Ceará busca empate nos acréscimos diante do América-MG e segue sem vencer no Brasileiro

Na reta final, o goleiro João Ricardo foi acionado em três lances. Nos dois primeiros, levou a melhor em chutes de longe feitos por Pio. Nos acréscimos, penalidade máxima marcada que gerou discussão entre os mineiros. Elton foi derrubado na área e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, Pio conseguiu vencer o goleiro com forte chute, empatou a partida e deu fim ao jogo.

No segundo tempo, a organização do América-MG vista no primeiro tempo foi esquecida. O time não conseguia trocar passes e apenas tentou minimizar a pressão alvinegra. O técnico Marcelo Chamusca trocou as peças ofensivas para dar mais velocidade e oferecer perigo ao gol oponente. Muitos cruzamentos feitos, passes trocados no campo ofensivo, mas pouco incômodo.

O primeiro tempo foi completamente disputado. Logo aos dois minutos, Aylon tocou para Luan na esquerda e o atacante cruzou na área. O lateral-esquerdo Giovanni completou e abriu o placar ao América-MG. O Ceará tentou responder imediatamente com Élton, mas errou o alvo. Melhor para o Coelho. Aos 29, Marquinhos aproveitou liberdade na direita para efetuar bola alçada na área e Giovanni marcar novamente ao desviar com a coxa. Os mandantes conseguiram diminuir aos 37. Pio cobrou escanteio e, enfim, Élton cabeceou para o gol.

A próxima rodada vai ser disputada no próximo fim de semana e os dois times entram em campo no domingo (20). O Ceará tem duelo nordestino contra o Vitória no Barradão, em Salvador/BA, às 11 horas da manhã. Um pouco mais tarde, às 16h, o América-MG recebe o Botafogo no Independência, em Belo Horizonte/MG.

O América-MG fica no meio da tabela com sete pontos ganhos. O Ceará soma três pontos, na penúltima colocação.

Com o resultado, o panorama permaneceu igual o mesmo antes da bola rolar. O Ceará segue sem vencer no retorno à elite nacional e o América-MG não conquistou nenhum triunfo como visitante. Foi o primeiro ponto longe de casa.

95' FIM DE JOGO NA ARENA CASTELÃO!

Ceará busca empate nos acréscimos e segue sem vencer no Brasileirão. América-MG fica na bronca com a arbitragem.

95' Mas o árbitro encerrou o jogo!

94' Mais um minuto de acréscimo.

94' Enderson Moreira segue a reclamar com a arbitragem pela marcação da penalidade máxima.

93' América-MG tenta pressionar.

Marcelo Chamusca se agita e pede velocidade aos jogadores para buscarem a virada nos últimos três minutos de jogo.

92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CEARÁ!

Pio chuta forte, à direita de João Ricardo. O goleiro americano foi na bola, mas não conseguiu defender.

92' Pio vai à cobrança.

91' CARTÃO AMARELO! Messias, zagueiro do América-MG, pelo pênalti cometido.

91' PÊNALTI PARA O CEARÁ!

Cruzamento na área, Arthur tenta finalizar e João Ricardo faz novo milagre. Antes da tentativa, Élton é derrubado por Messias na área e arbitragem marca penalidade máxima. É a principal chance do Vozão sair com um ponto.

90' Cinco minutos de acréscimo.

87' Juninho Piauiense inicia contra-ataque mas perde o controle da bola. Messias leva a melhor na disputa.

Ceará vai para o tudo ou nada nos minutos finais em busca do empate.

85' ALTERAÇÃO AMÉRICA-MG! Sai Aylon e entra Wesley.

85' OUTRO MILAGRE! Pio emenda nova finalização e agora mandou à esquerda. João Ricardo espalmou novamente. Éder Luís pegou o rebote com liberdade e isolou na finalização.

84' JOÃO RICARDO FAZ ESPETACULAR DEFESA! Pio arrisca da intermediária com um belo chute, com muito efeito. O arqueiro americano vai ao ângulo direito para espalmar.

