Resultado Boca Juniors x Palmeiras na Libertadores 2018 (0-2)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão. Até a próxima!

49' Acabou! O Palmeiras vence o Boca Juniors em plena Bombonera, por 2 a 0.

48' Defendeu, Jaílson! Ábila invade a área e chuta forte, mas tem o chute abafado pelo goleiro que saiu do gol para defender a bola.

47' O Boca recupera a bola e tenta o gol nos últimos minutos de partida.

46' Hyoran recebe lançamento pela lateral direita, corre e descola lateral para o Palmeiras.

45' Foram adicionados mais quatro minutos de acréscimo.

44' O Palmeiras fica com a bola, toca em seu campo de defesa, aguarda até o término da partida.

43' A torcida do Boca já começa a se retirar do estádio.

43' Jogo constantemente paralisado, muitas faltas, pouca posse de bola.

42' Cartão amarelo para Hyoran.

41' Substituição no Boca: Sai Tévez, entra Gustavo Bou.

40' Cartão amarelo para Nández.

37' Substituição no Palmeiras: Sai Lucas Lima, entra Moisés.

37' Com a saída de Keno, o Palmeiras passa a administrar a vantagem, visto que perdeu velocidade nos contra-ataques com a saída do atacante.

33' O Palmeiras fica com a bola e tenta segurar o Boca, que vem para cima, mas erra no último passe.

32' Cartão amarelo para Pablo Pérez.

30' Cartão amarelo para Marcos Rocha.

29' Pavón dribla Marcos Rocha, Tévez, marca o gol mas o bandeira pega impendimento mais uma vez.

27' Substituição no Palmeiras: sai Keno, entra Hyoran.

No lance do gol, o Palmeiras foi contra-atacar, o goleiro Rossi saiu do gol de cabeça, mas afastou errado e a bola sobrou para Lucas Lima que viu o goleiro adiantado e encobriu o guarda-redes para ampliar o placar.

21' GOOOOOOOOOOOLAÇOOOOOOOOO DO PALMEIRAS! LUCAS LIMA AMPLIA DE COBERTURA!

20' O jogo começa a ficar parado por muito tempo devido à paralisação de jogadores do Palmeiras, que tentam retardar o tempo de jogo.

15' Defendeu, Jaílson! Felipe Melo erra na saída de bola, o Boca arranca e Pavón manda um chute forte pela ponta esquerda e Jaílson faz uma ponte e evita o empate na Bombonera.

14' UHHHH! Sebastian Pérez recebe na meia lua, ameaça o chute e corta a dupla de zagueiros, chuta forte e a bola passa pertinho do gol.

A torcida canta alto para apoiar o Boca nestes minutos em que o time é superior.

13' UHHHH! Jara arrisca de fora da área e a bola passa raspando o travessão

11' UHHH! Pavón pega o rebote do cruzamento e chuta com perigo, assustando Jaílson.

10' A zaga palmeirense afasta e o Boca continua em cima.

10' Escanteio para o Boca.

9' Keno recebe cartão amarelo.

7' UHHHH! O Palmeiras contra-ataca com velocidade, Keno arranca sozinho, invade a área e cruza para Lucas Lima, do lado, mas Magallán corta na hora H.

6' Quase! Pavón vai até a linha de fundo, cruza com perigo e Antônio Carlos desvia a bola.

2' UHHH! Lucas Lima bate a falta por baixo da berreira e a bola vai para fora.

1' Falta perigosa para o Palmeiras bater. Lucas Lima é derrubado em frente à área;

0' Começou! Rolou a bola para o segundo tempo.

O Boca já está no gramado e aguarda o Palmeiras que vem chegando aos poucos.

47' Fim de primeiro tempo! Por enquanto, Boca Juniors 0x1 Palmeiras.

46' O Boca tenta acelerar a jogada e buscar o gol ainda na segunda etapa, mas o Palmeiras segura a bola e esfria o jogo.

45' Foram adicionados mais dois minutos de acréscimo.

44' Gol impedido de Ábila, que pegou o rebote de um chute cruzado de Tévez.

Ábila também levou cartão amarelo, mas após o gol do Palmeiras, por se envolver em discussão com Bruno Henrique.

42' Cartão amarelo para Magallán.

41' Inacreditável! O Boca responde, Jara cruza para Ábila dentro da área, o argentino perde o gol debaixo das traves, mandando a bola para lateral!

No lance do gol, o Palmeiras trocou passes até a bola chegar em Marcos Rocha, que cruzou para dentro da área e Keno subiu mais alto testando forte e balançando das redes.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! KENO INAUGUROU O PLACAR NA BOMBONERA.

35' Borja troca passes com Lucas Lima e Keno, chega na ponta esquerda e finaliza para fora.

34' O Boca tem o controle do jogo, trabalha a bola mas não pressiona a defesa palmeirense.

