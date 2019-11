Resultado Grêmio x Cerro Porteño pela Copa Libertadores 2018 (5-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Com o resultado, o Grêmio pulou para a liderança do Grupo 1 com 8 pontos, e pode se classificar na próxima rodada, contra o Monagas, na Venezuela. Já o Cerro caiu para a vice-liderança, com 7 pontos, mas também pode se garantir nas oitavas caso derrote o Defensor, em Montevidéu.

FIM DE PAPO NA ARENA! Grêmio 5 x 0 Cerro Porteño!

45' Dois minutos de acréscimos.

40' Grêmio com uma atuação perfeita. Cerro voltará para Assunção com muitos pontos para ajustar.

?36' Cobrança de escanteio na cabeça do meia, que subiu mais alto, e tocou sem chances para Silva. Virou festa, 5 a 0.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! É DE CÍCERO!

35' Última mudança do Grêmio, e do jogo: Entra: Alisson / Sai: Ramiro

34' UHHHHH! Após bate e rebate na área, Everton foi travado por Raul Cáceres e quase marcou seu terceiro no jogo.

32' A fome do Tricolor gaúcho é impressionante. Segue massacrando a equipe paraguaia.

30' Mudança no Grêmio: Entra: Cícero / Sai: Maicon

29' Mudança no Cerro: Entra: Aguilar / Sai: Jorge Rojas

26' Linda bola de Luan para Everton, que chutou na saída de Antony Silva, marcando seu segundo gol no jogo. Tricolor 4 a 0.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! MAIS UM DE EVERTON!

25' UHHHHHHHH! Jogadaça de Cortez, e cruzamento para Thonny Anderson obrigar mais uma boa defesa de Silva. Só dá Grêmio.

23' Jael saiu completamente ovacionado.

22' Mudança no Grêmio: Entra: Thonny Anderson / Sai: Jael

20' Maior público do ano na Arena do Grêmio: 44.673 torcedores presentes.

18' UHHHHHH! Cortez recebeu de Maicon, arrancou e cruzou para Jael, que não alcançou. Na sobra, Ramiro chegou chutando e Silva fez grande defesa.

17' Mudança no Cerro: Entra: Haedo Valdez / Sai: Novick

16' RECORDE QUEBRADO! São 804 minutos sem ser vazado. Marcelo Grohe quebra seu recorde pessoal. Mais um motivo de felicidade para o grande goleiro gremista.

15' UHHHHH! Cruzamento para Jael, e o camisa 9 tocou com muito perigo, a direita do gol.

10' Faltam cinco minutos para Grohe quebrar seu recorde pessoal de minutos consecutivos sem ser vazado.

8' Com o jogo definido, a torcida do Grêmio se diverte e grita 'olé' na Arena.

5' Mudança no Cerro: Entra: Acosta / Sai: Palau

4' Após desvio na primeira trave, em cobrança de escanteio, Jael chegou de carrinho e tocou para o gol. Tricolor 3 a 0.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! É DE JAEL!

3' Luan puxou o contra-ataque, mas na hora de cruzar para Jael, parou na defesa.

1' OPA! Everton tocou para Luan, que dividiu com Marcos Cáceres e caiu na área. Loustau não marcou a penalidade.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes de volta ao gramado.

Grupo 1, no momento:



1- Grêmio: 8 pontos

2- Cerro Porteño: 7 pontos

3- Defensor: 4 pontos

4- Monagas: 3 pontos

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 2 x 0 Cerro Porteño

45' Grêmio toca a bola, e a torcida não para de cantar.

43' Um minuto de acréscimo.

39' Administração da Arena informa que 43 mil torcedores estão dentro da Arena no momento. Torcedores ainda estão entrando no estádio.

35' Arzamendia tentou cruzar, mas a bola foi para o gol e quase complicou Grohe. Levou perigo.

33' Torcida do Cerro desanimou de vez, e a gremista ficou enlouquecida.

30' Cruzamento perfeito de Cortez para Ramiro, que ganhou de Escobar e tocou sem nenhuma chance para Antony Silva. Grêmio 2 a 0.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! É DE RAMIRO!

