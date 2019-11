Resultado Chapecoense x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro (3-2)

Obrigado a você que acompanhou com a VAVEL Brasil a vitória da Chapecoense sobre o Flamengo por 3 a 2. Até a próxima!

Números finais de Chapecoense 3-2 Flamengo

Posse de bola: 42%58

Finalizações (certas): 11-14 (3-4)

Faltas: 18-17

Amarelos: 2-3

Escanteios: 3-7

Impedimentos: 1-3

FINAL DE JOGO EM CHAPECÓ! PRIMEIRA VITÓRIA DA CHAPE E PRIMEIRA DERROTA DO FLA NO BRASILEIRO. Chapecoense 3-2 Flamengo

46'/2ºt Quatro minutos de acréscimo em Chapecó

45'/2ºt Eduardo cruza da direita, Leandro Pereira antecipa a marcação, desvia de bico e César, mal posicionado, tenta salvar com o pé, mas a bola morre no fundo do gol. Chapecoense 3-2 Flamengo

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! LEANDRO PEREIRA! AOS 45 DO SEGUNDO TEMPO! CHAPECOENSE 3-2 FLAMENGO

Os números da Arena Condá!

Público: 10.931 torcedores

43'/2ºt PRA FORA! Bruno Pacheco arrisca da quina da área e manda com perigo, por cima do gol

40'/2ºt POR CIMA! Trauco bate escanteio no meio da área e Léo Duarte desvia de cabeça, mas por cima do gol. No lance, Amaral caiu de mal

39'/2ºt Terceira alteração na Chapecoense também. Sai Canteros, entra Neném

39'/2ºt Última mudança no Flamengo. Cuéllar entra no lugar de Marlos Moreno

38'/2ºt Vinícius Júnior cruza muito forte da esquerda e Guerrero tenta evitar a saída, mas não consegue e a bola sai pela linha de fundo

35'/2ºt Mudança também na Chapecoense. Mais ou menos do mesmo estilo da substituição do Flamengo. Sai Apodi e entra Bruno Silva

35'/2ºt Segunda alteração no Flamengo. E foi ousado o técnico Maurício Barbieri. Sai Pará, entra Henrique Dourado

32'/2ºt Trauco cruza da esquerda, Vinícius Júnior aparece como surpresa no meio da área e desvia para o fundo do gol. Tudo igual em Chapecó. Chapecoense 2-2 Flamengo

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! VINÍCIUS JÚNIOR! SEIS MINUTOS APÓS SAIR DO BANCO! Chapecoense 2-2 Flamengo

30'/2ºt Trauco recebe na entrada da área, arrisca chute perigoso, mas Jandrei segura firme

27'/2ºt Primeira mudança da Chapecoense. Autor do gol, Guilherme dá lugar a Eduardo

26'/2ºt Primeira mudança no jogo. No Flamengo, sai Jean Lucas, entra Vinícius Júnior

24'/2ºt Guilherme avança para a bola com calma, manda alto no canto direito e coloca a Chape com vantagem no placar. Chapecoense 2-1 Flamengo

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! GUILHERME CONVERTE A PENALIDADE! CHAPECOENSE 2-1 FLAMENGO

21'/2ºt Cartão amarelo para Jonas, por ter cometido o pênalti. Zagueiro Léo Duarte também foi advertido por reclamação

20'/2ºt PÊNALTI PARA A CHAPECOENSE! Juan se atrapalha na saída de bola, Guilherme arranca para dentro da área e é parado após ser puxado por Jonas. O atacante da Chape puxava a camisa do jogador do Flamengo também. Vuaden marca penalidade

19'/2ºt Faltas cometidas: Chapecoense 17-11 Flamengo

18'/2ºt Guilherme fica com rebote de escanteio na entrada da área, bate de primeira, mas manda longe da meta de César

17'/2ºt PARA FORA! Após puxar contra-ataque pela esquerda, Rodinei lança Guerrero, que domina na entrada da área e finaliza forte, mas manda muito forte, por cima do gol. Boa chance perdida pelo Flamengo

15'/2ºt Muitos erros de passe e divididas fortes nesse momento da partida, mas pouca inspiração

9'/2ºt Marlos tabela com Diego e aparece no meio dos zagueiros, mas o passe sai muito forte e Jandrei sai para segurar

7'/2ºt Mais um cartão amarelo, dessa vez para Douglas. Diego arrancava pelo meio e se aproveitou da tentativa do zagueiro de acertar a bola para se jogar e simular a falta

5'/2ºt Cartão amarelo para Marlos Moreno. O colombiano derruba Apodi e mata o contra-ataque da Chape

4'/2ºt Após cobrança de falta de Trauco na segunda trave, Jandrei sai mal e Guerrero, mesmo sem ângulo, desvia de cabeça e empata em Chapecó! Primeiro do peruano desde o seu retorno de suspensão. Chapecoense 1-1 Flamengo

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!!! GUERRERO! EMPATA EM CHAPECÓ! Chapecoense 1-1 Flamengo

2'/2ºt Cartão amarelo para Thyere, o primeiro do jogo. O zagueiro estará fora do jogo contra o Internacional pelo acúmulo de cartões

COMEÇA A SEGUNDA ETAPA! Chapecoense vai vencendo o Flamengo por 1 a 0

Números do primeiro tempo de Chapecoense 1-0 Flamengo

Posse de bola: 43%57

Finalizações (certas): 6-8 (1-1)

Faltas: 13-7

Desarmes: 8-14

Escanteios: 2-3

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! Intervalo em Chapecó: Chapecoense 1-0 Flamengo. Gol marcado por Canteros

45' Um minuto de acréscimo na Arena Condá

41' Rodinei fica com rebote na entrada da área e arrisca chute rasteiro, à esquerda do gol

