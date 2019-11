Internacional lança nova camisa para temporada 2018

O Internacional divulgou nesta sexta-feira (27) a sua nova camisa principal, confeccionada pela Nike. Ela apresenta dois tons diferentes de vermelho e destaca a bandeira do Rio Grande do Sul na região da nuca. A estreia será diante do Cruzeiro, neste domingo (29), no Beira-Rio, pela terceira rodada do Brasileirão.

Barbara Casara, diretora de marca para futebol da Nike do Brasil, explicou o significado do novo uniforme: ''Em 2017 apresentamos o conceito de ‘Pelear Sempre’, celebrando essa raça gaúcha que é transferida para o campo por quem veste o manto colorado. A mensagem que queremos passar é que, independente do desafio, será suando a camisa e deixando a alma em campo que o Inter pode ir atrás de novas conquistas'', disse.

Os preços dos modelos masculino e feminino são de R$ 199,00. Camisa infantil possui desconto: R$ 179,90.