Resultado de Grêmio 0 x 0 Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro 2018

Raphael Claus apota aos 49! Grêmio e Atlético-PR empatam em 0 a 0 na Arena.

FIM DE JOGO

47' - Alisson cobra o escanteio, Bressan desvia de cabeça e André toca mal na bola quase na pequena área.

4 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

45' - Jael faz o cruzamento, Thiago Heleno fura, e Carleto põe o pé antes da finalização de André.

44' - Grêmio pressiona na intermediária do Atlético, e Luan rola para Everton, que bate de canhota e manda para fora.

42' - Rossetto fica com a sobra na área do Grêmio e erra em bola na hora do cruzamento.

40' - Luan cobra falta fechada e Santos tira de soco.

Substituição no Grêmio: Sai Maicon e entra Maicosuel.

CARTÃO AMARELO PARA RAMIRO, DO GRÊMIO.

38' - Carleto solta a bomba de longe, a bola quica à frente de Grohe e ele bate roupa. Geromel aparece para afastar.

36' - Bruno Guimarães dispara desde o campo de defesa e chega na bandeirinha de escanteio. Chuta em cima de Maicon e ganha o escanteio.

33' - Everton faz o lançamento em curva às costas da defesa do Atlético, e André desvia de carrinho. O goleiro do Furacão vai bem.

Substituição no Atlético-PR: Sai Guilherme e entra Zé Ivaldo.

Substituição no Grêmio: Sai Arthur e entra Jael.

28' - Cartão vermelho para Camacho depois de receber o segundo amarelo.

27' - No contra-ataque do Atlético, Éderson dispara pela esquerda e toca no meio para Guilherme finalizar por cima.

CARTÃO AMARELO PARA CAMACHO, DO ATLÉTICO-PR.

Substituição no Atlético-PR: Sai Pablo e entra Éderson.

CARTÃO AMARELO PARA ANDRÉ, DO GRÊMIO.

20' - Luan recebe na intermediária pela direita, avança e bate cruzado para fora.

CARTÃO AMARELO PARA GEROMEL, DO GRÊMIO.

15' - Carleto cobra escanteio da esquerda, e Pablo cabeceia à direita de Grohe.

12' - Nikão encontra Guilherme livre dentro da área, ele domina e bate colocado. A bola passa rente ao poste esquerdo de Grohe.

10' - CARTÃO AMARELO PARA BRUNO GUIMARÃES, DO ATLÉTICO-PR.

5' - Geromel pega a sobra e faz o cruzamento milimétrico na cabeça de Everton, que manda para fora.

1' - Pablo dá uma pegada dura em Ramiro. Gremistas pedem o amarelo, que seria o segundo do atacante do Atlético.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

FIM DO PRIMEIRO TEMPO.

47' - Guilherme encontra espaço em um belo passe para Pablo dentro da área. Na hora do chute, ele é travado por um carrinho preciso de Geromel.

46' - O Atlético pressiona com chute forte de Carleto que bate em Geromel. No rebote, Arthur bloqueia o chute de Lucho.

2 MINUTOS DE ACRÉSCIMO.

43' - Mais uma vez Grêmio tenta a infiltração com passes rápidos, e Thiago Heleno bloqueia o último toque de Luan na entrada da área.

39' - Bressan tenta o lançamento longo para Cortez na esquerda, mas manda muito forte.

37' - Luan perde mais uma! Arthur aproveita mais uma saída de bola errada e deixa Luan na cara do gol. O atacante chuta fraco, de canhota, para fora.

32' - Ramiro lança André em velocidade, o atacante vê Luan chegando e rola para ele. Na finalização, o camisa 7 manda sobre o gol.

30' - Na primeira finalização do Atlético no jogo, Nikão arrisca de muito longe e manda para fora.

25' - Léo Moura recebe na direita e faz o cruzamento. Everton chega na corrida e tenta acertar de letra, mas erra em bola.

20' - Atlético fecha a porta do Grêmio pelo meio e força o erro no lançamento de Geromel para a lateral.

15' - Grêmio sai no contra-ataque, Everton recebe na esquerda, corta para o meio e bate com veneno. A bola quica na frente de Santos, e o goleiro coloca para escanteio.

CARTÃO AMARELO PARA PABLO, DO ATLÉTICO-PR.

9' - Camacho faz falta dura no meio de campo e ouve uma conversa ao pé do ouvido com Raphael Claus.

4' - Grêmio aperta saída de bola do Atlético, Lucho passa mal e Everton deixa Luan na cara do gol. O camisa 7 chuta de canhota na trave. No rebote, Ramiro manda por cima!

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

Times já estão em campo paa o início da partida.

Boa tarde torcedor na VAVEL Brasil! Se enfrentam Grêmio x Atlético-PR ao vivo neste domingo (22) em compromisso válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série A de 2018 às 19h.

No ultimo jogo na Copa do Brasil nos pênaltis.

O palco da partida será a Arena do Grêmio. As duas equipes estão buscando se manter com 100% de aproveitamento na competição. Na estreia, o time gaúcho venceu o Cruzeiro, fora de casa, enquanto o Atlético-PR aplicou uma goleada na Chapecoense, na Arena da Baixada.

Fernando Diniz poderá escalar força máxima. Ninguém está suspenso ou lesionado, e o time não entrará em campo no meio de semana. A delegação não voltou para Curitiba após a partida contra o São Paulo: permaneceu na capital paulista, onde treinou pela manhã, e embarcou para Porto Alegre no meio da tarde.

Embalado pela classificação à próxima fase da Copa do Brasil, em vaga garantida com um empate por 2 a 2 com o São Paulo, no Morumbi, após estar perdendo por 2 a 0, o Atlético-PR iniciará a rodada como líder da competição pelos critérios de desempate. Além dos três pontos, tem quatro gols de saldo, conquistados na goleada por 5 a 1 sobre a Chapecoense, em casa, na estreia.

Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio

Neste sábado, porém, Arthur voltou a treinar normalmente com a equipe. Luan, Maicon e Léo Moura, poupados no empate por 0 a 0 com o Cerro Porteño, na última terça, pela Libertadores, estão confirmados.

Renato Gaúcho já sabe que não contará com o zagueiro Kannemann, suspenso. Bressan é o mais cotado para a vaga, e Paulo Miranda corre por fora. Apenas o volante Arthur é dúvida na escalação. Gripado, ele não treinou nesta sexta-feira, mas segue relacionado.