Resultado Corinthians x Vitória pelas oitavas de final da Copa do Brasil (3-1)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma partida. Não deixe de ficar por dentro dos nossas crônicas pós-jogo e das repercussões do confronto de hoje. Até mais!

48' Apita, Sandro Meira Ricchi. É final de partida na Arena Corinthians. O Timão vence por 3 a 1 e garante a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil.

45' Foram adicionados mais três minutos de acréscimo.

44' Expulso! José Wellinson leva o segundo cartão amarelo e é expulso após falta dura em Mateus Vital.

42' Corinthians tem a posse de bola, trabalha o jogo com movimentações rápidas dos jogadores à espera do apito final.

39' Substituição no Corinthians: sai Maycon, entra Paulo Roberto.

37' Vitória adianta a marcação e pressiona o Corinthians, que se retrai em seu campo de defesa.

Público presente: 29.840 mil torcedores.

35' Balbuena afasta a bola para fora da área, após a batida do escanteio.

34' Sidcley corta mal e cede escanteio para o Vitória.

32' No lance do gol, José Wellinson cruzou sozinho, André Lima se antecipou à defesa e foi às redes, de nuca.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! SEMPRE DELE, ANDRÉ LIMA!

29' Substituição no Corinthians: sai Pedrinho, entra Mateus Vital.

29' Defendeu, Caíque! Rodriguinho recebe na ponta esquerda, dentro da área e enche o pé, mas Caíque faz uma defesa de cinema e evita o quarto gol.

27' Substituição no Corinthians: sai Jadson, entra Emerson Sheik.

26' No travessão! Pedrinho faz jogada individual, dribla três defensores, invade a área e chuta forte, mas a bola explode no travessão.

24' Substituição no Vitória: sai Neílton, entra Luan.

23' E sai o segundo cartão amarelo, para José Wellinson

22' Cartão amarelo para Rhayner, do Vitória. A primeira advertência desde jogo.

21' No lance do gol, Romero recebeu na entrada da área, finalizou forte para a defesa de Caíque. No rebote, Sidcley dominou na ponta esquerda e cruzou para Romero cabecear para o fundo das redes.

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! ROMERO DE NOVO! O PARAGUAIO ESTÁ ENFEZADO NESTA NOITE!

Romero chegou ao seu 22° gol na Arena.

14' No lance do gol, Balbuena arrancou pela ponta direita, tocou no meio para Jadson que encontrou Romero sozinho na ponta. O paraguaio chutou duas vezes em cima de Caíque para ampliar o marcador.

14' Substituição no Vitória: sai Denílson, entra Guilherme.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! ÁNGEL ROMERO É O NOME DELE

10' Neílton arrisca um chute de longe, mas a bola sobe demais e vai para fora.

3' Corinthians segue com a postura ofensiva e tenta chegar ao segundo gol, mas o Vitória se defende e dificulta as investidas alvinegras.

No intervalo, Wagner Mancini mexeu na equipe. William Farias saiu para a entrada de André Lima.

0' Começou a segunda etapa!

Equipes já voltando para o gramado.

46' Fim de primeiro tempo! Por enquanto, o Corinthians vai vencendo o Vitória por 1 a 0.

43' O árbitro concedeu mais um minuto de partida.

42' Vitória se lança ao ataque, incomoda defensores corinthianos e tenta empatar o jogo.

40' Neílton bate falta para dentro da área e Romero afasta.

No lance do gol, Gabriel recebe de Mantuan dentro da área, cruza rasteiro, o goleiro Caíque afasta mal e a bola cai nos pés de Maycon, que dominou e chutou forte para abrir o placar.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! TA LÁ, MAYCON É O NOME DELE

36' Defendeu, Cássio! Em contra-ataque, Denílson toca na ponta direita para Yago, que arrisca o chute para a defesa de Cássio.

35' Com uma postura ofensiva, o Corinthians ocupa todo o campo do Vitória, que se encolhe, com os 11 jogadores atrás da linha da bola.

32' Em lateral, Pedro Botelho lança na área, mas a zaga alvinegra tira de qualquer maneira.

28' Vitória cerca a área do Corinthians, mas não desenvolve jogadas efetivas no ataque.

26' Corinthians tem 63% da posse de bola, enquanto o Vitória tem 37%

24' UHHH! Mantuan faz fila, invade a área e enche o pé em cima do goleiro Caíque, que faz defesa providencial.

22' Sidcley cruza na área, Caíque sai do gol e dá um chute na bola.

21' O Vitória tem a bola, Rahyner, Denílson e Neílton trabalham a bola.

19' UHHHH! Maycon recebe de frente para o gol e chuta forte, mas Caíque executa a defesa.

17' Jadson lança para dentro da área, e o goleiro Caíque sai de soco e tira o perigo de lá. Em seguida, Sidcley comete falta e o Vitória fica com a bola.

