Resultado Chapecoense x Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro 2018 (1-1)

Chapecoense fez ótimo primeiro tempo, enquanto o Vasco pareceu não estar no jogo. Na segunda etapa os papéis se inverteram. A partida termina com empate justo, as duas equipes não fizeram por onde vencer

48' Apita o fim de jogo o árbitro Luiz Flávio de Oliveira

46' Três minutos de acréscimos

45' Substituição no Vasco

Sai: Rildo

Entra: Riascos

44' Wagner cruza na área pra Rildo que domina, mas a defesa corta

43' Zé Ricardo ia trocar Bruno Silva por Werley, mudou de opinião e Riascos vem ai

37' Vinicius arrisca de longe, mas manda para fora

36' Público presente é de 8.675 torcedores

33' Substituição na Chapecoense

Sai: Nadson

Entra: Leandro Pereira

31' QUE ISSO!

Ríos deixa Evander na cara do gol, mas o meia fura e perde cara a cara

31' Substituição no Vasco

Sai: Wellington

Entra: Evander

28' Substituição na Chapecoense

Sai: Wellington Paulista

Entra: Vinicius

27' Vasco pressiona, mas a Chape não dá espaços

18' Apodi faz boa jogada e cai na área pedindo pênalti, árbitro manda seguir

17' Thiago Galhardo foi a mudança do Vasco no jogo até aqui

11' Vasco voltou mais ligado no jogo, pressionando a Chapecoense

09' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO VASCO!!! É de Andrés Ríos, após boa jogada de Thiago Galhardo, argentino dribla o goleiro e manda para o fundo das redes

08' QUE ISSO!

Melhor oportunidade do Vasco no jogo, Rildo livre recebe cruzamento e manda pra fora

06' Pikachu cobra escanteio, Paulão sobe e manda para fora em tiro de meta para a Chapecoense

04' Vasco cruza na área e Rildo fica pedindo penalidade

02' Pikachu tenta de fora da área, mas a bola sai por cima da meta

00' Substituição no Vasco

Sai: Rafael Galhardo

Entra: Thiago Galhardo

00' Começa o segundo tempo de Chapecoense e Vasco

Vasco já voltou para a segunda etapa

Thiago Galhardo vem ai

47' Apito o fim do primeiro tempo na Arena Condá

46' Ríos tenta bicicleta de fora da área, mas Jandrei fica com ela

45' Árbitro dá mais dois minutos de acréscimos

45' Vasco tem falta na intermediária

44' Apodi é acionado no jogo, mas a bola é muito forte e sai em tiro de meta

43' Substituição na Chapecoense

Sai: Luiz Antônio

Entra: Nadson

42' Chapecoense ataca, mas Paulão corta o avanço com carrinho

40' Rildo erra outro passe no ataque

36' Chapecoense trabalha a bola sem pressa pelo resultado

34' Vasco sofre com as investidas de Wellington Paulista e Arthur

32' Canteros faz jogada ensaiada, mas Douglas manda pra fora

31' Falta na intermediária do Vasco

30' QUAAAAASE!!!

Após cobrança de escanteio a bola sobra com Luiz Antônio que manda a bomba, bola explode na defesa

29' Wellington Paulista tenta cruzamento na linha de fundo, mas a bola explode em Werley e sai em escanteio

28' Rafael Galhardo cobra escanteio e a bola sai do outro lado do campo

27' Wagner não joga bem, Pikachu não consegue avançar, as oportunidades do Vasco são com Rildo que não consegue também progresso

26' Pikachu chuta cruzado, mas Jandrei faz a defesa com facilidade

25' Wellington Paulista chuta de longe, Martín Silva estava adiantado, mas a bola sai em tiro de meta para o Vasco

23' UUUUUH!