29' Jara recebe passe de Tévez na lateral direita, cruza para dentro da área e Jaílson sai de soco, afastando o perigo.

25' Errou! Marcos Rocha arrisca o chute de muito longe, a bola vai fraca para fora.

25' O Palmeiras fica com a bola, vira a joga e roda a posse de bola no campo ofensivo.

23' Na trave! Pavón bate direto para o gol e a bola explode no travessão de Jaílson.

21' Falta de Marcos Rocha em Pavón, próximo à área, do lado esquerdo.

17' O Boca esfria o jogo e toca a bola em seu campo. A equipe alviverde recua

11' Jaílson! Pavón faz jogada individual na linha de fundo, invade a área e cruza rasteiro, mas Jaílson fechou o canto e defendeu a bola que chegou com perigo.

10' Mas chega à linha de fundo, cruza forte e a bola sai. O Boca passa a tomar iniciativa depois dos minutos pressionado.

7' O Boca tenta chegar ao ataque, mas Pablo Pérez erra passe para Pavón e a bola sai em lateral.

5' Nestes primeiros minutos, o Palmeiras marca o Boca em cima e não deixa a equipe argentina sair jogando

4' Quase! Dudu arrisca chute de fora da área, mas a bola vai para fora, com perigo.

1' UHHHH! Boca erra na saída de bola, Keno corre para cima do goleiro Rossi que chuta a bola em cima do atacante e quase manda a bola para o gol no desvio.

0' Começou! Bola rolando para Boca Juniors e Palmeiras!

Todos posicionados para o início do confronto.

As equipes estão entrando no gramado. A Bombonera pulsa neste momento, a torcida argentina canta alto!

O Verdão também está confirmado com: Jaílson; Diogo Barbosa, Antônio Carlos, Edu Dracena, Marcos Rocha; Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima; Dudu, Borja, Keno.

Escalação do Boca confirmada com: Rossi; Vergini. Magallán, Mas, Jara; Pérez, Nández, Pablo Pérez; Tévez; Pavón e Ábila.

Boa noite, torcedor! É daqui a pouco, hein. O duelo entre Boca Juniors e Palmeiras está a minutos de começar.

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes de Palmeiras e Boca Júniors, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2018. Fique conosco!

Já o Boca deve vir com: Rossi; Fabra. Magallán, Goltz, Jara; Pérez, Nández, Reynoso; Tévez; Pavón e Ábila.

Roger Machado deve escalar a equipe com: Jaílson; Víctor Luis, Antônio Carlos, Thiago Martins, Marcos Rocha; Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima; Dudu, Borja, Keno.

Já o Palmeiras vem com seu elenco completo e terá força máxima para o jogo desta noite.

Falando em Tévez, o argentino deve ser titular nesta partida, entretanto, os donos da casa têm dois desfalques importantes. Os meio-campistas, Wilmar Barrios e Edwin Cardona estão lesionados e são dúvida para o confronto.

O confronto desta noite vale a liderança do grupo H, visto que o Palmeiras lidera com sete pontos e os argentinos somam 5. Uma vitória do Boca, colocaria Carlos Tévez e companhia na ponta do grupo.

Enquanto o Palmeiras lidera no quesito gols marcados, ao menos no grupo H, com seis gols marcados nas últimas três partidas e apenas um sofrido, também no jogo contra o Boca.

Na Libertadores, o Boca marcou somente dois gols, entretanto, a equipe xeneize sofreu apenas um, justamente para o Palmeiras, na última semana.

Já o Palmeiras estreou com um empate no Campeonato Brasileiro, e venceu o Internacional na última rodada chegando aos quatro pontos. A pontuação dá à equipe alviverde a quinta posição.

Apesar de empatarem no confronto direto, ambas as equipes vivem bons momentos em seus campeonatos nacionais. O Boca lidera o campeonato argentino com folga, acumulando 53 pontos, enquanto o Godoy Cruz, que está em segundo, tem 47.

Boca Juniors e Palmeiras já se enfrentaram sete vezes ao logo de 24 anos. Ao todo, são cinco empates e uma vitória pra cada lado.

As equipes já se enfrentaram nesta temporada. Na última semana o Boca arrancou um empate em 1 a 1 no Allianz Parque, com um gol nos minutos finais da partida.

Na chegada à Argentina, o elenco palmeirense foi recepcionado por torcedores descontentes com as últimas atuações do clube, apesar de ainda não ter perdido na Copa Libertadores.

A equipe alviverde já está em solo argentino e treina sob o comando do técnico Roger Machado.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Hoje, você confere ao vivo, lance a lance, o jogo entre Boca Juniors e Palmeiras, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O confronto acontece no estádio Presidente José Armando, mais conhecido como La Bombonera, às 21h45 desta quarta-feira (25).