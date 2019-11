Bahia vence o Santos pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-0)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Com gol de Júnior Brumado no último lance da partida, o Bahia vence o Santos por 1 a 0 em Salvador pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

49 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! Após a cobrança de escanteio, Elton desvia de calcanhar a bola e Júnior Brumado sozinho marca o gol do triunfo baiano no último lance.

48 min: Escanteio para o Bahia

46 min: Daniel Guedes cruza na área e David Braz cabeceia mal

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: Cartão amarelo para Régis

42 min: Bruno Henrique cruza muito forte

38 min: No Santos entra Arthur Gomes e sai Eduardo Sasha

37 min: Gabriel tenta o passe para Bruno Henrique mas a bola passa por ele

34 min: No Bahia sai Zé Rafael para entrada de Allione

33 min: No Santos entra Diego Pituca na vaga de Léo Cittadini

32 min: No Bahia entra Júnior Brumando no lugar de Marco Antônio

31 min: Tiago arrisca de longe e manda para fora

28 min: Após meses parado, Bruno Henrique entra no Santos no lugar de Rodrygo

27 min: UUUUUUH! Zé Rafael chuta do meio da rua e Vanderlei salva o Santos mais uma vez

25 min: Dodô recebe cartão amarelo

23 min: Jean Mota solta o pé e Douglas faz a defesa

22 min: No Bahia sai Vinícius para entrada de Régis

20 min: Gabriel recebe de Sasha, e aciona Rodrygo, que demora demais e o Bahia retoma a posse de bola

15 min: Vinícius cobra escanteio direto nas mãos de Vanderlei

10 min: Agora é a vez de Daniel Guedes cruzar, Alison sobe e cabeceia para boa defesa de Douglas

9 min: Jean Mota manda a bola na área e a zaga do Bahia afasta o perigo

6 min: Santos erra a jogada ensaiada no escanteio

1 min: UUUUUH! Zé Rafael recebe na área e chuta para mais uma grande defesa de Vanderlei na partida

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos um minuto de acréscimo

41 min: Jean Mota recebe de Rodrygo e chuta longe do gol de Douglas

38 min: Douglas Friedrich e David Braz recebem cartão amarelo

37 min: Após impedimento marcado, Douglas Friedrich, David Braz e Lucas Veríssimo discutem em campo

35 min: Santos tenta sair para o ataque mas Gregore para Léo Cittadini com falta

30 min: Cartão amarelo para Nino Paraíba

29 min: Nino Paraíba cruza na área e Daniel Guedes afasta o perigo

26 min: Léo chapela Daniel Guedes e cruza para Edigar Junio, que ajeita para Zé Rafael que manda para fora

22 min: Rodrygo tabela com Gabriel, e na cara de Douglas acaba perdendo o gol, primeira grande chance santista no jogo.

19 min: Jogo começa a ficar mais truncado

15 min: Rodrygo comete falta em Lucas Fonseca no campo de ataque

12 min: Léo Cittadini recebe cartão amarelo

8 min: UUUUUH! Bahia vai pra cima do Santos, Nino Paraíba chuta para outra grande defesa de Vanderlei, no rebote Edigar Junio carimba a trave

7 min: Elton marca para o Bahia, mas o juiz anota a falta do atleta em Alison

4 min: UUUUUH! Vinícius chuta de fora da área e Vanderlei faz ótima defesa

1 min: Dodô tenta acionar Gabriel mas erra o passe

0 min: Começa o jogo!

Já o Bahia está escalado com: Douglas; Nino P, Tiago, L Fonseca, Léo; Gregore, Elton, Zé Rafael, Vinícius; Marco Antônio e Edigar Júnio.

O Santos vem a campo com: Vanderlei; Daniel Guedes, Veríssimo, David Braz, Dodô; Alison, Cittadini, Jean Mota; Sasha, Rodrygo e Gabriel.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Bahia x Santos ao vivo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance desse grande duelo!