17' Falta na ponta direita para o Corinthians.

15' Quase! Rodriguinho recebe no meio, toca na esquerda para Romero que cruza, mas Kanu afasta de qualquer jeito.

14' Romero arranca na ponta esquerda, passa no meio de dois defensores e cai dentro da área, mas o árbitro manda o jogo seguir. Lance normal.

8' O Corinthians pressiona, e o Vitória se recua, à espera de um contra-ataque em velocidade.

4' A equipe corinthina tenta chegar com jogadas rápidas pelas pontas, mas o último passe acaba não saindo correto.

1' UHHH! Rodriguinho invade a área, chuta, mas Caíque defende.

0' Apita o árbitro. Começou a partida!

Um minuto de silêncio a Fábio Koff, ex-presidente do Grêmio que faleceu nesta quinta-feira.

O árbitro Sandro Meira Ricchi confere se está tudo nos devidos conformes para o início da partida.

E toca o hino nacional brasileiro!

Cerca de 23 mil torcedores estão presentes no estádio, nesta noite de quinta-feira.

Agora vai! Equipes entrando no gramado da Arena Corinthians.

O Corinthians já aguarda para entrar no gramado. A equipe do Vitória, pego trânsito na vinda para o estádio e deve se atrasar alguns minutos na entrada de campo.

Retrospecto do confronto: 44 jogos, 24 vitórias do Corinthians, 13 empates e apenas sete derrotas.

O Leão também está confirmado com: Caíque, Pedro Botelho, Ramon, Kanu, José Wellison; Uilian Correia, William Farias, Yago, Rhayner, Neilton; Denílson.

Corinthians confirmado com: Cássio; Sidcley, Henrique, Balbuena, Mantuan; Gabriel, Mayconn; Jadson, Rodriguinho, Pedrinho, Romero.

Boa noite, torcedor! Já estamos a postos, e em instantes, você confere o jogo de volta das oitavas de final da Copa de Brasil entre Corinthians e Vitória.

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida começar, nós voltamos com todos os detalhes para você não perder nada deste confronto Corinthians x Vitória ao vivo de Copa do Brasil. Fique conosco.

Já Mancini, deve escalar o Leão com: Caíque, Pedro Botelho, Aderllan, Kanu, Jeferson; Uilian Correia, Rhayner, Yago, Wallyson, Neilton; Denílson.

Portanto, os donos da casa vem com: Cássio; Sicley, Henrique, Balbuena, Mantuan; Gabriel, Mayconn; Romero, Jadson, Rodriguinho, Romero.

Para o confronto desta noite, Fábio Carille deve relacionar uma equipe semelhante à que enfrentou o Ceará, no último domingo. Contudo, a formação volta ao 4-2-4 sem Roger como homem de referência no ataque.

Foto: Divulgação/EC Vitória)

Já o Vitória, teve mais tempo para treinar durante o intervalo de uma rodada e outra. Wagner Mancini comandou um treinamento tático em campo reduzido com os atletas, que chegaram à São Paulo na tarde desta quinta-feira.

"O descanso foi importante, a gente vinha de uma maratona de jogos, viajando bastante. Nós mal parávamos em casa, quase não treinava, era só o tempo de descansar e jogar. Agora, com esse tempo que eu tive pra descansar, eu espero voltar a fazer bons jogos como havia fazendo antes", pontuou.

O jogador ainda foi questionado sobre estar 100% descansado para o jogo, visto que não atuou no último final de semana, contra o Ceará.

"Cada jogo é uma história, mas acho que vai ser bem parecida a forma como eles vão querer jogar aqui. Fechadinho, explorando contra-ataques. Vamos tentar que a história não se repita, atacar com mais responsabilidade e fazer nossos gols" disse Rodriguinho, sobre suas expectativas para o confronto desta noite.

(Foto: Divulgação/Sport Clube Corinthians Paulista)

Na quarta-feira (9), às vésperas do confronto, o meio-campista e um dos principais jogadores do Corinthians em 2018, Rodriguinho, concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.

Já o Corinthians segue na maratona de nove jogos que disputará neste mês de maio. Desde o jogo de ida, a equipe alvinegra tropeçou no Campeonato Brasileiro, perdendo para Atlético-MG e empatando com o Ceará. Na Libertadores, o Timão também não obteve êxito e perdeu para o Independiente, em plena Arena Corinthians.

Desde que as equipes se enfrentaram, o Vitória perdeu os dois jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. As derrotas vieram contra América-MG e Fluminense, respectivamente.

+ Corinthians para na defesa do Vitória e empata sem gols na Copa do Brasil

No primeiro jogo, as equipes empataram em 0 a 0, no Barradão, em Salvador.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Hoje (10), você acompanha ao vivo, online, o jogo entre Corinthians e Vitória. O confronto de volta, é válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil e acontece às 19h30, na Arena Corinthians, em São Paulo.