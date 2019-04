Contra Chape, Odair Hellmann prevê mudanças no Inter com retorno de Edenílson

Mais um dia de treinos se passou no Internacional que precisa urgentemente voltar a vencer na temporada. Nas últimas cinco ocasiões, foram três derrotas, dois empates e de quebra uma eliminação precoce na quarta fase da Copa do Brasil.

Na segunda-feira (21) o adversário será a Chapecoense, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, o Colorado tentará quebrar essa sequência negativa de resultados que vive no ano e consecutivamente amenizar a pressão.

Sem ter a confirmação de que poderá contar com D’Alessandro e William Pottker, ambos suspensos pelo STJD, Odair Hellmann terá, ao menos, o retorno de Edenílson, que se recuperou de lesão no ligamento do joelho esquerdo. Zeca deve seguir no time, mas em outra posição.

“Um dia tem suspensão, outro tem efeito suspensivo. A gente vai treinando com variações, a gente precisa esperar. Amanhã (sábado), a gente tem mais um dia para treinar essas possibilidades. Edenílson está treinando. É mais um jogador que fica à disposição para o jogo de segunda-feira. Linha defensiva temos mexido pouco. Ela tem tido continuidade. Vinha jogando Fabiano, Cuesta, Moledo e Iago quase todos os jogos. Se entrar o Zeca, é uma pequena mudança no setor, que ele tá entrosado e qualificado”.

Em relação a estratégia que pretende usar diante do Verdão do Oeste, o técnico do time gaúcho afirmou ser outra situação, contou que estudou o adversário e destrinchou como precisar ser o duelo para o Inter sair com resultado positivo.

“Mesma estratégia, não. É outra situação. A gente joga em casa. Nos dois jogos, a gente propôs o jogo, foi agressivo, criou situações. É nessa situação que vamos trabalhar. Assisti a cinco jogos da Chape. Tem marcação forte, com linhas bem baixas de marcação. A gente precisa criar o volume de oportunidades e ser efetivo. Não vai ser só de uma forma que vai encontrar um caminho. Tem que ter paciência. Não pode ser lento, só cruzar, nem deixar de cruzar”.