82' Juninho Piauiense passa por Aderlan com belo drible e cruza. Arthur finaliza e zaga trava. Élton fica com a sobra e cabeceia. A bola tira tinta da trave defendida por João Ricardo.

81' Arthur escora para Éder Luís, mas atacante demora a chutar e a defesa afasta com Matheus Ferraz.

80' Juninho caído no gramado e recebe atendimento médico.

80' FINALIZAÇÕES

Ceará 19x11 América-MG

77' ALTERAÇÃO CEARÁ! Sai Wescley e entra Juninho Piauiense.

75' Arthur rola para Elton dentro da área, mas João Ricardo se antecipa e defende.

75' Na cobrança ensaiada de escanteio feita por Pio, Richardson rola para Ricardinho e o meia arrisca de fora da área e manda à esquerda do gol de João Ricardo.

73' Arthur cruza, Pio cabeceia para o meio da área e não aparece nenhum jogador do Ceará para completar a jogada.

72' Ceará com 68% de posse de bola.

70' ALTERAÇÃO AMÉRICA-MG! Sai Marquinhos e entra Renan Oliveira.

69' Marquinhos cai no gramado após sofrer falta e recebe atendimento médico. Deve ser substituído.

66' ALTERAÇÃO AMÉRICA-MG! Sai Luan e entra Gerson Magrão.

66' ALTERAÇÃO CEARÁ! Sai Juninho e entra Arthur.

64' Ricardinho cobra e acerta a barreira.

63' Leandro Donizete comete entrada dura em Ricardinho e a arbitragem marca falta próximo à área. Boa chance para o Ceará.

62' Ceará domina o jogo, tem maior posse de bola, faz uso dos cruzamentos, mas não consegue conclui-los.

60' Rafael Carioca dominou a bola, limpou a marcação e chutou fraco. João Ricardo mais uma vez defende com tamanha tranquilidade.

58' Pio cobra escanteio, João Ricardo sai errado, mas a defesa americana afasta na dividida.

57' Elton completa cruzamento de cabeça, mas a bola fica nas mãos de João Ricardo.

56' Éder Luís arrisca de longe. Manda por cima da meta defendida por João Ricardo.

56' CARTÃO AMARELO! Aderlan, lateral-direito do América-MG.

Diferente do primeiro tempo, América-MG volta mais desligado. Ceará troca passes e tenta chegar à meta adversária, mas não passa pela marcação. Jogo em ritmo mais lento no momento.

53' Pio recebe na direita e cruza nas mãos do goleiro João Ricardo.

53' Depois de bate-rebate no meio, Aylon dispara livre no ataque, mas Éverson chega primeiro e afasta o perigo de carrinho.

52' Pio inverte para Éder Luís, mas atacante não consegue se livrar da marcação americana.

50' Rafael Carioca cruza muito forte. Bola fora.

49' Pio cobra falta e João Carlos encaixa. Tranquila defesa.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

América-MG volta sem modificações para a etapa complementar.

Marcelo Chamusca troca um atacante pelo outro. Éder Luís estreia com a camisa do Vozão.

ALTERAÇÃO CEARÁ! Sai Felipe Azevedo e entra Éder Luís.

Veja as alterações que os treinadores podem fazer durante a etapa final.



CEARÁ - Fernando Henrique; Arnaldo, Rafael Pereira, Tiago Alves, Romário, Ernandes, Naldo, Douglas Coutinho, Hyuri, Arthur, Éder Luís e Juninho Piauiense.



AMÉRICA-MG - Fernando Leal; Felipinho, Ricardo Silva, Wesley, Ruy, Renan Oliveira, Gerson Magrão e Judivan.

49' Fim do primeiro tempo na Arena Castelão!

América-MG vence o Ceará por 2 a 1. Insatisfeitos, torcedores vaiam.

49' Marquinhos cobra na área, Matheus Ferraz desvia e a arbitragem anula a jogada ao alegar impedimento do zagueiro.

