Resultado Corinthians x Millonarios-COL pela Copa Libertadores da América 2018 (0-1)

49' Fim de jogo! O Corinthians saiu derrotado nesta última rodada de Copa Libertadores mas se classificou para as oitavas da competição.

47' Defendeu, Fariñez mais uma vez! Rodriguinho recebeu bola de Romero, na entrada da área e finalizou forte, mas Fariñez fez a defesa mais uma vez e vem segurando a vitória dos colombianos até aqui.

45' Foram adicionados mais quatro minutos de acréscimo.

44' Mantuan arrisca de fora da área e Fariñez faz a defesa.

43' O Corinthians pressiona nestes instantes finais e encurrala o Millonarios em seu campo de defesa.

40' Gol impedido do Corinthians. Sidcley recebeu de Romero dentro da área e tocou para o meio, onde Maycon empurrou para as redes. Entretanto, o bandeirinha pegou impedimento.

38' Pra fora! Marquinhos Gabriel cruza para dentro da área, Balbuena sobe mais que a defesa, tira uma 'casquinha' da bola e manda pra fora.

35' Substituição dupla no Corinthians: sai Romero, entra Marquinhos Gabriel e sai Jadson para a entrada de Júnior Dutra.

32' Jadson tenta o chute de longe, mas a bola sobe demais e vai pra fora.

31' Substituição no Millonarios: sai Salazar, entra Aragon.

30' Defende, Fariñez! Sidcley cruza na área e Romero cabeceia, mas o goleiro faz a defesa em dois temos e fica com a bola.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇOOOOOOOOOOOO DO MILLONARIOS! CARILLO ACERTA UMA BOMBA DE FORA DA ÁREA.

26' Substituição no Corinthians: sai Pedrinho, entra Mateus Vital.

25' UHHHHH! Romero ajeita a bola para Maycon na entrada da área que enche o pé. Fariñez espalma, e no rebote Jadson pega o chute de primeira e manda pra fora, com perigo.

21' Substituição no Millonarios: sai Valência, entra Quiñonez.

20' Na batida de Jadson, Fariñez saiu do gol e ficou com a bola.

19' Escanteio para o Corinthians, que sai em contra-ataque rápido mas tem a jogada interrompida pela defesa colombiana.

17' Defendeu, Fariñez! Sidcley serve Rodriguinho dentro da área, que sai cara a cara com Fariñez. O goleiro sai defendendo nos pés do camisa 26. Na sobra Jadson dominou, mas Figueroa salvou em cima da linha.

12' Mantuan erra o domínio, Rojas vem sozinho pela ponta, toca para o meio, mas Gabriel domina a bola no meio da área e sai jogando.

11' Quase! Fariñez erra na saída de bola, Rodriguinho toca para Romero que ia sair cara a cara com o goleiro, mas Palacios faz o corte, no último instante.

9' UHHHH! Rodriguinho recebe lançamento de Jadson, escora para Romero na ponta. O paraguaio tenta o chute colocado, a bola ganha efeito e passa pertinho do gol.

8' Salazar corre até a linha de fundo, cruza mas Sidcley fecha o ângulo do atacante que sai com bola e tudo.

6' UHHH! Corinthians troca passes, Rodriguinho recebe na ponta direita da área e cruza para Sidcley cabecear para fora, com perigo.

4' Jogo paralisado diversas vezes por faltas de jogadores do Millonarios. O Corinthians, por sua vez, começa mais agressivo e pressiona os colombianos.

0' Começa a segunda etapa, bola rolando!

Substituição no intervalo: sai, Duque, no Millonarios e entra Carillo.

46' Fim de primeiro tempo. Por enquanto, 0 a 0 entre Corinthians e Millonarios.

45' O árbitro concedeu mais um minuto de acréscimo.

44' Jadson levanta a bola para o meio da área, mas a defesa colombiana afasta o perigo.

43' Falta perigosa para o Corinthians bater. Rodriguinho toca de letra pra Gabriel que arranca em direção à área, mas Duque puxa o camisa cinco e faz falta, sendo punido com cartão amarelo.

41' Pra fora! O Corinthians pressiona nesses instantes finais. Sidcley vai até a lateral esquerda, corta o zagueiro e toca para Jadson na entrada da área que finaliza de três dedos e manda a bola para linha de fundo.

37' Jadson arrisca um chute na meia lua, mas a bola é desviada pela defesa do Millonarios.

37' Cartão amarelo para Palacios.

