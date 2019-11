Resultado Corinthians x Ceará no Campeonato Brasileiro (1-1)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão. Até a próxima!

50' Apita o árbitro, fim de jogo! O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Ceará.

47' Mantuan cruza para dentro da área e Everson sai de soco na bola.

45' O Corinthians acelera o jogo, tenta os últimos suspiros nestes instantes finais.

45' Foram adicionados mais cinco minutos de acréscimo.

42' Pra fora! Roger recebe cruzamento de Sheik, mas cabeceia para o lado, longe do gol.

41' Substituição no Ceará: sai Wescley, entra Romário.

36' Pra fora! Roger recebe cruzamento de Jadson, cabeceia sozinho no meio da área e manda para fora.

35' Devido ao desgaste físico, a intensidade do Corinthians no ataque diminui e o jogo segue em ritmo morno.

34' Substituição no Corinthians: sai Pedrinho, entra Emerson Sheik.

32' Jogo retomado e o Ceará tem a posse de bola.

Pausa para hidratação dos atletas.

30' No escanteio, a defesa do Ceará afasta e o Corinthians recomeça.

29' Pra fora! Roger cabeceia e manda para fora, com desvio. É escanteio para o Corinthians.

29' Cartão amarelo para Rafael Carioca. O Corinthians tem falta para bater próximo à área, do lado direito.

27' Substituição no Ceará: sai Felipe Azevedo e entra Hyuiri, estrando na equipe nordestina.

23' O Ceará tenta uma chegada ao ataque, mas Mantuan recupera e tira a bola de dentro da área.

21' Everson! Mateus Vital recebe na linha de fundo, cruza forte e Everson se joga na bola para defender o cruzamento.

17' Cartão amarelo para Everson, goleiro do Ceará. O guarda-redes estava retardando o tempo em tiro de meta.

16' Pra fora! Em falta ensaiada, Jadson lança na área, Roger sobe mais alto do que a defesa e cabeceia para fora.

15' Everson, de novo! O Ceará erra no meio de campo, Jadson arranca sozinho no centro do campo e tenta o chute de fora da área, mas o goleiro do Ceará estava atento e fez a defesa.

13' Defendeu, Everson! Maycon recebe de Sidcley, dentro da área, chuta de primeira e Everson faz defesaça no chuta do meio-campista.

11' Substituição no Corinthians: sai Marquinhos Gabriel, entra Mateus Vital.

10' A zaga afasta, o Corinthians sai em contra-ataque, mas a defesa cearense acaba com a jogada.

10' Escanteio para o Ceará.

9' No lance seguinte, Gabriel é advertido com um cartão amarelo também.

8' Cartão amarelo para Valdo. O defensor fez falta dura em Gabriel.

5' Pedrinho recebe cartão amarelo por simulação

4' Defendeu, Cássio! Elton corta para a perna esquerda, e chuta forte de fora da área. Cássio cai e faz defesa providencial, no cantinho.

2' Pedrinho recebe na lateral direita, cruza para Jadson que é derrubado por Luiz Otávio, a torcida pede pênalti, mas o árbitro mandou a bola seguir.

0' Começou. Bola rolando para o segundo tempo.

No intervalo, o Ceará mexeu. Naldo entrou no lugar de Arnaldo.

Equipes já se dirigindo ao gramado.

49' Fim de primeiro tempo. Por enquanto, o Corinthians vai empatando com o Ceará em 1 a 1.

47' O Timão segue pressionando o Ceará nestes instantes finais de primeiro tempo.

45' Foram adicionados mais quatro minutos de acréscimo.

44' Pra fora! Jadson acerta chute de fora da área, Everson espalma e Marquinhos Gabriel pega o rebote, mas manda para fora.

42' Rafael Carioca corre até a linha de fundo, mas é desarmado por Mantuan.

Os donos da casa seguem em cima, mesmo após o empate e buscam a virada.

No lance, Jadson bateu escanteio e Henrique subiu mais alto para cabecear como manda o figurino, forte e para baixo.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! HENRIQUE É O NOME DELE.

37' O Timão pressiona, Pedrinho é derrubado na área e os jogadores pedem pênalti, mas o árbitro marcou apenas escanteio. Segue o jogo.

35' Pedrinho faz jogada individual, passa por dois defensores, toca em Jadson que erra o passe. Gabriel pega o rebote, abre para Marquinhos Gabriel na ponta que cruza para dentro da área, mas a bola passa por todo mundo e o Ceará recupera.

34' Jogo já retomado e o Corinthians tem a posse de bola.

Parada para hidratação dos jogadores. Os técnicos aproveitam para instruir os atletas para os próximos 15 minutos de primeiro tempo.

31' Pra fora! Pedrinho tenta o chute de fora da área, mas a bola sobe demais.

29' O Corinthians cerca o Ceará em seu campo de defesa, mas não consegue desenvolver uma jogada mais ofensiva.

27' Substituição no Corinthians: sai Danilo, entra Jadson.

27' Roger lança Marquinhos, que arranca até a linha de fundo, cruza, mas a defesa tira a bola de dentro da área.