29' Com o resultado, o Tricolor vai assumindo a liderança com 8 pontos. O Cerro vai ficando em segundo, com 7.

27' Jael saiu da área e serviu Everton, que invadiu e chutou sem chances para Silva. Grêmio 1 a 0.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! É DE EVERTON!

26' UHHH! Everton puxou o contra-ataque, mas adiantou demais. Na sequência, o próprio atacante tentou chutar para o gol e Antony Silva defendeu.

21' Palau arriscou de longe, mas sem perigo para Grohe.

18' PRESSÃO DO GRÊMIO! Maicon e Luan tiveram duas chances em sequência, mas foram travados pela defesa do Cerro. No lance seguinte, Everton tocou de calcanhar para Maicon, que não conseguiu finalizar.

14' Cartão amarelo para Marcos Cáceres, do Cerro Porteño.

13' Patricio Loustau está tendo muito trabalho para lidar com as reclamações de ambos os times.

9' Grêmio, precisando da vitória, tenta levar perigo ao gol de Antony Silva, mas sem sucesso.

7' Cartão amarelo para Marcelo Palau, do Cerro Porteño.

6' Após Grohe ficar sentindo, foi a vez de Churín cair no gramado reclamando de dores.

4' O Grêmio respondeu na velocidade, e Everton chutou travado para fora, mas o suficiente para animar a torcida.

2' UHHHHH! Cobrança de falta venenosa, a bola quicou e ia entrando no ângulo de Grohe, que se esticou e jogou para escanteio. Defesaça para Tite ficar impressionado, no camarote da Arena.

BOLA ROLANDO! COMEÇA GRÊMIO x CERRO PORTEÑO!

Saída será do Cerro. A bola vai rolar na Arena.

Público chegou nos últimos minutos. Previsão era de 46 mil torcedores.

Equipes em campo! Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Público na Arena ainda não é o esperado, mas a torcida do Cerro comparece em grande número e faz uma festa impressionante.

Boa noite, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo sobre Grêmio x Cerro Porteño ao vivo, válido pela Libertadores 2018!

Arbitragem: Patricio Loustau (ARG) comandará a arbitragem. Será auxiliado pelos argentinos Ezequiel Brailovsky e Maximiliano Del Yesso.

Provável Cerro Porteño: Antony Silva; Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Juan Escobar e Arzamendia; Jorge Rojas, Marcelo Palau, Rodrigo Rojas, Willian Candía e Hernán Novick; Diego Churín.

Provável Grêmio: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Luan e Everton; Jael.

A expectativa da diretoria tricolor é de casa cheia, com pelo menos 46 mil torcedores na Arena.

Muralha! Sem ser vazado há oito partidas, Marcelo Grohe fechou o mês de abril sem levar gols, e se não levar gol nos primeiros 60 minutos do duelo de logo mais, quebrará seu recorde pessoal, que são 803 minutos sem buscar a bola no fundo da rede.

O técnico paraguaio, Luis Zubeldia, deve escalar a mesma equipe que empatou com o Grêmio, no Defensores del Chaco. O Cerro Porteño não sabe o que é perder há oito jogos.

Após poupar quase todo o time titular na derrota para o Botafogo, no último sábado, o técnico Renato Gaúcho terá o melhor a sua disposição para essa noite.

O histórico do confronto é favorável aos brasileiros: são três vitórias do Grêmio, três empates e apenas um triunfo do Cerro.

Já os paraguaios ocupam a liderança isolada com 7 pontos, e vão em busca de confirmar a classificação nessa noite.

A equipe gaúcha precisa vencer para não tornar a classificação em um drama. Em segundo lugar, com 5 pontos, o Tricolor precisa da vitória para assumir a ponta, e para evitar ser ultrapassado pelo vencedor de Monagas x Defensor, que tiraria o Grêmio do G-2.

O duelo entre o Tricolor e o Ciclón será pela quarta rodada do Grupo 1 da Libertadores, às 19h15 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.