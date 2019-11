Resultado Deportivo Lara x Corinthians na Copa Libertadores (2-7)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão. Não deixe de acompanhar a nossa resenha pós-jogo. Até mais!

59' Fim de jogo! O Corinthians goleia o Deportivo Lara e garante a classificação para a próxima fase da Libertadores.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! MAIS UM DE JÚNIOR DUTRA!

55' O camisa 9 roubou a bola na linha do meio de campo e correu até dentro da área, onde finalizou sem dificuldades para ampliar a goleada na Venezuela.

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! JÚNIOR DUTRA É O NOME DELE!

53' Ambas as equipes claramente não demonstram pressa. O Lara tenta chegar, mas erra passes cruciais para a jogada seguir e cede a posse para o Corinthians.

49' Reyes corre para a bola, mas chuta em cima da barreira e no rebote manda pra fora.

49' Falta perigosa para o Lara bater. Na linha da área.

47' O árbitro não sinalizou acréscimos, visto que o jogo ficou paralisado por cerca de 13 minutos.

45' Defendeu, Curiel! Romero acerta um petardo de fora da área e Curiel faz defesa providencial com os pés, evitando o sexto gol do Timão.

42' Substituição no Corinthians: sai Jadson, entra Júnior Dutra.

No lance do gol, Mantuan recebeu sozinho na lateral esquerda, viu Romero dentro da área e cruzou. O paraguaio virou um voleio e mandou para o fundo do gol.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! GOLAÇO DE ROMERO!

38' Corinthians toca a bola em seu campo de defesa e não tem pressa para desenvolver as jogadas.

37' Substituição no Deportivo Lara: sai Valderrey, entra Vargas.

33' Substituição no Corinthians: sai Pedrinho, entra Mateus Vital.

No lance do gol, Reyes tentou a finalização dentro da área, a bola sobrou para Hernandez que finalizou forte e venceu o goleiro Cássio.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO DEPORTIVO LARA! HERNANDEZ DIMINUI PARA OS VENEZUELANOS!

31' A partida caminha em um ritmo morno, sem maiores pretensões devido ao placar.

30' Substituição no Deportivo Lara: sai Soto, entra Valderrey.

28' Substituição no Deportivo Lara: sai Andreutti, entra Cardozo.

27' Substituição no Corinthians: sai Maycon, entra Paulo Roberto.

No lance do gol, o Corinthians ligou um contragolpe rápido, Pedrinho cruzou rasteiro para dentro da área, Rodriguinho furou, mas Sidcley apareceu logo atrás e empurrou para o fundo do gol.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! SIDCLEY É O NOME DA CRIANÇA!

22' Os donos da casa tentam o segundo gol, mas erram passes em demasia e perdem a bola.

19' Jogo retomado. O Independiente tem a posse de bola.

Partida paralisada. A torcida do Deportivo Lara joga objetos no gramado e acerta Cássio. O árbitro conversa com os auxiliares, e os torcedores do Lara brigam entre si para a expulsão do torcedor que atirou o objeto.

No lance do gol, Sidcley arrancou até a linha de fundo e cruzou para Jadson do outro lado da área. O camisa 10 pegou de primeira e mandou para o fundo das redes.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOLAÇOOOOOOO! JADSON FAZ O TERCEIRO GOL NESTA NOITE. UM HAT-TRICK!

4' Hernandez chuta forte, a bola passa pela barreira mas vai para fora.

4' Falta perigosa para o Deportivo Lara bater.

0' Começou a segunda etapa!

49' Fim de primeiro tempo. Por enquanto, Deportivo Lara 1 x 2 Corinthians.

48' UHHH! Sierra recebe na segunda trave e manda com perigo, na rede do lado de fora.

48' Falta para o Deportivo Lara. Próximo à bandeirinha de escanteio, no lado esquerdo.

No lance do gol, Hernandez serviu Reyes na ponta direita, dentro da área, O camisa 7 encheu o pé e mandou um petardo para o fundo do gol.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO DEPORTIVO LARA! REYES, MANDA UMA BOMBA PARA O FUNDO DAS REDES.

44' Cartão amarelo para Di Giorgi por falta em Romero.

42' Os donos da casa se mostram mais agressivos neste final de primeiro tempo e cercam a área corinthiana.

38' Afasta a zaga! Hernandez recebe passe de Ramírez, que adianta a bola dentro da área, dá um leve toque sobre Cássio, a bola ia entrando no gol e Henrique afasta o perigo.

34' Cartão amarelo para Andreutti, que acerta um tapa na cara de Romero ao proteger a bola.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! JADSON DE NOVO!

31' Agora sim. Jadson na bola...

A cobrança demorara para ser batida poisa lançaram uma garrafa de vidro, que se espatifou no travessão do goleiro Curiel e a equipe de arbitragem colhe os cacos para que tudo possa ocorrer como programado.

