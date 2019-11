Resultado Atlético-MG x Corinthians no Campeonato Brasileiro (1-0)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão, hoje terá mais uma transmissão pelo Campeonato Brasileiro, às 19h, entre Internacional e Cruzeiro. Não deixe de ficar por dentro das repercussões pós-jogo da terceira rodada do Brasileirão. Até mais!

Com a vitória, o Galo sobe para terceira lugar n Brasileirão. Já o Timão perde uma posição e fica na segunda posição, atrás do Flamengo.

49' FIM DE JOGO! Atlético-MG vence o Corinthians por 1 a 0.

48' Mateus Vital cruza na área, mas a defesa atleticana tira a bola da área.

47' Falta para o Corinthians. Elias derruba Romero.

45' MAIS QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS! O jogo irá até os 49.

43' Cartão amarelo para Ricardo Oliveira.

43' Henrique recua para Cássio e quase perde a bola para Ricardo Oliveira.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO MINEIRO! Otero cruza a bola na área e Roger Guedes toca para o fundo das redes.

39' SUBSTITUIÇÕES NO ATLÉTICO: Saem Gustavo Blanco, Luan E Bremer, entram Matheus Galdezani, Alerrandro e Elias.

37' MUDANÇA NO CORINTHIANS: Sai Rodriguinho e entre Marquinhos Gabriel.

36' Mateus Vital arrisca do meio campo e Victor agarra a bola.

35' NA TRAVE! Gustavo Blanco cruza, Cássio apenas olha e a bola bate na trave.

33' PARA FORA!!!! Após cruzamento, Roger Guedes cabeceia com perigo e quase abre o placar no Independência.

31' Otero cobra e a bola resvala na barreira, na sobre Roger Guedes tenta o chute que desvia para fora. Mais um escanteio para o Galo.

30' Cartão amarelo para Maycon por toque de mão na bola.

29' Otero cobra falta e a bola para na barreira! Porém, o juiz marca falta por toque no braço do volante Maycon.

27' Luan arrisca de fora da área e a bola desvia no pé esquerdo do Henrique.

23' Cartão amarelo para Adilson por falta em Mantuan.

21' CÁSSIO!!! Ricardo Oliveira chuta sem ângulo e Cássio faz boa defesa.

19' BELO CHUTE! Sheik arrisca de fora da área e Victor espalma a bola.

17' Escanteio para o Galo. Otero cobra mais uma vez para fora.

16' O técnico Tite está assistindo o jogo no Estádio Independência.

14' QUASE! Rodriguinho chuta com perigo de fora da área.

13' Lançamento de Luan para Otero, mas Sidcley tira de cabeça.

12' Corinthians com dificuldades para chegar na área atleticana.

7' Ricardo Oliveira recebe a bola dentro da área, tenta driblar Cássio, mas o goleiro evita o drible. O camisa 12 realiza uma boa partida até o momento.

7' Sidcley cruza mal e Victor agarra a bola com segurança.

5' Escanteio para o Galo. Após cobrança, Cássio espalma e teremos mais um escanteio.

2' Escanteio mal cobrado por Otero e a bola sai pela linha de fundo.

1' QUASE!!!! Otero chuta de longe e Cássio dá um tapinha para fora. Escanteio para o Galo.

0' Luan chuta de fora da área e isola a bola.

0' Mais uma alteração no Corinthians: Sai Clayson e entra Emerson Sheik.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Outros jogos da 3ª rodada que também estão no intervalo:

Ceará 0x1 Flamengo

Atlético Mineiro 0x0 Corinthians

Fluminense 0x1 São Paulo

Paraná 0x1 Sport

49' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

49' Otero cobra novamente, mas dessa vez a bola sai direto para fora.

48' Escanteio para o Atlético-MG.

46' QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!!! Iremos até os 49 minutos.

46' Mais uma defesa do goleiro Cássio!

43' Cartão amarelo para Roger Guedes, por falta em Romero.

40' Jogadores e comissão técnica do Atlético-MG estão muito bravos com a decisão da arbitragem!!!