39' Guerrero recebe lançamento longo de Léo Duarte, cai na dividida com Thyere na entrada da área e pede falta, mas a arbitragem manda seguir

34' SEGURA FIRME! Depois de cruzamento da direita, Jonas aparece livre no meio da área e cabeceia no canto, mas Jandrei segura sem problemas

29' Faltas cometidas: Chapecoense 8-5 Flamengo

28' Jonas recebe na intermediária, limpa a marcação e finaliza, mas manda sem força, à esquerda do gol

25' QUAAAAAASE O SEGUNDO! Após saída atrapalhada de César e Juan, Guilherme cruza da direita e Arthur Caíke sobe livre na segunda trave, mas manda na rede pelo lado de fora. Incrível a chance perdida pela Chapecoense

24' O Flamengo não sofria gols há seis jogos na temporada

22' Grande jogada de ataque da Chapecoense! Apodi tabela pela direita, Guilherme chega até a linha de fundo e cruza para trás, onde Canteros aparece livre para finalizar de primeira e abrir o placar na Arena Condá. Chapecoense 1-0 Flamengo

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! É A LEI DO EX! HÉCTOR CANTEROS! CHAPECOENSE 1-0 FLAMENGO

19' Arthur Caíke traz da esquerda para o meio, bate rasteiro e manda com perigo, à esquerda do gol

17' Posse de bola: Chape 30%70 Flamengo

15' Guilherme dá dois dribles em Jean Lucas, mas se atrapalha na sequência e a bola sai pela lateral

14' LOOOONGE! Guerrero ganha na sorte de Thyere na esquerda, fica com a sobra e bate de primeira, mas manda longe, pela linha lateral

10' Guerrero e Thyere dividem no alto na cobrança de escanteio e o zagueiro da Chape fica caído

8' Trauco derruba Guilherme perto da área, Apodi fica com a vantagem,

mas se atrapalha e sai com a bola pela linha de fundo. Jogadores reclamaram com o árbitro pela não-paralisação da partida

7' Falta dura de Márcio Araújo em Diego por trás. Várias divididas fortes neste começo de partida

5' NO TRAVESSÃO! Canteros levanta para a área e Thyere ganha no alto, cabeceando no travessão de César! Quase o primeiro do jogo

4' Arthur Caíke tenta arrancada pela esquerda, mas cai na trombada com Cuéllar. Falta para a Chape

2' Flamengo tenta contra-ataque pelo meio, mas Vuaden marca toque de mão de Marlos Moreno

Começa em Chapecó! Já se enfrentam Chapecoense e Flamengo, pela quinta rodada do Brasileirão 2018

Times se posicionando para o início de partida no Oeste catarinense

Agora, hino do estado de Santa Catarina

Hino nacional sendo executado em Chapecó

Equipes entrando neste momento no gramado da Arena Condá

Leandro Pereira é o centro-avante da Chapecoense na vaga de Wellington Paulista, e terá a companhia de Guilherme e Arthur Caíke no ataque do Verdão

Chapecoense também confirmada pelo técnico Gilson Kleina: Jandrei; Apodi, Rafael Thyere, Douglas, Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo, Canteros; Guilherme, Arthur Caíke, Leandro Pereira

Confirmada a escalação do Flamengo, que repete apenas dois titulares que enfrentaram a Ponte Preta: Léo Duarte e Rodinei. Guerrero é titular

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! A partir das 16h se enfrentam Chapecoense e Flamengo ao vivo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida

O palco da partida será a Arena Condá, que tem capacidade para 20.089 torcedores

A Chapecoense ainda vai estrear seu novo uniforme, lançado na última quinta-feira (10), em comemoração aos 45 anos do clube

Foto: Divulgação/Chapecoense

Maurício Barbieri deve fazer várias alterações no Flamengo por conta da sequência de partidas e às vésperas de uma importante jogo pela Libertadores - o Fla enfrenta o Emelec na quarta-feira (16). Guerrero deve ganhar vaga entre os titulares

O técnico Gilson Kleina não confirmou a escalação da Chapecoense. O principal desfalque é o atacante Wellington Paulista, suspenso. "Trabalhamos várias situações. Vou me preservar para não passar escalação. Todos são cientes do Wellington (fora) pelo cartão. Optamos por uma situação com o Leandro (Pereira) e uma outra. Importante fazer as mudanças que entendemos. Hoje foi importante estar com essa situação para poder entender o sistema de jogo que vai utilizar, a estratégia, independente de quem entrar ", disse após o treinamento de sexta-feira (11)

O último confronto foi em outubro do ano passado, na Arena Condá, e o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Diego

O retrospecto de confrontos aponta uma grande vantagem ao Flamengo. Foram 10 partidas entre Brasileiro e Sul-Americana, com sete vitórias rubro-negras, dois empates e apenas uma da Chapecoense. Além disso, os cariocas marcaram 22, e a Chape apenas seis

A arbitragem da partida será de Leandro Vuaden, que será auxiliado por

Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza

Na última quinta-feira (10), o Flamengo enfrentou a Ponte Preta pela Copa do Brasil, e garantiu sua vaga às quartas-de-final após um 0 a 0, no Maracanã. O Rubro-Negro havia vencido a partida de ida por 1 a 0, em Campinas

Já o Flamengo está invicto. São três vitórias e um empate até agora na competição. Com 10 pontos, lidera o Brasileirão. A última partida pela Série A foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Internacional

A Chapecoense ainda não venceu no Brasileirão. Na última rodada, jogando em casa, ficou no 1 a 1 contra o Paraná e chegou aos três pontos, no 17º lugar

Neste domingo (13), Chapecoense x Flamengo se enfrentarão ao vivo na Arena Condá em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro às 16h