"Quando jogamos em casa, jogamos com o nosso torcedor e ele faz a diferença. É por aí que nós temos que pensar e fazer valer o mando de campo. A equipe do Santos é competitiva, vem num bom momento. Temos que superar tudo isso. Independentemente da estreia, que não foi muito boa, a gente até ali estava vivendo um bom momento. E é só recuperar esse momento", afirmou o treinador.

Além da volta de Lucas Fonseca, o Bahia tem como reforço na rodada o apoio de seu torcedor para vencer pela primeira vez na competição nacional.

O goleiro Rafael Santos, os laterais João Pedro e João Pedro Ribeiro e o volante Luís Fernando estão de volta à lista de relacionados.

O técnico Guto Ferreira não terá à disposição o atacante Kayke, com dores no tornozelo, e o zagueiro Jackson, que voltou a treinar nesta semana pela primeira vez desde que passou por cirurgia no joelho, e está em fase de transição para poder voltar a jogar. Sua última partida foi em maio de 2017.

Preservado nas estreias da Copa Sul-Americana e do Campeonato Brasileiro, Lucas Fonseca deve entrar na vaga de Douglas Grolli para formar a dupla de zaga titular com Tiago.

Já o Bahia que vem de derrota na estréia para o Internacional por 2 a 0, agora tenta a reabilitação em casa. Como novidade o clube deverá contar com o retorno do zagueiro Lucas Fonseca.

"Todas as vezes que tivemos a semana cheia para trabalhar fomos bem nos jogos. O Jair tem passado tudo sobre o Bahia e logo após vamos pensar no Estudiantes. Creio que vai dar tudo certo", disse o atacante Rodrygo.

Só que agora o time não terá mais tantos dias para treinar, tanto que nesta terça-feira o time já tem novo compromisso pela Copa Libertadores, diante do Estudiantes, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. E os jogos do Brasileirão serão intercalados com compromissos do torneio continental e também da Copa do Brasil.

E essa nova série foi assegurada em um momento de maior folga para o Santos, que tem disputado um jogo por semana neste momento da temporada, algo também provocado pela queda nas semifinais do Paulistão. Com um maior tempo para treinos, Jair Ventura acredita numa evolução técnica do time dentro de campo. "Quando os treinadores tem tempo para trabalhar os resultados aparecem em campo, mas sei que isso é uma utopia", disse o treinador.

Essa escalação funcionou bem para o Santos na vitória sobre o Ceará, naquele que foi o terceiro triunfo consecutivo do time na temporada, sequência que só foi alcançada em uma outra oportunidade diante de São Caetano, São Paulo e Santo André. Agora, na atual sequência, as outras vitórias foram sobre Palmeiras e Estudiantes, sendo que uma quarta seria algo inédito em 2018.

E aquela escalação é a mesma a que vai a campo neste sábado, em uma confirmação de ser mesmo a favorita de Jair Ventura com Vanderlei no gol, Daniel Guedes e Dodô nas laterais, David Braz e Lucas Veríssimo na zaga, o meio de campo formado por Alison, Léo Cittadini e Jean Mota e o trio ofensivo composto por Rodrygo, Gabriel e Eduardo Sasha.

A formação deverá ser repetida nesse sábado (21), um fato até agora raro na passagem de Jair Ventura pelo clube. Afinal, antes do compromisso em Salvador, o técnico só havia repetido a escalação entre um jogo e outro uma vez nos duelos contra o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), pelas quartas do Campeonato Paulista.

Após realizar diversos testes e utilizar 33 jogadores nos 20 primeiros compromissos em 2018, o técnico do alvinegro Jair Ventura indicou ter encontrado o time-base do Peixe para a sequência da temporada, aquele escalado na estreia no Brasileirão no último sábado, quando a equipe bateu o Ceará por 2 a 0 no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Foto: Divulgação/Santos Futebol Clube

O Santos vem para Salvador, no seu segundo jogo no Campeonato Brasileiro, apostando no entrosamento para ampliar o seu bom momento, mas também podendo contar com uma grande novidade em seu banco de reservas: o atacante Bruno Henrique.

Júnior Brumado