47' Ricardinho cobra falta na área, Luiz Otávio consegue desviar, mas não assusta a defesa do América-MG.

47' CARTÃO AMARELO! Luan, atacante do América-MG, por cometer falta no meio de campo.

45' Wescley cruza e Felipe Azevedo não consegue alcançar. Bola sai lentamente pela linha de fundo.

45' Quatro minutos de acréscimo.

44' Luan se livra da marcação, tabela com Marquinhos e recebe na entrada da área, mas manda por cima.

42' América-MG chega bem nas laterais. Marquinhos cruza rasteiro e Everson defende.

42' O que o Ceará erra na saída de bola...

42' Tiro de canto cobrado e falta do ataque americano marcada.

41' Felipe Azevedo sai errado, Marquinhos fica com a bola e bate cruzado. Everson espalma mais uma vez e Valdo cabeceia para a linha de fundo. Escanteio.

40' Jogada de velocidade pelo meio. Serginho avançou e arriscou de fora da área. Everson fez boa defesa.

37' O assistente 2, Leone Carvalho Rocha, não correu para o meio do gol. Após conversa com o árbitro Eduardo Tomaz de Aquino Valadão, gol validado.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CEARÁ!

Pio cobra escanteio e Elton sobe para desviar de cabeça no meio da área e deixar sua marca. Diminui o Vozão.

37' Pio avança pela direita e cruza. Matheus Ferraz desvia para a linha de fundo. Escanteio.

36' Em menor quantidade, atacante Felipe Azevedo também é crítica de insatisfações da torcida.

35' Lateral-esquerdo do Ceará, Rafael Carioca é bastante vaiado pelo torcedor alvinegro quando toca na bola.

34' Longo lançamento na área para Elton. O goleiro João Ricardo se antecipa e afasta com um soco.

32' Cobrança de escanteio de Pio na esquerda. Desvio no meio da área e ninguém aparece para completar a jogada.

32' Pio cobra falta na intermediária. A bola desvia na barreira e João Ricardo espalma para evitar o gol alvinegro.

30' Vaias e gritos de "time sem-vergonha" na Arena Castelão. Torcida na bronca com o desempenho do Ceará.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA-MG!

Marquinhos cruza na direita e Giovanni completa com a coxa para marcar o segundo dele no jogo. América-MG amplia vantagem no Castelão.

28' Nova tentativa do América-MG no ataque, mas Serginho foi travado pela defesa.

27' Luan toca para Aylon. O meia tenta passar pela marcação, mas Pio desarma e afasta.

27' Luan tenta avançar em velocidade pela esquerda, mas colocou o braço na bola.

22' Mais nervoso e na busca do empate, Ceará não consegue trabalhar a bola com perigo e esbarra na marcação americana, que consegue ter mais tranquilidade para manter o resultado positivo.

Vinte minutos de uma partida bem disputada. América-MG aproveitou oportunidade e abriu o placar aos dois minutos. Ceará buscou responder e Elton teve as principais chances, mas Coelho segue na frente do placar.

19' Cobrança de escanteio no lado direito feita por Serginho, Luan desvia na primeira trave e Matheus Ferraz não chega a tempo de concluir a jogada e a bola sai pela linha de fundo.

19' Juninho rouba a bola, Aylon fica com a sobra e aciona Marquinhos. Passe longo e Valdo toca na pelota antes de ir pela linha de fundo. Escanteio para o América-MG.

18' Tudo certo com o goleiro. Recomeça a partida.

16' O goleiro do América-MG, João Ricardo, sente o joelho e recebe atendimento médico. Jogo paralisado no momento.

15' Luan percebe Everson adiantado e manda de longe, por cima da meta.

14' Praticamente a mesma jogada. Elton foi acionado de frente para o gol, dominou e bateu com categoria. Para fora.

13' Luan avança pela esquerda. O atacante tocou para Marquinhos. Com liberdade na grande área, o jogador finalizou muito mal.