23' Wescley passa no meio de dois defensores, tenta o passe para Elton, dentro da área, mas Henrique recupera.

22' UHHH! Roger recebe passe cruzado dentro da área, se antecipa ao zagueiros e bate travado. No rebote, Marquinhos Gabriel manda para fora.

19' Cartão amarelo para Arnaldo, em falta dura em cima de Marquinhos Gabriel, na lateral esquerda.

15' Após o gol, o Corinthians adiantou a linha de marcação e pressiona o Ceará, que toca a bola em seu campo de defesa.

13' Quase! Marquinhos Gabriel cruza para Roger, dentro da área, mas Rafael Carioca tira a bola, no último instante.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOLAÇO DO CEARÁ! UM PETARDO DE WESCELY, DE FORA DA ÁREA.

6' UHHHH! Danilo serve Gabriel no meio que arrisca uma bomba de fora da área e a bola passa pertinho do gol, assustando o goleiro Everson.

3' O Ceará toma a iniciativa da partida e tenta acelerar as jogadas ofensivas com Wescley, pela direita e Elton, no centro.

1' Wescley tenta o drible na linha de fundo, mas é desarmado por Henrique nesta primeira tentativa de chegada do Ceará.

0' Apita o árbitro. Bola rolando para Corinthians e Ceará!

Tudo pronto para a partida começar!

Em homenagem aos refugiados sírios, os nomes nas camisas dos atletas estará escrito em árabe.

Jogadores já perfilados em campo para a execução do hino nacional brasileiro.

Já o Ceará vem com: Everson; Arnaldo, Valdo, Luiz Otavio, Rafael Carioca; Richardson, Juninho; Wescley, Ricardinho, Felipe Azevedo; Elton.

Corinthians confirmado com: Cássio; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique, Sidcley; Gabriel, Maycon; Marquinhos Gabriel, Danilo, Pedrinho; Roger.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. A partir de agora, você acompanha o jogo entre Corinthians e Ceará. O confronto acontece às 11h00 da manhã deste domingo, na Arena Corinthians, em São Paulo, em duelo válido pela 4° rodada do Campeonato Brasileiro.

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes do confronto entre Corinthians x Ceará ao vivo, na Arena Corinthians, em São Paulo.

O jogo mais recente ocorreu em 2011, quando o Corinthians venceu por 1 a 0, com gol de Catito Ramírez. Naquele ano, o Timão se sagrou campeão brasileiro levando o Ceará à Série B, divisão de onde veio a ficar durante os últimos sete anos e retornando somente em 2018 para a elite do futebol brasileiro.

Para o jogo desta manhã de domingo, mais de 35 mil ingressos foram vendidos à torcida. A Fiel estará em peso para apoiar o Timão.

Marcelo Chamusca escalará o Vovô em um 3-5-2 com: Everson; Valdo, Thiago Alvez, Luiz Otávio; Arnaldo, Richardson, Juninho, Reina, Romário; Athur, Felipe Azevedo.

Para o jogo deste domingo, o técnico Fábio Carille usará uma formação em 4-2-3-1, com: Cássio; Mantuan, Henrique, Pedro Henrique, Juninho Capixaba; Maycon, Gabriel; Marquinhos Gabriel, Danilo, Pedrinho; Roger.

Histórico do confronto: Nos últimos dez anos, ambas as equipes se enfrentaram se enfrentaram seis vezes pela Série A e B. De lá pra cá, o Corinthians venceu apenas duas vezes e empatou as outras quatro oportunidades.

Todavia, os recém-contratados, os atacantes Éder Luís e Hyuri, ambos vindos do Atlético-MG, podem fazer suas estreias no confronto desta manhã de domingo.

(Foto: Divulgação/Ceará SC)

Já o Vôzão seguirá com a sua equipe titular que vem atuando nos últimos jogos, visto que a sequência dos visitantes tem um intervalo maior entre os jogos, o que dá a chance de uma repetição de elenco nas rodadas.

Para poupar alguns titulares do cansaço, o Timão deve vir com uma formação alternativa contando ainda com a estréia de Roger, recém-contratado para vestir a camisa 9, posição carente no elenco do atual campeão brasileiro.

Com nove jogos programados para o mês de maio, o técnico do Corinthians, Fábio Carille, vem sofrendo com desfalques, sejam eles por desgaste físico, ou por acidentes durante o jogo. Até o momento, Ralf, Renê Júnior, Clayson e Fagner estão fora do time até o próximo semestre.

Já o Vovô subiu da Série B e já encontrou dificuldades na Série A. Até agora a equipe cearense não venceu nenhum dos três jogos deste Campeonato Brasileiro, apesar de terem sido campeões do Campeonato Cearense, a Série A não começa como o esperado à equipe nordestina.

Os donos da casa não vivem um bom momento nas competições. Apesar de o Corinthians ter estreado no Brasileirão com uma vitória sobre o Fluminense, a equipe alvinegra já não vence há quatro jogos, somando Copa do Brasil, Libertadores e o campeonato nacional.