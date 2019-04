Rodinei comenta sobre cobrança e afirma: “Isso tem que acontecer”

Na tarde desta sexta-feira (20), o Flamengo realizou seu último treino antes da partida contra o América-MG, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontecerá amanhã (21), no Maracanã, e será marcado pela despedida do goleiro Julio Cesar do futebol.

Após trabalhos realizados no CT George Helal, o lateral Rodinei concedeu uma coletiva de imprensa e logo de início comentou sobre a aposentadoria de Julio Cesar.

"Independente de ser despedida, temos que dar uma reposta para torcida. O Maracanã vai estar lotado, Julio é um ídolo de todos. Vamos ver o que o professor vai passar para sairmos com os três pontos”.

Perguntado sobre a torcida e cobranças, Rodinei relembrou que já teve problemas no Flamengo quanto a isso e afirma que entende a torcida, mas conta com o apoio sempre.

"Nós sabemos da cobrança que é jogar no Flamengo. Desde que cheguei fui cobrado para dar o meu melhor e isso tem que acontecer, já que estamos em um time grande. A torcida vai nos apoiar e independente da despedida do Julio vamos entrar com tudo em busca dos três pontos”.

Além disso, Rodinei fez questão de elogiar o técnico interino Maurício Barbieri e toda a comissão técnica, afinal, a torcida pegou um pouco no pé do treinador.

"Maurício é um grande profissional e fala a língua dos jogadores. É um excelente treinador apesar de ser novo. Eu, com 26 anos, estou aprendendo muito com ele. Vamos ver o que ele tem para nos passar e certamente as vitórias vão voltar a acontecer", concluiu o lateral.

Agora, o Flamengo irá receber o América-MG no Maracanã, às 19h no horário de Brasília, pelo Campeonato Brasileiro.