38' ANULADO!!!!!! O árbitro anulou o gol!

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG!!!! ROGER GUEDES!!! Após cobrança de escanteio de Otero, Ricardo Oliveiora desvia e a bola bate na trave. No rebote, Roger Guedes balança as redes corinthianas.

37' Escanteio para o Galo.

35' DEFENDE CÁSSIO!!!! Após boa jogada individual de Otero, o mesmo chuta para o gol e Cássio realiza uma grande defesa.

34' Mais uma falta do Corinthians!

33' Otero chuta mais uma vez de fora da área. Porém, chute foi muito fraca e Cássio defendeu com tranquilidade.

31' Mantuan cruza a bola na área, mas Victor agarra sem dificuldades.

30' Galo domina o jogo e o Timão com muitas dificuldades até o momento.

27' Falta do Romero em cima do Fábio Santos. CARTÃO AMARELO para o atacante paraguaio!!!

25' Otero tenta de longe. Porém, sem perigo para Cássio.

23' IMPEDIMENTO! Arbitragem erra na marcação de impedimento e impede ataque atleticano.

20' Falta do Luan em cima do paraguaio Romero. Jogadores corinthianos cobraram o árbitro para dar um cartão amarelo ao meia atleticano. Porém, o juiz não advertiu.

19' NO TRAVESSÃO!!!! Otero cobra uma excelente falta e acerta o travessão.

18' Falta do Gabriel em cima do Ricardo Oliveira. AMARELO para o volante corinthiano.

17' Escanteio para o Atlético Mineiro.

16' Até o momento ambas equipes com dificuldade de criação.

14' Com a saída de Fagner, o zagueiro Henrique é o capitão do Corinthians.

10' QUASE!!!! Após cruzamento do Fábio Santos, Cássio espalma a bola para a fora da área. Patric cabeceia de primeira e quase marca o primeiro no Independência.

8' SUBSTITUIÇÃO: Sai Fagner e entra Mantuan.

7' Após disputa de bola entre Fagner e Roger Guedes, o lateral corinthiano leva a pior e pede para ser substítuido.

5' Corinthians toca a bola e tem dificuldade para passar do meio campo devido a boa marcação do Galo.

1' Clayson tenta a primeira jogada ofensiva, mas a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Galo.

0' COMEÇOU! Atlético Mineiro e Corinthians disputam o terceiro jogo pelo Campeonato Brasileiro de 2018.

Já o Corinthians está escalado com: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Ángel Romero, Mateus Vital, Rodriguinho e Clayson.

Atlético Mineiro vem a campo com: Victor; Patric, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Adilson, Gustavo Blanco e Luan; Roger Guedes, Ricardo Oliveira e Otero.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Atlético-MG X Corinthians ao vivo no estádio Independência, valendo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro 2018. A transmissão começará na hora da partida, às 16h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No último confronto entre as equipes foi pelo Campeonato Brasileiro 2017 e o jogo terminou empatado em 2 a 2, na Arena Corinthians. Confira os melhores momentos:

Já o técnico Fábio Carille, optou em não relacionar o meia Jadson por conta do desgaste físico. Com isso, Mateus Vital substitui o camisa 10 corinthiano. Outro desfalques são Ralf e Renê Júnior que estão lesionados. A novidade é o recém-contratado, Roger, que será opção no banco de reservas.

Para disputar a terceira rodada do Campeonato Brasileiro no Atlético Mineiro X Corinthians ao vivo, o técnico Thiago Larghi deve escalar o mesmo time que ganhou do Vitória. Uilson, Leonardo Silva, Clayton e Cazares continuam sendo desfalques do Galo, além do lateral Emerson que foi apresentado na última sexta-feira e também não foi relacionado.

Atlético Mineiro e Corinthians já disputaram 97 jogos, sendo 39 vitórias do Timão e 31 vitórias do Galo. Esse confronto já terminou empatado 27 vezes. Qual é o seu palpite para o confronto de hoje?