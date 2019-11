Flamengo e Vasco empatam pelo Campeonato Brasileiro (1-1)

Agradecemos a todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Flamengo e Vasco ficam no empate em 1 a 1 em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

56 min: Fim de jogo!

54 min: Éverton Ribeiro tenta a jogada mas a zaga do Vasco faz o corte.

52 min: CARTÃO VERMELHO! Após confusão em campo, o juiz expulsa Breno, Riasco, Cuellar e Rhodolfo.

45 min: UUUUUUUUUUH! Marlos Moreno é lançado na frente e cruza para Lincoln que bate obrigando Martin Silva a fazer ótima defesa.

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos.

44 min: Kelvin acerta Diego e recebe cartão amarelo.

42 min: Flamengo também mexe, sai Dourado para entrada de Lincoln.

40 min: No Vasco entra Riascos na vaga de Andrés Ríos.

36 min: Andrés Ríos comete falta em Éverton Ribeiro e recebe cartão amarelo.

33 min: Kelvin arrisca de fora e manda longe do gol.

32 min: Flamengo também mexe, sai Vinicius Junior para entrada de Marlos Moreno.

26 min: No Vasco entra Evander e sai Thiago Galhardo.

25 min: Vinicius Junior cruza mal na área.

19 min: Dourado em impedimento marca o gol e sai comemorando, o bandeira marca a irregulariedade, mas o atacante sem ver segue na comemoração.

16 min: No Vasco sai Wagner para entrada de Kelvin.

12 min: Pikachu cruza e Paquetá faz o corte.

8 min: Diego recebe e cruza muito mal.

4 min: Flamengo vem pra cima nessa segunda etapa.

0 min: Começa o segundo tempo!

48 min: Fim do primeiro tempo.

46 min: Réver sai de campo lesionado para entrada de Rhodolfo.

41 min: Bruno Silva comete falta em Éverton Ribeiro e recebe cartão amarelo.

37 min: Paquetá arrisca e manda longe do gol.

34 min: Éverton Ribeiro comete falta dura e recebe cartão amarelo.

31 min: Thiago Galhardo acerta bela bicicleta mas Diego Alves fica com a bola.

25 min: Vasco pressiona no escanteio, já é o quinto do time no jogo.

23 min: Henrique lança e Bruno Silva não alcança, a bola fica com Diego Alves.

17 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Pikachu cobra escanteio, Ríos desvia e Wagner sozinho cabeceia para o fundo das redes.

13 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Everton Ribeiro chuta de fora da área, Martín espalma curto e Vinicius Junior sozinho coloca para dentro do gol.

12 min: Henrique cai sozinho em campo, posse de bola para o Flamengo.

8 min: Vasco é mais agressivo na partida nesse começo.

2 min: Thiago Galhardo limpa Paquetá e chuta fraco nas mãos de Diego Alves.

0 min: Começa o jogo!

Já o Vasco está escalado com: Martín; Rafael Galhardo, Breno, Werley, Henrique; Desábato, Bruno Silva, Wagner; Pikachu, T Galhardo e Ríos.

O Flamengo vem a campo com: Diego Alves; Rodinei, Léo Duarte, Réver, Renê; Cuéllar, E Ribeiro, Paquetá, Diego; Vinícius e Dourado.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande clássico entre Flamengo x Vasco ao vivo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe lance a lance dessa partida!

“É bom encarar um jogo dessa importância num momento como esse, que precisamos de uma vitória. O Flamengo ganhou ontem, mas também perderam o último jogo pelo Brasileiro. Clássico não tem favorito, cada equipe tem 50% de chances de vencer. Tivemos uma semana inteira para trabalhar e acredito que estamos preparados para buscar o resultado positivo. Uma vitória será importante também para aumentar nossa moral para o jogo contra a La U, que vale uma vaga para a Copa Sul-Americana”, afirmou o zagueiro.

A equipe titular ainda não foi definida, porém há grandes possibilidades de Breno ser mantido no time titular. Após a penúltima atividade voltada para o "Clássico dos Milhões", o zagueiro concedeu entrevista coletiva e avaliou o momento no ano.

Contando com grande parte do grupo à sua disposição, o treinador Zé Ricardo promoveu uma atividade tática, com intuito de aprimorar a estratégia traçada para o clássico desse final de semana.

"A gente é obrigado a virar a chave. Sabemos da responsabilidade que é jogar aqui. O que tinha para comemorar, já comemorei depois do jogo e hoje de manhã.”, completou o lateral.

"Clássico a gente sabe que é competitivo, ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Sabemos do nosso bom momento, mas não vamos entrar com isso de favoritismo, pois sabemos que futebol não é assim. O apoio da nossa torcida será fundamental para defendermos a liderança.", ponderou Rodinei.

Ele marcou um dos gols na derrota por 3 a 2 pra Chapecoense e aguardava uma sequência. Além disso, o zagueiro Juan sentiu uma lesão no último jogo e está vetado. Felipe Vizeu e Berrío também estão no departamento médico se recuperando de lesões.

O principal desfalque do Flamengo é Paolo Guerrero. O atacante teve o seu recurso negado e terá que cumprir mais nove meses de pena, afastado do futebol e com o contrato suspenso.

Por isso precisa da vitória no jogo de hoje. Já o Vasco perdeu para o Vitória, também por 3 a 2, mas jogando dentro de casa, e segue em crise. Com sete pontos, o time aparece em posição intermediária.

Mesmo com a derrota por 3 a 2 para a Chapecoense no último final de semana, o Flamengo conseguiu manter a primeira posição na classificação, com 10 pontos, mas vê os adversários encostados.

Classificado na Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro, o clube recebe o Vasco neste sábado, às 19 horas, no Marcanã, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada.

O Flamengo apesar de toda desconfiança com o elenco vem fazendo um bom ano até o momento.

Thiago Galhardo