32' Gol anulado do Millonarios, em bola alçada na área após falta de Mantuan.

30' Cartão amarelo para Mantuan.

29' No cruzamento de Salazar, Henrique cabeceia a bola pra longe da área.

29' Rivas tenta o chute de fora da área, a bola desvia e é escanteio para o Millonarios.

25' O Millonarios tenta ir para cima do Corinthians, mas a defesa alvinegra se recua e recupera a bola nas subidas de ataque.

20' Defendeu, Fariñez! Rodriguinho recebe dentro da área, dá um drible desconcertante no zagueiro e enche o pé, no canto do gol, mas Fariñez faz defesa providencial e evita o gol.

17' UHH! Romero cruza pra dentro da área, Gabriel e Rodriguinho não chegam nela, e Fariñez se assusta com o quique da bola, fazendo uma defesa providencial.

15' Valência corre até a linha de fundo, cruza, mas Walter fica com a bola.

9' UHHHH! Em contragolpe, Maycon recebeu bola de Romero dentro da área e finalizou cruzado. A bola passou raspando a trave.

9' Quase! Em cruzamento para área, Rivas sobe sozinho, mas Walter estava atento e encaixou a bola nas mãos.

8' Romero chega atrasado no carrinho e atinge Rojas. Falta perigosa para o Millonarios bater.

5' Pra fora! Del Vale fica de frente para o gol e arrisca um chute de longe, mas a bola vai para o lado e morre na linha de fundo.

3' O jogo começa disputado no meio de campo, as duas equipes brigam para ter a bola e a intensidade da partida é alta.

0' Apita o árbitro. Começa Corinhians e Millonarios!

Hoje será a estreia do goleiro Walter na Libertadores. Além dele, o novo técnico Osmar Loss, também estreia no comando da equipe alvinegra à beira do gramado.

Equipes já perfiladas no gramado!

O Millonarios também já está oficialmente escalado com: Fariñez; Palacios, Figueroa, de los Santos e Banguero; Duque e Salazar; Valencia, Rojas e Rivas; Del Valle

Escalação do Corinthians confirmada: Walter; Mantuan, Balbuena (c), Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon; Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Romero

Boa noite, torcedor! Já estamos a instantes da partida entre Corinthians e Millonarios.

Não é o primeiro confronto contra os colombianos, na primeira rodada da Libertadores, ambas as equipes estrearam com um empate em 0 a 0.

Já o Millonarios deve vir com um 4-3-3 com: Fariñez; Rivas, De Los Santos, Banguero, Palacios; Dominguez, Duque, Silva; Huérfano, Ovelar, Del Valle.

Todavia, Loss deve escalar o Corinthians em um 4-2-4, mantendo a formação que Carille utilizava, com: Walter; Sidcley, Henrique, Balbuena, Mantuan; Maycon, Gabriel, Romero, Rodriguinho, Jadson; Pedrinho.

Para o confronto desta quinta-feira, Loss vai relacionar os mesmos XI iniciais que enfrentaram o Deportivo Lara. As únicas exceções, são do goleiro Cássio e o lateral Fagner, que estão em concentração na Granja Comary para a Copa do Mundo.

Os adversários, por sua vez, já estão em São Paulo desde terça-feira e a equipe colombiana realizou o treino no CT do Palmeiras, rival do Corinthians.

Na noite desta quinta-feira, será o primeiro jogo do novo comandante à frente do Corinthians. Osmar Loss, assumiu a equipe na última quarta-feira, após a saída de Fábio Carille para o Al Wehda e já treinou a equipe e conversou com toda a comissão.

Com relação ao Corinthians, a equipe alvinegra já garantiu a classificação para as oitavas de final e soma 10 pontos no grupo H. Na noite de hoje, o Timão precisa sair com a vitória para assegurar o primeiro lugar.

Já o Millonarios, empataram em 1 a 1 contra o Independiente na última semana e ainda alimenta chances de classificação. Entretanto, precisa vencer o Corinthians em seus domínios para garantir a vaga na segunda posição.

Os donos da casa vêm embalados após uma vitória por 7 a 2 sobre o Deportivo Lara, fora de casa. O destaque da equipe na última partida fica para Jadson, autor de três gols na goleada.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasi. Nesta quinta-feira (24), você confere ao vivo, lance a lance o jogo entre Corinthians x Millonarios ao vivo. O confronto é válido pela sexta rodada, e última rodada da fase de grupos da Libertadores da América, na Arena Corinthians, em São Paulo, às 21h30.