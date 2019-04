Após empate sem gols, Corinthians e Vitória disputam vaga para as quartas da Copa do Brasil

Após empate sem gols, o Corinthians receberá o Vitória na Arena Corinthians, em São Paulo, nesta quinta-feira (10) às 19h30 para disputarem a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Ambos os times se encontram na mesma situação de multiplos jogadores lesionados e as mesmas quatro partidas seguidas sem vencer. O Timão vem de uma derrota para o Ceará em casa, e o Leão da Barra, perdeu para o Fluminense no Barradão.

Como houve o empate sem gols em Salvador, os jogadores não poderão contar com o gol qualificado, logo, se o empate persistir, a partida irá diretamente para a disputa de pênaltis. Se as penalidades forem necessárias, será a terceira disputa do Corinthians, e a segunda do Vitória.

As duas equipes poderão entrar em campo com mudanças, no Corinthians, já confirmada há Pedrinho como titular, e Mateus Vital volta para o banco de reservas. Do outro lado do confronto, o técnico Vagner Mancini poderá fazer algumas mudanças que incluem Willian Farias e José Welison, que foram poupados na última partida contra o Fluminense pelo Brasileirão.

Derrotas e empates seguidos, mas ainda há esperança no elenco corinthiano

Após perder para o Ceará com o time misto, o Corinthians de Fábio Carille só terá uma mudança de seu time ideal, sendo ela, uma muito pedida pela Fiel, o garoto Pedrinho será titular, mas tal mudança faz o companheiro Vital, que estava em boa fase no time, voltar a ser reserva, esperando entrar no decorrer da partida em casa. Apesar de algumas desconfianças devido aos últimos resultados do elenco, o artilheiro da temporada Rodriguinho disse o que esperam ter que enfrentar na partida.

“Cada jogo é uma história, mas acho que eles vão querer jogar fechadinho, explorando o contra-ataque. Vamos atacar com mais responsabilidade, com cuidado atrás, para fazer o gol e obrigar o adversário a sair.”, declarou o meia do Corinthians.

Relacionados para a partida:

Goleiros: Cássio, Caíque e Walter;

Zagueiros: Balbuena, Henrique, Pedro Henrique e Marllon;

Laterais: Mantuan, Sidcley e Juninho Capixaba;

Volantes: Gabriel, Maycon, Paulo Roberto e Thiaguinho;

Meias: Jadson, Rodriguinho, Pedrinho, Mateus Vital, Marquinhos Gabriel e Bruno Xavier;

Atacantes: Romero, Emerson Sheik, Júnior Dutra.

Preparado para mais uma possível disputa de pênaltis, o Vitória encara o Corinthians em Itaquera

O time de Vagner Mancini já teve a experiência de disputa de pênaltis contra o Internacional na quarta fase da mesma Copa do Brasil que disputará na quinta-feira. E o elenco já começou a treinar lances de bola parada e as temidas penalidades.

Apesar de muitos desfalques, o Vitória fará bom uso dos jogadores que tem para, mais uma vez, parar o Corinthians, que há muito tempo não é campeão desta competição.

Relacionados para a partida:

Goleiros: Caíque e Ronaldo

Laterais: Lucas e Pedro Botelho

Zagueiros: Bruno, Aderllan, Kanu e Ramon

Volantes: Fillipe Soutto, Willian Farias, José Welison e Uillian Correia

Meias: Yago, Alexander Baumjohann, Guilherme e Rhayner

Atacantes: Luan, André Lima, Denílson e Neílton