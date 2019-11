Resultado Atlético-MG x Vitória pelo Campeonato Brasileiro 2018 (2-1)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Atlético-MG vence o Vitória por 2 a 1 no Horto e conquista a primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2018.

49 min: Fim de jogo!

47 min: Jeferson cruza e Denílson chuta por cima do gol

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: Róger Guedes recebe o passe e chuta cruzado quase ampliando o placar

41 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Cruzamento na área do Atlético, Alex Baumjohann disputa a bola com Gabriel e o zagueiro acaba fazendo contra

41 min: No Galo entra Matheus Galdezani na vaga de Gustavo Blanco

38 min: Caíque recebe cartão amarelo por reclamação

38 min: Kanu comete falta dura e recebe cartão amarelo

33 min: No Vitória entra Alex Baumjohann para saída de Yago

31 min: Rhayner sai em disparada e toca para Denílson, que entra na área e serve Yago que chega batendo obrigando Victor a fazer grande defesa

29 min: Mudança dupla no Atlético, saem Otero e Luan para entradas de Elias e Erik

27 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Ricardo Oliveira rouba a bola de Kanu, avança e cruza para Róger Guedes que chega para marcar o segundo do Galo.

26 min: No Vitória entra Jeferson na vaga de Pedro Botelho

23 min: UUUUUH! Neilton recupera a bola para o Vitória, avança da uma caneta em Gabriel e na cara de Victor chuta para fora

23 min: Kanu tenta acionar Yago mas Fábio Santos faz o corte

19 min: No Vitória sai Willian Farias para entrada de Guilherme Costa

19 min: Otero bate falta de longe e Caíque faz a defesa

18 min: Uillian Correia comete falta em Róger Guedes e recebe cartão amarelo

16 min: Otero recebe de Adilson e chuta muito longe do gol de Caíque

13 min: Róger Guedes avança e bate, a bola carimba o jogador do Vitória e sai

11 min: Ramon recebe cartão amarelo

7 min: UUUUUH! Yago serve Denílson que invade a área e chuta assustando Victor

6 min: Patric recebe de Luan na direita, o lateral cruza e a bola vai direto nas mãos de Caíque

4 min: Uillian Correia arranca e cai na disputa de bola, juíz manda seguir o lance

1 min: Neilton bate falta e Patric desvia para linha de fundo

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos um minuto de acréscimo

44 min: Róger Guedes serve Otero que chuta e acerta a trave de Caíque mais uma vez

44 min: Uillian Correia chuta de muito longe e Victor fica com a bola

42 min: Neilton cobra falta direto nas mãos de Victor

40 min: Otero cruza para Ricardo Oliveira que desvia e obriga Caíque a fazer boa defesa

38 min: Luan lança Ricardo Oliveira mas o atacante está impedido

33 min: Denílson cruza e Willian Farias não consegue chegar na bola

31 min: MAIS UMA NA TRAVE! Agora é a vez de Patric cruzar para Gustavo Blanco acertar a trave

30 min: NA TRAVEEEE! Otero chuta do meio da rua e carimba o travessão

29 min: Cartão amarelo para Ricardo Oliveira

25 min: Uillian Correia dispara no contra-ataque do Vitória, mas na hora de passar para Denílson erra na força e a bola fica com o Atlético

19 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Fábio Santos aciona Gustavo Blanco na esquerda que cruza para Ricardo Oliveira mandar para o fundo das redes.

17 min: Ricardo Oliveira vira o jogo para Patric que domina e cruza, mas Ramon afasta o perigo

13 min: Otero serve Patric que cruza, mas a zaga do Vitória afasta o perigo

9 min: Ramon recua para Caíque, que pressionado por Ricardo Oliveira chuta para fora

6 min: Adílson comete falta em Neilton

2 min: Adílson lança Ricardo Oliveira que aproveita e arrisca da entrada da área, mas a bola sai

0 min: Começa o jogo!

Já o Atlético-MG vem a campo com: Victor; Patric, Bremer, Gabriel, Fábio Santos; Adilson, Gustavo Blanco, Luan; Róger Guedes, Otero e Ricardo Oliveira.

O Vitória está escalado com: Caique; Zé Welison, Ramon, Kanu, P Botelho; W Farias, U Correia, Yago; Neilton, Rhayner e Denilson.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Atlético-MG x Vitória ao vivo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance da partida!

“Não sabemos o que vai acontecer, mas a gente tem que entrar em busca da vitória, sempre tem que entrar buscando vencer, mas se ela não vier, também não pode abaixar a cabeça, porque faz parte. Tenho certeza que a gente vai entrar em campo em Belo Horizonte para conseguir essa vitória. O grupo está bem confiante, sempre esteve, independente das circunstâncias que viemos passando neste início de temporada. Tenho certeza que, no domingo, a gente vai em busca destes três pontos”, afirmou.

O goleiro Caíque, herói na Copa do Brasil, falou sobre o jogo deste domingo (22). O jogador demonstrou confiança e prometeu a busca pelos três pontos, independente do momento.

Rodrigo Andrade, que vinha atuando na lateral-direira, sentiu a posterior da coxa esquerda e foi barrado. Jonatas Belusso também não vai para o jogo, mas por opção da comissão técnica da equipe baiana.

Vagner Mancini terá o reforço de Fillipe Soutto, porém o volante deve ficar no banco de reservas por estar voltando de lesão. Uillian Corrêa e William Farias devem formar a dupla de volantes que inicia a partida em Minas Gerais.

Motivado após se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil nos pênaltis contra o Internacional, na última quinta-feira (19), o Vitória busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

Adilson também se tornou opção para o técnico atleticano. O volante se recupero de pancada no tornozelo e vai para o jogo. Fábio Santos, que não atuou contra a Ferroviária-CE, está ao dispor da comissão técnica.

“Ainda não está definido. O Blanco e o Róger Guedes não puderam treinar porque estiveram em campo na quarta-feira. Vamos tratar o grupo como um todo e encaixar da melhor maneira possível em relação ao que a gente entende do Vitória”, explicou o treinador.

Em compensação, Cazares se recupera de lesão na coxa esquerda e desfalca o time. Thiago Larghi ainda não definiu quem joga em seu lugar, mas tem opções em mente.

Maidana também volta após quase dois meses fora por ingerir substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidoping.

O Galo terá dos grandes reforços para confrontar o Vitória. Matheus Galdezani, apresentado na última sexta-feira (20), está relacionado e disponível para fazer sua estreia.

O Rubro-negro baiano empatou em 2 a 2 com o Flamengo em uma partida recheada de erros de arbitragem, que marcou a rodada do campeonato.

Ambos os times duelaram contra cariocas no primeiro jogo. O Alvinegro mineiro estreou com derrota para o Vasco, por 2 a 1, em São Januário.

Atlético Mineiro e Vitória se enfrentam neste domingo (22), às 16h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Ambas as equipes buscam a primeira vitória na competição.

Pedro Botelho