Primeiro chute do Vasco na partida. A bola sobra para Rafael Galhardo que chuta mal e manda pra fora

22' Vasco tenta pressionar

21' A partida é ruim até aqui, Chapecoense na sua segunda tentativa abre o marcador após falha cruzmaltina, time carioca sofre há algum tempo com os erros de sua defesa

19' No erro de marcação de Paulão, Wellington Paulista abriu o marcador

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DA CHAPECOENSE!!! Arthur cruza Wellington Paulista faz de cabeça livre, live e a defesa vascaína só olhou

17' Falta para a Chapecoense na intermediária

17' Yago Pikachu cruza pela direita, mas Apodi faz o corte

16' Apodi cruza pela direita, mas Paulão faz o corte

14' Falta de ataque de Wellington Paulista em cima de Wesley

12' Jogo muito morno até aqui

10' Rildo recebe falta ao tentar ataque

08' QUASE!

Apodi cruza, mas Arthur cabeia para fora

07' QUE ISSO!

Luiz Antônio cobra falta na arquibancada

06' Arthur faz boa jogada, mas é parado com falta por Rafael Galhardo

05' Equipes se respeitam muito até aqui, Paulão tenta Pikachu, mas lateral não alcança

04' Vasco também troca passes

03' Chapecoense troca passes lentamente

01' Cartão amarelo

Para Wellington por falta em Elicarlos

00' Apita o início do jogo Luiz Flavio de Oliveira

15:55 Equipes em campo para execução do Hino Nacional

15:43 Tudo pronto pro início da partida em Chapecó



15:24 Goleiros no aquecimento

Chapecoense vem de: Jandrei, Apodi, Thyere, Douglas e V. Freitas; Amaral, Elicarlos, Luiz Antônio e Canteros; Arthur Caike e W. Paulista. Técnico: Gilson Kleina

No banco de reservas, Zé Ricardo tem a disposição: Gabriel Félix, João Pedro, Erazo, Fabrício, Andrey, Bruno Silva, Evander, Thiago Galhardo, Caio Monteiro e Riascos

O Vasco vai a campo com: Martín Silva, Rafael Galhardo, Paulão, Werley e Henrique; Desábato, Wellington, Pikachu, Wagner e Rildo; Ríos. Técnico: Zé Ricardo

15:16 Delegação da Chape também se encontra no palco da partida

15:15 Vasco já está na Arena Condá

Neste domingo (22), Chapecoense x Vasco ao vivo se enfrentam em compromisso válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série A de 2018 às 16h. O palco da partida será a Arena Condá.

O Cruzmaltino está em negociação com o meia Diego Souza do São Paulo, dirigentes do clube estão otimistas em relação a vinda do jogador que teve passagem vitoriosa em São Januário

Elenco do Vasco treinou na deste sábado (21) no CT da Chapecoense

Desfalques: Paulinho, Ramon e Giovanni Augusto (lesionados), Breno e Kelvin (recondicionamento físico).

Escalação provável: Martín Silva, Rafael Galhardo, Paulão, Werley e Henrique; Desábato, Wellington, Pikachu, Wagner e Rildo; Ríos. Técnico: Zé Ricardo

VASCO

Desfalques: Fabrício Bruno, Nery Bareiro, Neto, Perotti e Khevin (lesão).

Escalação provável: Jandrei Apodi, Rafael Thyere, Douglas e Bruno Pacheco; Amaral, Elicarlos, Luiz Antonio e Canteros; Arthur e Wellington Paulista. Técnico: Gilson Kleina

CHAPECOENSE

O trio de arbitragem para a partida é de São Paulo. Luiz Flavio de Oliveira apita o jogo, Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Herman Brumel Vani são os assistentes da partida

Ambos os times sofreram goleadas em seus últimos confrontos e precisam da vitória para a sequência de partidas que está por vir

A Chape também não vem de um bom momento, no último domingo (15) perdeu para o Atlético-PR pelo placar extenso de 5x1 na primeira rodada

Após resultado desastroso na última quinta-feira (19) contra o Racing na Argentina, o Vasco mede forças com a Chapecoense buscando mais três pontos, dessa vez fora de casa. Lembrando que a equipe de São Januário conseguiu a virada frente ao Atlético-MG na rodada de estreia