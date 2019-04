Palmeiras viaja para Peru iniciando sequência fora de casa

Na última terça-feira (1º) o Palmeiras embarcou para o Peru, local do próximo jogo pela Libertadores e de abertura de uma sequência de jogos fora de casa. O time inicia quatro partidas como visitante indo até Lima, onde enfrentará na quinta-feira (03) o Alianza Lima, pela quinta rodada da Libertadores.

Após isso, o time viaja até Curitiba, onde enfrentará o Atlético Paranaense. Por mais uma competição diferente, o Palmeiras chega em Minas Gerais, onde joga contra o América Mineiro, no dia 9 de Maio, pela Copa do Brasil.

Encerrando a sequência de viagens, o time volta para São Paulo, para jogar a quinta rodada do Brasileirão, onde enfrenta o Corinthians, na casa do rival, no dia 13 de Maio.



Na capital peruana, o Palmeiras treinará na quarta-feira e fará reconhecimento do gramado do estádio Alejandro Villanueva, local da partida. Para os palmeirenses que querem ir até o local do jogo, o preço dos ingressos para o visitante está 80 soles (moeda local), que fica em torno de 85 reais. O Alianza Lima disponibiliza os ingressos pela internet. O duelo ocorrerá às 21h30 (horário de Brasília).



Já classificado, o Palmeiras tem grandes chances de poupar alguns jogadores nesta partida, por conta do desgaste físico. Jogadores como Antônio Carlos, Keno e Marcos Rocha são alguns que podem ser preservados. Duas voltas certas para o time titular são Bruno Henrique e Jailson, que treinaram normalmente na terça (01). Porém, um desfalque certo no time é Felipe Melo, que está com uma inflamação no pé esquerdo. A lesão ocorreu no jogo contra a Chapecoense, no último domingo (29).

O lateral esquerdo Diogo Barbosa comentou sobre a sequência desgastantes de partidas fora de casa

"É claro que a sequência vai desgastando. São momentos cruciais dos campeonatos, e temos que passar por isso. O bom de estar no Palmeiras é que tem atletas para suprir quando precisar".