberto o placar no Serra Dourada. 1 a 0.

36' GIOVANNI NA BOLA!

35' PÊNALTI PARA O GOÍAS!

João Paulo derruba Carlos Eduardo na área e ainda leva cartão amarelo!

29' Defesa do Goías sai jogando mal e Avaí consegue mandar a bola para a área. Marcelo Rangel saiu do gol para fazer a defesa.

27' CARTÃO AMARELO NO AVAÍ!

Judson para ataque do time da casa com falta e é punido pela arbitragem.

25' De cabeça, zaga do Goiás afasta cobrança de falta do Avaí.

24' Defesa do Avaí afasta o perigo no primeiro lance. Breno manda pra fora na sequência.

23' AFASTA A ZAGA!

Alemão consegue mandar para escanteio no momento em que Caíque Sá finalizaria para o gol.

21' MICHAEL!

Mais uma vez o atacante recebeu pelo lado esquerdo da área. Dessa vez Michael acertou uma caneta entre as pernas de Alemão, mas perdeu a bola na sequência.

20' QUASE O PRIMEIRO GOL DA NOITE!

Michael faz linda jogada na lateral, se livra do marcador e solta para Viçosa. O atacante bate por cima do gol. Passou muito perto.

19' Caíque levanta a bola na área e Fagner Alemão afasta pela linha de lado.

17' AFASTA A DEFESA!

Júnior Viçosa aparece na defesa para ajudar no lance.

16' ESCANTEIO PARA O AVAÍ!

João Paulo na bola.

15' Goiás tem a posse de bola, mas encontra dificuldades para furar a boa defesa do Avaí. Carlos Eduardo é quem mais tenta jogadas individuais. Leão de Santa Catarina fechado no campo de defesa, vai apostar no contra-ataque.

11' SALVA BETÃO!

Carlos Eduardo acertava cruzamento pela direita, mas o zagueiro do time Catarinense desviou a bola, que ficou com Aranha.

9' MUITO FORTE!

Giovanni tenta fazer lançamento para a grande área, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo.

5' MOVIMENTAÇÃO NA TORCIDA!

Trânsito intenso complica chegada de torcedores no estádio Serra Dourada. Ainda há muita gente do lado de fora.

5' Defesa do Avaí afasta o lance de perigo. Posse de bola ainda é da equipe esmeraldina.

5' ESCANTEIO PARA O GOIÁS!

Breno na bola!

4' Assim como na partida de ida, início de jogo fica muito preso no meio de campo. Goiás fica mais com a posse de bola.

1' Goiás arrisca a primeira chegada, mas a bola de Caíque Sá fica nas mãos de Aranha.

0' BOLA ROLANDO PARA GOIÁS E AVAÍ!

Saída foi da equipe visitante.

19:30 | Tudo pronto no Serra Dourada, vai rolar a bola!

ARBITRAGEM: Vinicius Gonçalves Dias Araujo, auxiliado por Bruno Salgado Rizo e Luiz Alberto Andrini Nogueira

ESCALAÇÃO DO GOIÁS: Marcelo Rangel; Caíque Sá, David Duarte, Eduardo Brock e Breno; Madison, Léo Sena e Giovani; Carlos Eduardo, Júnior Viçosa e Michael. Técnico: Hélio dos Anjos.

ESCALAÇÃO DO AVAÍ: Aranha; Guga, Betão, Fagner Alemão e João Paulo; Judson, Pedro Castro e André Moritz; Renato, Romulo e Beltrán. Técnico: Claudinei Oliveira.

19:24 | Hino Nacional Brasileiro!

19:22 | Equipes vão entrando no gramado do estádio Serra Dourada!

Bom dia torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Hoje o Goiás encara o Avaí pela partida de volta da quarta fase da Copa do Brasil. Acompanhe conosco o minuto a minuto da partida que irá classificar uma equipe às oitavas de final da competição nacional.

Goiás e Avaí estrearam com derrota, fora de casa, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Esmeraldino encarou o CSA e saiu derrotado por 2 a 1. Já o Leão da Ilha perdeu por 1 a 0 para o Vila Nova.

Os quatro gols da partida foram marcados em um intervalo de 20 minutos. O primeiro saiu aos 28 da segunda etapa e o último foi aos 48.

Romulo e Rodrigão empataram a partida para o Avaí. Rodrigão fazia sua estreia pelo clube catarinense.

(Foto: Jamira Furlani / Avaí FC)

Breno e Júnior Viçosa marcaram os gols do Goiás na primeira partida.

Breno foi um dos destaques da partida de ida (Foto: Divulgação / Goiás EC)

O Avaí saiu perdendo na partida de ida, mas conseguiu buscar o empate em duas oportunidades.

O novo regulamento da Copa do Brasil não prevê o gol marcado fora de casa como critério de desempate. Dessa forma, quem vencer no estádio Serra Dourada ficará com a vaga nas oitavas de final da competição. Um novo empate, por qualquer resultado, leva a decisão para os pênaltis.

+ Avaí busca empate nos acréscimos diante do Goiás e mantém disputa aberta na Copa do Brasil

Após empate em 2 a 2 na partida de ida da quarta fase da Copa do Brasil, Goiás e Avaí voltam a se enfrentaram na noite desta quarta-feira (18), às 19h30. Desta vez o mando de campo é da equipe esmeraldina.