Resultado River Plate x Flamengo pela Taça Libertadores 2018 (0-0)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

No próximo sábado às 21h, no Independência, o Rubro-Negro enfrentará o Atlético-MG, em duelo direto entre líder e vice-líder do Brasileirão.

Com o resultado, o River terminou na liderança do Grupo 4 com 12 pontos, e estará no pote A do sorteio. Já o Flamengo terminou na segunda colocação com 10 pontos, e estará no pote B. As duas equipes poderão se enfrentar nas oitavas de final.

FIM DE PAPO NO MONUMENTAL DE NÚÑEZ! RIVER PLATE 0 x 0 FLAMENGO!

46' UHHH! Rodinei cruzou da intermediária na cabeça de Paquetá, mas o toque do camisa 11 foi nas mãos de Armani.

45' Três minutos de acréscimos.

44' NO TRAVESSÃO!!!! Após bate e rebate na área, Pinola tocou para Borré que emendou um lindo voleio e acertou o travessão de Diego Alves.

41' Última mudança no Flamengo: Entra: Marlos Moreno / Sai: Vinicius Junior

37' Última mudança no River: Entra: Rodrigo Mora / Sai: Ignacio Scocco

36' Mudanças no Flamengo: Entram: Lincoln e Jonas / Saem: Jean Lucas e Henrique Dourado

34' QUE ISSO?! Diego Alves foi sair jogando, escorregou e errou o passe. Borré, que ficou com a bola, também escorregou e tocou para Scocco que chutou e o goleiro rubro-negro salvou de maneira fundamental.

33' Cartão amarelo para Jean Lucas, do Flamengo.

32' Mudanças no River: Entram: Rojas e Borré / Saem: Palacios e Pratto

30' UHHH! Paquetá errou o passe na intermediária defensiva, dando nos pés de Pratto. O centroavante arriscou de fora da área, mas a bola subiu demais.

27' Paquetá cobrou a falta, de muito longe, nas mãos de Armani.

26' Cartão amarelo para Maidana, do River Plate.

24' UHHHHHHHHHHHH! Paquetá cruzou para Vinicius que tocou para Dourado cortar, levar para a canhota e chutar forte, por cima do gol.

16' River não tem medo de abusar das faltas no segundo tempo. Flamengo não consegue se aproveitar dessas chances de levar perigo ao gol do Armani.

11' QUASE! Cruzamento para Pratto, livre na área, mas o artilheiro argentino não pegou bem na bola e perdeu grande chance.

8' Após cobrança de falta, Rhodolfo teve a camisa puxada e por Lucas Pratto, pediu pênalti mas não foi marcado.

7' Cartão amarelo para Enzo Pérez, do River Plate.

6' Cartão amarelo para Ignacio Scocco, do River Plate. Por falta dura em Lucas Paquetá.

4' Assim como no primeiro tempo, o jogo do Flamengo passa por Lucas Paquetá, Jean Lucas e Vinicius Junior. O trio da base é o pilar do meio rubro-negro. Éverton Ribeiro muito preso na direita.

1' UHHHHHHHHHHHH! Scocco aproveitou o vacilo de Léo Duarte, levou para o meio e chutou colocado. A bola passou muito perto do ângulo de Diego Alves.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta, sem mudanças.

Apesar do cartão amarelo, Paquetá é o jogador do Flamengo que mais desarmou no primeiro tempo: quatro vezes.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! RIVER PLATE 0 x 0 FLAMENGO!

46' IMPRESSIONANTE DE NOVO!!!! Rodinei tabelou com Paquetá e cruzou para a pequena área do River, onde a bola passou por três rubro-negros sem que ninguém conseguisse empurrar para o gol.

45' Um minuto de acréscimo.

42' UHHHHHH! Montiel ganhou de Renê, cruzou para Fernandez que tocou para Scocco chutar de primeira, mas para fora. Com muito perigo.

39' Cartão amarelo para Lucas Paquetá, do Flamengo. Está suspenso e não jogará a partida de ida das oitavas de final.