12' Elton recebe dentro da área, com muito espaço e finaliza com o pé esquerdo. João Ricardo espalma com a ponta dos dedos e evita o empate do Alvinegro de Porangabuçu.

10' Aylon se recupera e volta aos gramados.

9' Caído, Aylon recebe atendimento médico no gramado após dividida no alto com Luiz Otávio.

5' Felipe Azevedo tentou responder. O atacante recebeu na entrada da área, girou e arriscou. Mas errou o alvo.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA-MG!

Luan recebe passe na esquerda de Aylon, cruza e Giovanni desvia de cabeça para abrir o marcador na primeira chegada do Coelho no jogo! Mineiros na frente! Placar aberto na Arena Castelão!

1' Pio arrisca de fora da área e a pelota vai à direita do goleiro João Ricardo.

1' Ceará começa com tudo na tentativa de fazer valer o mando de campo! Dois cruzamentos na área e bola passou na frente do goleiro. A zaga afastou.

COMEÇA O JOGO!

Um minuto de silêncio respeitado.

Diferente do duelo contra o Flamengo, público pequeno na Arena Castelão.

Equipes entram no gramado da Arena Castelão. Ceará com uniforme tradicional listrado em branco e preto, enquanto América-MG disputa a partida com traje completamente branco e alguns detalhes em verde.

Christian sentiu dores na coxa durante o trabalho de aquecimento e será substituído por Juninho.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Aderlan, Matheus Ferraz, Messias e Giovanni; Leandro Donizete, Juninho e Serginho; Luan, Marquinhos e Aylon. Técnico: Enderson Moreira.

CEARÁ - Everson; Pio, Valdo, Luiz Otávio e Rafael Carioca; Juninho, Richardson e Ricardinho; Wescley, Felipe Azevedo e Elton. Técnico: Marcelo Chamusca.

As escalações foram divulgadas oficialmente pelos dois clubes.

A arbitragem do confronto entre Ceará x América-MG será comandada por uma equipe de Goiás. Eduardo Tomaz de Aquino Valadão será o árbitro principal, enquanto Christian Passos Sorence e Leone Carvalho Rocha serão os assistentes.

O técnico Enderson Moreira não poderá contar com o zagueiro Rafael Lima, que sofreu uma entorse. Matheus Ferraz deve ser escalado como substituto. Outro que não entra em campo é Matheusinho. Como realizou as últimas atividades sem acompanhamento da imprensa, o time titular será divulgado momentos antes da partida ser iniciada.

Por outro lado, o América-MG tem seis pontos conquistados no Brasileirão, mas foram em duas vitórias dentro de casa. O time mineiro chegou a abrir vantagem na última rodada, contra o Vasco da Gama, mas foi goleado. Em outro duelo contra um carioca, foi derrotado pelo Flamengo. Dessa forma, o Coelho busca a conquista dos primeiros três pontos longe do Independência.

O jogo pela competição regional deve promover mudanças na equipe titular. O técnico Marcelo Chamusca deve promover a entrada de Pio na lateral-direita. Com isso, Arnaldo fica no banco de reservas. No meio de campo, Richardson permanece em avaliação no departamento médico e Naldo deve continuar no escrete inicial. Como referência ofensiva, Élton ser posto no ataque. Estão fora Pedro Ken e Reina.

O Ceará conquistou um empate no fim do jogo contra o CRB na última quinta-feira (10), pelo primeiro duelo das quartas de final da Copa do Nordeste. Nos acréscimos, o clube empatou em 3 a 3.

As equipes buscam a vitória para atingir determinados objetivos. O Ceará busca a primeira vitória no retorno à elite. Depois de nove anos, a equipe cearense disputa a Série A do Brasileiro. Em contrapartida, o América-MG começa bem a competição, mas ainda não venceu longe de seus domínios.

Boa noite! Acompanhe todos os detalhes do confronto entre Ceará x América-MG ao vivo e em tempo real aqui na VAVEL Brasil! O jogo será válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2018. Fique conosco!