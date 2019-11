Resultado Atlético-PR X Cruzeiro pela Copa do Brasil 2018 (1-2)

Ficamos por aqui em nossa transmissão. Continue acompanhando tudo de seu time na VAVEL Brasil. Até a próxima!

Jogadores do Cruzeiro se cumprimentam e comemoram bastante o resultado de virada no último minuto.

FIM DE JOGO NA ARENA DA BAIXADA

47' - No lançamento longo da zaga até o ataque, Raniel consegue escapar da marcação dos dois marcadores, entra na área e manda para as redes para a virada do Cruzeiro

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO

QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMO

44' - Cruzeiro toca a bola em seu campo, enquanto o Atlético-PR ainda pressiona.

40' - Chegada do Cruzeiro pela esquerda, mas que é encobertar por Thiago Carleto até a bola chegar para o goleiro Santos

35' - Henrique recebe bola de muito longe, manda chute forte que ainda contou com o desvio da cabeça de Thiago Heleno, que matou o goleiro Santos.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO

30' - Cartão amarelo para Bergson por falta em Dedé.

20' - Veiga fica caído após dividida com Egídio. O jogador vai ser substituído.

Substituição no Atlético-PR: Sai Raphael Veiga e entra Matheus Anjos.

Substituição no Cruzeiro: Sai Sassá e entra Raniel.

15' - Atlético-PR bem fechadinho impede até os lançamentos de Arrascaeta. O Cruzeiro tenta achar espaço, mas não encontra.

10' - Sassá recebe pela direita, mas na sua frente havia Thiago Carleto. O atacante do Cruzeiro fica de joelhos e sem a bola.

4' - Pavez recebe a bola depois dea cobrança de escanteio, e pega o chute com efeito. A bola passa perto do gol de Fábio

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

FIM DO PRIMEIRO TEMPO

40' - Em uma bela cobrança de falta de fora da área, Carleto bate na bola de forma venenosa, que passa pela barreira, quica na frente de Fábio e vai para as redes pelo lado direito.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR

36'- Veiga e Rossetto fazem a tabela pela direita até conseguirem um escanteio para o Atlético-PR.

30' - Atlético-PR chega pelo meio, mas a marcação do Cruzeiro desmonta a jogada de ataque.

25' - Cruzeiro chega em velocidade no contra-ataque, com cruzamento na área que a defesa do Atlético-PR faz o corte na hora certa antes.

20' - Carleto chega e entra na área, mas a defesa do Cruzieiro tira o perigo.

10' - Atlético-PR consegue equilibrar o jogo. Mas, até agora, nenhum lance de perigo no jogo.

5' - Rafinha escapa da marcação de Rossetto e chuta para o gol. A bola passa por cima do gol de Santos.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

Times estão em campo para a execução do hino nacional.

Atlético-PR também definido na partida: Santos; Pavez, José Ivaldo e Thiago Heleno; Rossetto, Camacho, Lucho e Carleto; Raphael Veiga, Bergson e Pablo

Cruzeiro confirmado para a partida: Fábio; Romero, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Rafinha, Robinho e Arrascaeta; Sassá

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Atlético-PR x Cruzeiro ao vivo hoje , pela Copa do Brasil. O confronto acontece na Arena da Baixada, às 21h45 (de Brasília).

"Conhecemos bem a Copa do Brasil, que tem sempre jogos decisivos, nos quais a gente não pode vacilar. O Atlético-PR é um time técnico, parecido com o nosso, mas queremos ir lá e buscar um bom resultado. No ano passado construímos belos resultados. Eles estão vindo de derrotas, fica uma certa desconfiança. Mas também pode gerar o fechamento de grupo. Mas vejo o Cruzeiro forte, conquistando bons resultados em casa e também jogando bem fora", disse.

Atual campeão e maior vencedor da competição, com cinco títulos, o Cruzeiro já está acostumado com o estilo da Copa do Brasil. Apesar de o confronto com o Atlético-PR ser a estreia do time na atual edição, o meia Lucas Silva acredita na experiência do elenco para enfrentar um adversário complicado.

"A equipe tem produzido bastante, principalmente no jogo contra o Atlético-MG. O que temos que corrigir é esse desequilíbrio, para nos mantermos de uma maneira coesa do início ao final da partida. Os momentos ruins também são bons, servem como crescimento. Esperava que a equipe fosse oscilar em algum momento. Mas o time está produzindo coisas boas. A nossa equipe não está parada, está em um processo de evolução", analisou.

Apesar da sequência ruim, o técnico Fernando Diniz acredita que o time vem criando chances e está em evolução, portanto espera corrigir alguns problemas para voltar a vencer.

O Cruzeiro tentou reverter esta situação baseado no Estatuto do Torcedor, mas o pedido foi negado pela Justiça. Ao portal 'Globoesporte.com', o vice-presidente jurídico do Cruzeiro, Fabiano de Oliveira Costa, qualificou a decisão como 'um retrocesso e um momento lamentável para o futebol brasileiro'.

A ideia é que não haja venda de ingressos para torcedores visitantes em nenhuma partida na cidade, o que será testado para o jogo desta quarta-feira (16). A justificativa é diminuir a violência e o número de policiais utilizados nestes eventos.

A grande polêmica para a partida foi a decisão do MP do Paraná de fazer um teste para a implementação da torcida única em todos as partidas de futebol em Curitiba.

Na história, foram 59 confrontos entre as equipes, com 24 vitórias do Cruzeiro, 16 do Atlético-PR e 18 empates. O último confronto foi pelo Brasileiro 2017, em cinco de novembro, e a Raposa venceu por 1 a 0, com gol de Arrascaeta.

Atlético-PR e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, às 21h45, pela Copa do Brasil. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.