Resultado Palmeiras 3x1 Junior Barranquilla pela Copa Libertadores 2018

Palmeiras vence mais uma e garante a liderança geral da LIbertadores!

FIM DE JOGO NA ARENA PALMEIRAS

3 MINUTOS DE ACRÉSCIMO

44' - Árbitro para o jogo após queda de jogador do Junior Barranquilla. Palmeiras saía no contra-ataque e time ficou nervoso.

42' - Bruno Henrique tenta acionar Dudu na área, mas bola é afastada. Palmeiras toca a bola e vê o tempo passar.

36' - Luan coloca a mão na bola na entrada da área, e Junior Barranquilla tem grande chance na bola parada.

31' - Willian e Dudu fazem ótima tabela. Dudu fica de frente para o gol, chuta cruzado de esquerda e a bola passa muito perto do gol de Viera.

26' - Borja sai ovacionado pela torcida.

Substituição no Palmeiras: Sai Tchê Tchê e entra Bruno Henrique

Substituição no Palmeiras: Sai Borja e entra Hyoran.

23' - Guerra cobra falta na área, zaga afasta nos pés de Borja, que só tem o trabalho de empurrar para o gol.

É O TERCEIRO DE BORJA NA PARTIDA

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS

21' - Chará toca para Téo Gutierrez livre dentro da área diminuir. Jogador estava impedido.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JUNIOR BARRANQUILLA

20' - Dudu recebe bola de Willian e arrisca de fora da área. A bola passa muito perto do gol.

15' - Prass dá um chutão do campo de defesa. Willian aproveita bobeira da zaga, toca para Borja. O atacante espera Viera sair do gol e dá um toquinho por cima do goleiro.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS

10' - DEFENDEU! Barrera bate forte, no canto, mas Prass pula na esquerda e faz grande defesa!

9' - PÊNALTI PARA O BARRANQUILLA! Luan derruba Téo Gutiérrez na área e o juiz assinala pênalti!

6' - Mayke cruza rasteiro, Viera não consegue segurar a bola, que sobra para Borja chutar para o gol. Antes da bola entrar ela desvia na zaga.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS

4' - Tchê Tchê chuta de longe e a bola explode no travessão!

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

FIM DO PRIMEIRO TEMPO

40' - Dudu recebe um ótimo passe de Borja na área. O goleiro Viera sai do gol e fecha o ângulo do atacante, que desperdiça grande chance.

30' - Guerra joga bola dentro da área e a zaga afasta. No rebote, Emerson Santos recebe na linha de fundo, tenta jogada individual e é desarmado.

25' - Barrera cobra muito mal a falta e Victor Luis tira. No rebote, Arias recebe cruzamento na área e chuta muito longe do gol.

20' - Borja tenta cavar um pênalti, mas o goleiro Sebastián Viera não toca no atacante. Juiz manda o colombiano levantar.

10' - ?Dudu toca bola de primeira para Borja. Ele é empurrado dentro da área e pede pênalti. O juiz manda o jogo seguir.

5' - Palmeiras roda a bola da esquerda para a direita, mas Willian erra o passe para Mayke e o Junior Barranquilla afasta o perigo do seu campo de defesa.

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

Times em campo para a execução do hino nacional.

Junior Barranquilla também definido: Mario Vera; Marlon Piedrahíta, Jorge Ariaz, Rafael Pérez e Germán Gutiérrez; Víctor Jiménez, Carvajal, Copete, Yimmi Chará; Teo Gutiérrez e Carlos Ruíz.

Palmeiras confirmado: Jailson; Victor Luis, Luan, Emerson Santos e Mayke; Thiago Santos e Tchê Tchê; Guerra, Dudu e Willian; Borja.

Quem está fora: Germán Gutierrez, Yonatan Murillo, Alberto Rodriguez e Jefferson Gomez.

Vice-líder do Grupo 8, o Junior precisa de uma vitória em São Paulo para não depender de um tropeço do Boca para se classificar. Por isso, a expectativa é que o time colombiano use o que tem de melhor e tente explorar a sua força ofensiva, que conta com nomes como Yimmi Chará, Téo Gutierrez, Jonatan Alvez e Luis Carlos Ruiz entre os relacionados.

Quem está fora: Moisés (estiramento muscular) e Artur (recuperação de cirurgia no pé)

Pendurados: Felipe Melo e Keno.

Por outro lado, Dudu está suspenso da partida contra o Bahia, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e pode ser aproveitado.

Classificado para as oitavas de final e preocupado com o desgaste da equipe, Roger Machado pode dar espaço para alguns reservas nesta quarta-feira. Felipe Melo e Keno, por exemplo, estão pendurados com dois cartões amarelos e terão de cumprir suspensão no mata-mata se entrarem em campo e forem advertidos.

Se perder ou empatar, precisa torcer por um tropeço dos argentinos contra o Alianza Lima, na Bombonera, em partida que será disputada no mesmo horário.

O Junior Barranquilla, que soma sete pontos, depende apenas dele para avançar às oitavas de final e assim eliminar o Boca Juniors, que tem seis pontos. Para isso, precisa vencer o Verdão em São Paulo.

Com 13 pontos em 15 disputados, o Verdão precisa de uma vitória para garantir a liderança geral do torneio entre todos os 32 participantes da fase de grupos.

Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam nesta quarta-feira, no Allianz Parque, às 21h45, pela Copa Libertadores. O confronto é válido pela 6ª rodada da competição. O alviverde já está classificado para a próxima fase.