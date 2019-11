Resultado e gols de Botafogo x Audax Italiano pela Copa Sul-Americana (1-1)

Ficamos por aqui com nossa transmissão. Continue acompanhando sobre tudo que ocorre no mundo dos esporte aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima!

Sob vaias, o Botafogo avança na Copa Sul-Americana.

FIIIIIIIIIM DE JOGO NO NILTON SANTOS

46' - A defesa do Botafogo corta para a entrada da área, Carrasco tenta chute de longe, mas erra por muito.

42' - Botafogo avança para tentar o segundo. Após cruzamento a bola fica pipocando dentro da área, Pimpão arma o voleio, mas Escobar Acuña salva no último momento!

40' - Jeraldino recebe na entrada da área e ajeita para Cabrera soltar a bomba e empatar a partida!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AUDAX ITALIANO.

Substituição no Botafogo: Sai Brenner e entra Jean.

34' - Na cobrança do escanteio, Joel Carli divide com o jogador do Audax e a bola sobra para Renatinho, que chuta para fora.

30' - Ariel Martinez levanta a bola na segunda trave, o companheiro rola a bola para dentro da pequena área e Jeraldino, sem goleiro, bate por cima do gol.

25' - Partida fica um pouco mais amarrada, com muitos erros de passe no meio-campo. Com a vantagem ainda maior, Botafogo espera o Audax para tentar matar o jogo no contra-ataque.

Substituição no Botafogo: Sai Luiz Fernando e entra Rodrigo Pimpão.

20' - Rodrigo Lindoso faz lindo lançamento para Kieza na ponta esquerda, o atacante ginga para cima da marcação e rola para Luiz Fernando que pega de primeira e acerta a trave direita de Peric.

Substituição no Botafogo: Sai Valencia e entra Kieza.

13' - Léo Valencia recebe de Gilson e encontra Matheus Fernandes na entrada da área. O volante domina e solta a bomba da entrada da área para abrir o placar no estádio Nilton Santos!

GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO

10' - Botafogo voltou muito ligado do vestiário e já criou algumas boas chances, especialmente pela ponta esquerda, em que Bosso sofre na marcação.

6' - Léo Valencia avança pela esquerda, foge da falta, divide com o zagueiro Fabian Torres e a bola sobra para Renatinho, que chuta de fora e obriga o goleiro a fazer a defesa em dois tempos.

4' - Joel Carli lança para o campo de ataque, Brenner entra nas costas da zaga e toca para Renatinho empurrar para dentro do gol, mas o bandeira marca impedimento de Brenner

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

FIM DO PRIMEIRO TEMPO

44’ - Gilson faz bom lançamento para a área, Léo Valencia domina com categoria e chuta forte para o gol. Peric faz a defesa em dois tempos e fica com a bola. É a primeira finalização certa do jogo!

35’ - Após levantamento de Gilson na área, Marcinho divide com a defesa e a bola sobra para Matheus Fernandes. O volante pega de primeira, mas o chute sai pelo lado direito do gol.

23’ - Na cobrança, a zaga do Audax corta cedendo novos escanteios por duas vezes. Na terceira chance, Igor Rabello sobe sozinho, mas cabeceia fraco e o goleiro Peric fica com a bola sem problemas.

12’ - Audax tem falta na intermediária pós Joel Carli colocar a mão na bola. Ariel Martinez levanta a bola na área, ela passa por todo mundo e quase entra na ângulo. Passou muito perto!

5’ - Com a vantagem, o Botafogo tenta cadenciar a partida e manter a posse de bola, enquanto o Audax adianta a marcação e pressiona os zagueiros Joel Carli e Igor Rabello.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

Os times estão em campo para o início do jogo.

Loco abreu, centro avante da equipe chilena e ídolo da torcida do Botafogo, desfalcará a equipe no Botafogo x Audax ao vivo ao vivo.

A diretoria do Audax Italiano optou por deixar o atacante uruguaio fora dos relacionados para viagem ao Rio de Janeiro, onde o time decide vaga na Copa Sul-Americana. A informação foi publicada pela edição online do jornal “La Tercera” na tarde desta segunda.

O camisa 13 ainda aguarda a punição que o Tribunal de Disciplina aplicará após ter se envolvido em uma briga com torcedores do Audax no fim de abril, no jogo contra o Antofagasta, ele jogou uma mesa na direção da arquibancada após ter sido xingado. Estima-se que o gancho pode chegar a 10 partidas.

Vindo de derrota, atletas do time ressaltam que a equipe não quer se agarrar na vantagem do empate e garantem atenção redobrada para o jogo.

“Nós não estamos considerando a classificação assegurada, pois competição mata-mata tudo pode acontecer. Noventa minutos ruins podem colocar todo o trabalho do ano fora. Portanto, para nós o jogo contra o Audax Italiano começa do zero e vamos a campo com o pensamento de que a vitória é fundamental para definir a nossa classificação. Quem for ao jogo vai ver um Botafogo brigando o tempo todo pelo triunfo”, disse o zagueiro Igor Rabello.

O volante da equipe, Rodrigo Lindoso, também mencionou a necessidade de estar os 90 minutos ligado:

“Não podemos pensar em entrar em campo acreditando que o empate seja suficiente, ainda mais jogando em casa, quando a responsabilidade será sempre nossa. O que aconteceu no primeiro jogo deve ser deixado de lado para que a gente possa se aproximar da vaga. Quem entra em campo pensando em outro resultado que não seja a vitória dá um passo para acabar perdendo o jogo. A nossa filosofia é a de buscar sempre o resultado positivo e não vamos mudar isso contra o Audax”, afirmou o jogador.

O equipe Alvinegra vai com que o técnico Alberto Valentim tem de melhor. O lateral-esquerdo Moisés, se recuperando de uma lesão no tornozelo direito, e o atacante uruguaio Rodrigo Aguirre, principal contratação do segundo semestre e ainda entrando em forma, ainda não serão relacionados.

O time do Chile vem de derrota no Campeonato chileno e se apresenta na ultima posição na classificação, com a pior defesa do campeonato, o Técnico da equipe, Hugo Vilches, vê a partida contra o Botafogo como a mais importante do ano e espera usar o favoritismo do time de General Severiano a seu favor.

Após derrota para o Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro, time Alvinegro tenta se recuperar e conseguir a classificação para segunda fase da Copa Sul-Americana, a equipe conta com a vantagem do empate, já que venceu o primeiro confronto por 2x1 no Chile.

O Botafogo entra em campo para enfrentar o Audax Italiano nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.