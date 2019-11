Resultado Palmeiras x Inter pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-0)

Agradeço a quem acompanhou mais uma rodada do Brasileirão pela VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima.

O Internacional reclama por dois erros da arbitragem: um pênalti supostamente não marcado em Nico Lopez, no primeiro tempo, e o impedimento equivocadamente assinalado de Leandro Damião, que fez o gol no lance.

No meio da semana, o Palmeiras irá até La Bombonera enfrentar o Boca pela Libertadores.

Com gol de Dudu, o Alviverde pula para a terceira posição, com 4 pontos, e enfrentará a Chapecoense no próximo domingo (29) enquanto, no mesmo dia, o Inter receberá o Cruzeiro no Beira-Rio. O Colorado caiu para a nona colocação, com 3 pontos.

FIM DE PAPO NO PACAEMBU! PALMEIRAS 1 x 0 INTERNACIONAL!

45' Três minutos de acréscimos.

45' Cartão amarelo para Felipe Melo, do Palmeiras.

44' Em andamento: Atlético-MG 2 x 1 (Gabriel, contra) Vitória

41' Inter vai para a pressão final em busca, pelo menos, do empate.

37' UHHHH! Edenilson levantou para Damião raspar de cabeça, e a bola passou perto.

34' Mudanças no Palmeiras: Entram: Deyverson e Willian / Saem: Borja e Dudu

33' Cartão amarelo para Rodrigo Dourado, do Internacional.

31' Mudança no Palmeiras: Entra: Moisés / Sai: Lucas Lima

30' Em andamento: Atlético-MG 2 (Roger Guedes) x 0 Vitória

29' ERROU! Damião foi lançado, ganhou de Antônio Carlos e chutou por baixo de Jailson. Mas o auxiliar, equivocadamente, marcou impedimento do atacante colorado.

26' Mudança no Internacional: Entra: D'Alessandro / Sai: Camilo

21' Em andamento: Chapecoense 1 x 1 (Rios) Vasco

19' NA TRAVE!!!! Contra-ataque veloz do Palmeiras, Keno acionou Borja. O colombiano cortou Klaus e rolou com açúcar para Lucas Lima chutar na trave esquerda.

13' PELA LATERAL! Diogo Barbosa lançou Borja, o atacante colombiano tentou finalizar sem ângulo, mas finalizou pela linha lateral.

11' UHHHHH! Cruzamento para Damião que cabeceou para baixo e Jailson salvou.

8' Inter está inteiro no campo de ataque do Palmeiras, desde o início do segundo tempo.

5' UHHH! Camilo inverteu de trivela para Edenilson que, de canhota, chutou forte e levou perigo.

4' Em andamento: Fluminense 1 (Pedro) x 0 Cruzeiro

2' Correndo atrás do prejuízo, o Inter começa com a posse de bola.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes de volta ao gramado. Mudança no Inter: Entra: Leandro Damião / Sai: Nico Lopez

Palmeiras subindo para o terceiro lugar, com 4 pontos, enquanto o Inter está caindo para a sétima posição, com 3 pontos.

INTERVALO NO PACAEMBU! PALMEIRAS 1 x 0 INTERNACIONAL

45' Um minuto de acréscimo.

42' Cartão amarelo para Bruno Henrique, do Palmeiras.

41' Detalhe do gol: segundos antes do cruzamento de Diogo Barbosa, Roger Machado havia se irritado pela primeira vez com os seus comandados. Reação imediata.

39' Diogo Barbosa recebe na esquerda, e cruzou na cabeça do pequeno Dudu. O atacante cabeceou sem chances para Danilo Fernandes. Palmeiras 1 a 0.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! É DE DUDU!

36' Cartão amarelo para Iago, do Internacional.

28' Partida paralisada para o atendimento de Borja, após dividida com Cuesta.

24' Partida fica mais morna, sem nenhuma nova chance de perigo.

21' Após cortar o escanteio, Danilo Fernandes ficou caído e recebeu atendimento médico.

19' Em andamento: Chapecoense 1 (Wellington Paulista) x 0 Vasco e Atlético-MG 1 (Ricardo Oliveira) x 0 Vitória

17' Após a chance perdida, o Palmeiras passou a mandar no jogo, e pressiona o Inter.

14' INACREDITÁVEL!!! Keno cruzou forte, Danilo espalmou e Borja, sozinho na pequena área, cabeceou errado e a bola saiu por cima do gol.

11' Marcelo de Lima Henrique pediu para o quarto árbitro ficar de olho em Borja e Cuesta, que estavam se estranhando.

8' Depois de dois sustos, o Palmeiras tenta sair para o ataque, mas esbarra nos erros na saída de bola.

5' UHHHH! Jogada individual de William Pottker que, na entrada da área, bateu forte e Jailson defendeu mais uma.

4' UHHHH! Cobrança de escanteio, Patrick disputou com Felipe Melo na pequena área e Jailson fez grande defesa.

2' Palmeiras não conseguiu passar do meio-campo com a posse de bola. Começa esperando o Colorado em seu próprio campo.

0' O Inter começa com a posse de bola no campo de ataque.

BOLA ROLANDO NO PACAEMBU! COMEÇA PALMEIRAS x INTERNACIONAL!

Equipes em campo! Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Pacaembu.

INTERNACIONAL ESCALADO!

PALMEIRAS ESCALADO!

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contarei tudo de Palmeiras x Internacional ao vivo, partida válida pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rolará às 16h.

Fique de olho no apito! Marcelo de Lima Henrique (RJ) apita a partida de logo mais. O carioca será auxiliado por Michael Correia (RJ) e Siebert Faria Sisquim (RJ).

Provável Inter: Marcelo Lomba; Edenílson, Klaus, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Gabriel Dias, Patrick, Camilo e Nico Lopez; William Pottker.

Provável Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo; Keno, Moisés, Bruno Henrique e Dudu; Borja.

Após a eliminação na Copa do Brasil, Odair Hellmann manterá a mesma base da equipe que perdeu para o Vitória no meio da semana.

O Alviverde terá o retorno do artilheiro Borja, que não jogou na estreia contra o Botafogo. Além disso, Edu Dracena voltará a ser titular, e será pela primeira vez com Roger Machado.

Já o Colorado recebeu e venceu bem o Bahia, no Beira-Rio, por 2 a 0. Confira os melhores momentos:

Na primeira rodada, o Palmeiras empatou com o Botafogo, 1 a 1, no Nilton Santos. Confira os melhores momentos:

Classificação das duas equipes nesse momento:

Após três jogos sem vencer, o Palmeiras entra em campo no Pacaembu para não repetir um jejum que dura mais de um ano. O Inter quer se recuperar da eliminação para o Vitória na Copa do Brasil.