Zagueiro Nathan Ribeiro é apresentado no Fluminense e sonha com Seleção Brasileira

Anunciado na quarta-feira (2), o zagueiro Nathan Ribeiro foi apresentado no Fluminense nesta sexta-feira (4), no CT Pedro Antônio. Pouco conhecido no Brasil, o jogador construiu toda sua carreira no Catar, onde atuou pelo Al Rayyan. Em solo brasileiro desde os meados do ano passado, Nathan mostrou empolgação em poder atuar pelo Tricolor.

''Estou muito feliz de chegar ao Fluminense. É um sonho para mim. Depois de dez anos fora do país, chegar aqui é um sonho realizado. Cheguei aqui para ajudar. O time está bem no momento, mas quero meu espaço e espero demonstrar meu trabalho quando tiver oportunidade'', disse.

Sobre sua adaptação ao futebol brasileiro, Nathan afirma que não vê muitas diferenças em relação ao Catar: ''Aqui no Brasil o pessoal tem uma visão do futebol árabe muito ruim. Com certeza lá não tem a quantidade de jogos que tem aqui. Eu tinha uma dúvida quando eu estava lá se eu me daria bem no Brasil, mas, com esses meses que estou aqui, eu já vi que não é tão diferente assim. Eu tenho condições sim. Eu já estou aqui no Brasil faz um bom tempo, eu estive treinando em outros clubes e esse processo de adaptação eu já tive. Nesse momento eu estou bem preparado para os jogos e o que vier.''

No Al Rayyan, o zagueiro trabalhou com Paulo Autuori, que hoje é diretor de futebol do Flu: ''Eu trabalhei muitos anos com o Paulo, ele foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira. Quando eu fui para o Catar com ele eu tinha 17 anos, então minha base praticamente foi toda com ele. Ele me convidou para vir pra cá, me surpreendeu um pouco por esse tempo fora do Brasil. Mas, se eu estiver bem tecnicamente e taticamente, eu tenho todas as condições de fazer um bom trabalho aqui.''

Com discurso ambicioso, o jogador sonha em chegar à Seleção Brasileira: ''A partir do momento que saí de lá, quebrei essas chances de jogar pela seleção de lá. Meu objetivo hoje é jogar pela seleção brasileira. Sei que é muito cedo para falar um negócio desses, não tem nem como. Mas eu sou um cara muito ambicioso e não vim aqui para brincar'', ressaltou.

Sobre suas características, o novo camisa 32 do Fluminense afirmou: ''Agressividade e posicionamento eu acho que sou bom. Tecnicamente saindo para o jogo com a bola no pé, também. Acho que minhas melhores características são essas. Eu acho que eu sou um zagueiro mais técnico. Procuro ser agressivo nas horas que tenho que ser agressivo, mesclar as duas coisas, mas acho que tecnicamente eu sou melhor que o antigo zagueirão'', encerrou.

Ficha técnica

Nome: Nathan Otávio Ribeiro

Posição: Zagueiro

Data de Nascimento: 02/06/1990

Altura: 1,87 m

Peso: 81 kg

Naturalidade: Toledo-PR

Último Clube: Al Rayyan-QAT