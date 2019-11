Resultado de Fluminense x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-0)

Ficamos por aqui na transmissão da partida entre Fluminense e Cruzeiro. Até a próxima!

Flu consegue primeira vitória no Campeonato Brasileiro de forma heróica. Equipe comandada por Abel Braga jogou com um jogador a menos desde os 14 minutos do primeiro tempo.

FIM DE JOGO NO MARACANÃ

Muita pressão do Cruzeiro. Flu pede o fim da partida.

Rafinha cruza da direita, Arrascaeta, cara a cara com Júlio César, bate, mas o goleiro evita o gol.

51' - Júlio César faz defesa sensacional na pequena área.

Pressão do Cruzeiro neste fim de partida.

Substituição no Fluminense: Sai Sornoza e entra Luan Peres.

8 MINUTOS DE ACRÉSCIMO.

45' - Para animar ainda mais, arbitragem confirma um belo tempo de acréscimo e jogo até os 53.

CARTÃO AMARELO PARA JÚLIO CÉSAR, DO FLUMINENSE.

41 - Arrascaeta toca para Thiago Neves, na área do Flu. O meia tenta devolver de calcanhar, mas a defesa fica com a bola.

CARTÃO AMARELO PARA DEDÉ, DO CRUZEIRO.

37' - Fluminense busca o ataque. Bola chega até Pablo Dyego, que é derrubado por Dedé.

35' - Torcida do Fluminense reclama de pênalti de Dedé em Douglas.

30' - Arrascaeta cruza pelo lado direito, a defesa do Flu manda para escanteio. Gum foi quem apareceu.

Substituição no Fluminense: Sai Pedro e entra Douglas.

CARTÃO AMARELO PARA PEDRO, DO FLUMINENSE.

26' - Romero tenta um cruzamento na direção de Thiago Neves, mas Júlio César dá um soco e intercepta a jogada.

CARTÃO AMARELO PARA ARRASCAETA, DO CRUZEIRO.

23' - Jogadores do Fluminense reclamam de inversão na marcação.

19' - Henrique dá ótimo passe para Arrascaeta, na área do Flu. O uruguaio cruza para o meio da área, mas a defesa tira.

Substituição do Cruzeiro: Sai Mancuello e entra Arrascaeta.

Substituição no Fluminense: Sai Marcos Jr e entra Pablo Dyego.

14' - Thiago Neves tenta um chute de fora da área, rasteiro. O goleiro Júlio César encaixa.

11' - No contra-ataque, Marcos Junior arranca e toca para Ayrton Lucas, que tenta passar por Dedé, mas não consegue, cai na área e pede pênalti.

7' - Júlio César recebe atendimento no gramado e Pedro sai com sangramento na boca.

4' - Sornoza cobra falta na área, a bola vai alta, Gum desvia, a bola pega em Pedro e vai para o gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Fluminense retorna para o segundo tempo sem alterações.

Substituição do Cruzeiro: Sai Lucas Silva e entra David.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO

2 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

44' - Marcos Junior cruza da esquerda para a área do Cruzeiro, Dedé tira de cabeça.

41' - Sassá pressiona a saída de bola e obriga Júlio César a dar um chutão. Bola fica com o Cruzeiro. Lucas Silva arrisca um chute de longe, mas erra o alvo.

37' - Cruzeiro troca passes no ataque, até a bola chegar em Robinho. O meia tenta bater de perna direita, acerta o adversário, e na sequência o árbitro pega um impedimento.

32' - Sornoza cobra escanteio curto para Marcos Junior, que cruza para a área. Henrique afasta.

30' - Dedé e Richard trocam puxões de camisas na área do Flu, a bola é alçada, e o árbitro pega falta do zagueiro do Cruzeiro.

25' - Cruzeiro tem outro contra-ataque. Robinho avança pela direita, tenta o passe no meio, mas erra.

19' - Lucas Silva arrisca um chute de longa distância, mas manda a bola longe do gol de Júlio César.

15' - Sassá arrancava no contra-ataque e levou uma voadora de Gilberto, pelas costas.

CARTÃO VERMELHO PARA GILBERTO, DO FLUMINENSE

9' - Ayrton Lucas cruza da esquerda, Gum cabeceia para a pequena área, em direção de Frazan, mas Fábio dá um soco e tira.

2' - Marcos Júnior tenta na área, a bola fica viva, e Léo afasta o perigo.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

O técnico Mano Menezes poupou alguns dos seus titulares e escalou um time misto com: Fábio; Lucas Romero, Léo, Dedé e Marcelo Hermes; Henrique, Lucas Silva, Robinho e Mancuello; Thiago Neves e Sassá.

Os times estão confirmados para a partida de logo mais. O Fluminense vai a campo com: Júlio César, Renato Chaves, Gum e Frazan; Gilberto, Jádson, Sornoza, Richard e Ayrton Lucas; Marcos Júnior e Pedro.

Bem-vindos na VAVEL Brasil! Se enfrentam Fluminense x Cruzeiro ao vivo neste domingo (22) em compromisso válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série A de 2018 às 16h.

"É, por isso que a gente montou um grande elenco. Nesses momentos tem que aparecer todo mundo. Não sei ainda o que o Mano vai pensar. Temos hoje para descansar, amanhã. Ele deve mesclar o time, porque quinta é um jogo muito importante para o ano. A gente está focado no (jogo) de quinta, mas precisamos vencer no domingo", disse Robinho.

Na avaliação do meia Robinho, o técnico Mano Menezes deverá poupar titulares na partida no Maracanã. Sempre confiando na qualidade de quem estará em campo.

Pelo lado celeste, Mano Menezes deve utilizar um time misto, já que na próxima quinta-feira, terá um duelo importante contra a Universidad de Chile, pela Libertadores, no Mineirão. No treino realizado na manhã do último sábado (21), ausências importantes foram notadas, como a do lateral-direito Edílson e o meia Arrascaeta, que devem ser poupados do confronto com o Tricolor assim como o zagueiro Dedé e o meia Thiago Neves.

"É um jogador que, desde o ano passado, a gente queria. Na verdade, queríamos dois zagueiros. Juninho, do Palmeiras, que viria no acordo com o Scarpa. Deu certo o Luan, estou muito contente. Ele jogou os dois jogos ano passado contra a gente. Nos dá qualidade maior e opção para montar a zaga", disse o treinador.

Abel Braga não poderá contar com o zagueiro Ibañez, com uma lesão muscular na coxa esquerda. Para a vaga, o escolhido será Frazan. O Tricolor pode ter novidade no banco de reservas. O zagueiro Luan Peres, anunciado na última sexta-feira, já está regularizado e pode ser opção para a partida.

O palco da partida será o Estádio Jornalista Mário Filho, nosso saudoso Maracanã. As duas equipes estão buscando os primeiros pontos na competição. Na estreia, o time carioca perdeu para o Corinthians, fora de casa, enquanto o Cruzeiro foi derrotado pelo Grêmio, no Mineirão.