Barbieri fica insatisfeito com empate no Maracanã: "Não funcionou como queríamos"

Para mais de 55 mil torcedores no Maracanã, o Flamengo não passou de um empate em 0 a 0 contra a Ponte Preta, mas se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. Para o técnico Maurício Barbieri, a partida foi abaixo do planejado, mas a sua equipe produziu mais do que na primeira partida, em Campinas:

"Não jogamos como gostaríamos, queríamos que a partida fluísse mais. Vamos conversar e encontrar formas de agir e resolver situações como essas. A equipe deles já havia sido conservadora no Moisés Lucarelli e hoje também, mas conseguimos finalizar até mais aqui no Maracanã. Nem sempre as coisas vão encaixar, mas não deixamos de tentar criar oportunidades", avaliou.

Éverton Ribeiro foi um dos melhores em campo contra a Ponte Preta (Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Um dos melhores em campo foi o camisa 7, Éverton Ribeiro. Barbieri comentou a atuação do meia e destacou a ascensão dele e do restante da equipe desde que assumiu o comando técnico do Rubro-Negro, após a demissão de Carpgiani:

"Temos conversado para ele se aproximar e atuar mais para dentro em alguns momentos. É um jogador que vem crescendo bastante nos últimos confrontos e o gol no último jogo mostra isso. Ele está em uma crescente e a equipe toda também. Não fizemos o jogo que gostaríamos, mas o time está melhorando cada vez mais", afirmou o comandante.

Nitidamente, no segundo tempo, alguns jogadores sentiram o peso da sequência de partidas na temporada, como foi o caso de Vinicius Jr, que saiu de campo exausto, e Lucas Paquetá, que não rendeu o esperado. Para a partida contra a Chape, o técnico ainda analisará mas não descartou poupar alguns atletas, e ainda poderá promover o retorno do meia Diego:

"Vamos avaliar. Se alguém estiver mais desgastado, vamos poupar. Podemos fazer uma troca. O elenco é qualificado. Diego vem evoluindo, treinou hoje de manhã, mas só posso responder quando ele volta depois do treino de amanhã. Seria um risco ficar no banco hoje. Mas será avaliado e tem chance de viajar para o jogo contra a Chape".