29' Jadson na bola...

27' Pênalti para o Corinthians! Rodriguinho recebe a bola sozinho dentro da área e o zagueiro derruba o camisa 26 de maneira acintosa.

24' O Deportivo Lara trabalha a bola no meio de campo, mas não consegue desenvolver jogadas mais ofensivas.

17' Equipe alvinegra recupera a bola no rebote do escanteio e se mantém pressionando o Deportivo Lara.

16' Corinthians pressiona, Sidcley tenta o cruzamento e descola escanteio pela esquerda.

No lance do gol, o Corinthians ligou contra-ataque rápido com Pedrinho, que tocou para Jadson invadindo a área. O camisa 10 cortou para a esquerda e chutou colocado para a bola bater na trave e entrar. Um golaço.

12' ERROOOOOOU, RODRIGUINHO! Mantuan cruza para Rodriguinho, sozinho dentro da área, mas o camisa 26 pega muito embaixo da bola e perde o gol cara a cara com Curiel.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! JADSON, É O NOME DELE!

9' UHHH! Reyes recebe bola pela ponta direita, invade a área e chuta, mas Cássio fechou o canto e executou a defesa.

5' Rodriguinho tenta lançar Jadson, dentro da área, mas a bola vai muito forte e morre na linha de fundo.

5' Corinthians tenta mais uma chegada ao ataque e descola lateral, pela ponta esquerda.

2' Em jogada rápida de Pedrinho, Maycon recebe passe na entrada da área e finaliza rasteiro. O goleiro Curiel executa a defesa, sem maiores dificuldades.

1' Ramírez tenta o chute de fora da área, mas a defesa do Corinthians bloqueia o chute.

0' Apita o árbitro. Bola rolando para Deportivo Lara e Corinthians!

Sem hino, os times já se posicionam para o apito inicial deste confronto!

Equipes entrando no gramado e se perfilando no meio de campo.

O Deportivo Lara também tem os seus XI iniciais confirmados: Curiel; Anzola, Di Giorgi, Mendoza, Carillo; Sierra, Andreutti, Reyes, Ramírez, Soto; Jesús Hernández.

Corinthians escalado com o tradicional 4-2-4 com: Cássio; Sidcley, Balbuena, Henrique, Mantuan; Gabriel, Maycon; Romero, Rodriguinho, Jadson; Pedrinho.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasi! Hoje é noite de Libertadores e o Deportivo Lara recebe o Corinthians no estádio Metropolitano de Lara. O confronto começa daqui a pouco, às 21h30.

Já o técnico Leonardo González, deve vir com força máxima dentro de casa com um esquema 4-3-2-1 com: Salazar; Aponte, Mendoza, Pernía, Chaurant; Sierra, Andreutti, Reyes, Ramírez, Soto ; Jesús Hernández.

Portando, o Corinthians deve seguir com a formação 4-2-4, com: Cássio; Sidcley, Balbuena, Henrique, Mantuan; Gabriel, Maycon; Romero, Rodriguinho, Jadson; Pedrinho.

Para a partida desta quinta-feira, o técnico Fábio Carille não terá Emerson Sheik, autor do gol contra o Deportivo Lara, devido à expulsão no último jogo da competição. Além dele, o lateral-direito, Fagner está lesionado e sequer viajou com a equipe.

Foto: Divulgação/Deportivo Lara)

Durante a semana toda, antes do confronto, a equipe de Leonardo González treinou no estádio Metropolitano, para sentir o palco da partida.

Já o Deportivo Lara, segue sem oscilar no Apertura da Venezuela. Nos últimos três jogos, foram duas vitórias e um empate.

Apesar de tropeçar na última rodada da Libertadores, o Corinthians vem embalado no Brasileiro, visto que venceu o maior rival, Palmeiras, no último domingo e segue dividindo a liderança do campeonato, com 10 pontos, com o Flamengo.

Na segunda rodada da fase de grupos, o Corinthians venceu o Deportivo Lara por 2 a 0. Com gols de Emerson Sheik e Pernía, contra deram os três pontos ao Timão.

Do lado dos donos da casa, a equipe do Deportivo Lara vem de vitória na Libertadores. Os venezuelanos venceram o Millonarios na última rodada, por 2 a 1 e embolaram todo o grupo, visto que mesmo na terceira posição, estão a um ponto do Corinthians.

Mesmo com a derrota, o Timão segue líder do grupo G, com sete pontos. Entretanto, precisa de uma vitória contra os venezuelanos para assegurar a liderança.

Na última rodada do torneio continental, o Corinthians tropeçou diante do Independiente, perdendo em casa por 2 a 1.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Nesta quinta-feira (17), você confere o jogo entre Deportivo Lara e Corinthians, online, ao vivo, pela Copa Libertadores da América. O confronto acontece às 21h30, no estádio Metropolitano de Fútbol de Lara, na Venezuela.