34' Equipe argentina segue com a posse de bola no ataque, e o Rubro-Negro parece sentir o cansaço da temporada, espera na defesa.

32' Jogo paralisado para atendimento ao Lucas Paquetá, caído no campo de ataque do Flamengo.

27' River retomou o controle da partida, e agora não deixa o Rubro-Negro atacar. Jogadores brasileiros fazem faltas desnecessárias perto da área. Agora foi a vez de Renê.

24' O próprio Fernandez cobrou, Ponzio se antecipou e tocou por cima do gol.

23' O gandula jogou a bola mais rápido do que a defesa rubro-negra esperava, e Paquetá teve que derrubar o Fernandez. Falta perigosa para o River.

20' Na tentativa de repor a bola rapidamente, Armani pisou no pé esquerdo do Vinicius Junior, que ficou sentindo e a partida foi paralisada.

17' Vinicius Junior está infernizando a vida do lado direito defensivo do River. Sofreu três das quatro faltas feitas pelos argentinos.

12' Após o domínio inicial dos Milionarios, a equipe carioca tomou o controle da partida. Jogo é animado em Buenos Aires.

9' Cartão amarelo para Ignacio Fernandez, do River Plate. Puxou o calção do Vinicius Junior ao tentar parar o camisa 20 rubro-negro.

7' IMPRESSIONANTE! BLITZ RUBRO-NEGRA! Jean Lucas tocou, Ponzio não cortou e a bola ficou para o chute de Paquetá que parou em Armani. No rebote, Éverton Ribeiro chutou mal e na pequena área, Vinicius tentou chutar para o gol mas a bola subiu.

5' Mesmo com a vantagem do empate, os donos da casa sufocam a saída de bola do Rubro-Negro.

2' Flamengo tentou escapar pela primeira vez com Vinicius Junior, mas o jovem atacante sofreu falta ainda na defesa.

1' UH! Primeira chegada do River foi com Scocco, que chutou fraco e Diego Alves defendeu sem problemas.

ROLOU A BOLA! COMEÇA RIVER PLATE x FLAMENGO!

Equipes em campo! Gramado está longe das condições ideais.

Público no Monumental é bom, mas a torcida do River não deverá esgotar a capacidade da sua parte no estádio. Rubro-Negros serão mais de 700 torcedores, na área reservada.

Boa noite, leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de River Plate x Flamengo ao vivo hoje , pela Copa Libertadores. O confronto acontece no Monumental de Núñez, às 21h45 (de Brasília).

Quem está fora: Gonzalo Martínez e Juan Quintero.

Líder do Grupo 4, e invicto há 16 partidas, os Millonarios precisam apenas de um empate para garantir a primeira colocação. Porém, o discurso dos jogadores e do técnico Gallardo é de que a equipe lutará pela vitória contra o melhor adversário do grupo.

Quem está fora: Diego, Réver, Juan, Geuvânio e Berrío.

Pendurados: Lucas Paquetá e Henrique Dourado

Por outro lado, Rhodolfo está suspenso para a partida contra o Atlético-MG, mas será titular nessa noite em Buenos Aires.

Após três eliminações seguidas na fase de grupos, o Rubro-Negro enfim terá um jogo sem nenhum peso nas costas na Libertadores. Mas, isso não significa que não jogará a sério a partida de logo mais. O discurso de todos na equipe carioca indica que só a classificação não basta, e que o primeiro lugar do grupo é o próximo objetivo.

Já o Rubro-Negro tem 9 pontos, também está invicto, e busca a terceira vitória na Liberta para terminar a primeira fase na liderança do grupo, decidir em casa nas oitavas e fugir das equipes brasileiras.

Com 11 pontos, o Millonario é o líder do Grupo 4, e está invicto na Copa Libertadores, com três vitórias e dois empates.

River Plate e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, no Monumental de Núñez, às 21h45, pela Copa Libertadores. O confronto é válido pela 6ª rodada da competição. As duas equipes já estão classificadas para a próxima fase.