Resultado Inter x Corinthians online pelo Campeonato Brasileiro 2018 (2-1)

Obrigado por nos acompanhar em mais uma transmissão, torcedor. Não deixe de acompanhar a nossa resenha pós-jogo e as repercussões desta partida. Até mais!

Apita o árbitro! Fim de jogo no Beira-Rio. O Internacional vence de virada, nos últimos minutos e consegue a sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão.

No lance do gol, Mantuan domina errado, Rossi sai cara a cara com Walter e manda para o fundo das redes.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! ROSSI VIRA PARA OS DONOS DA CASA!

45' Foram adicionados mais quatro minutos de acréscimo.

43' Substituição no Corinthians: sai Jadson, entra Marquinhos Gabriel.

43' Escanteio para o Inter, que segue pressionando o Corinthians.

41' Gol impedido do Inter. Nico López recebe passe dentro da área, finaliza de primeira e Walter espalma para os pés de Damião, que manda para o fundo das redes mas estava em posição irregular.

40' UHHH! Damião recebe dentro da área, tenta a bicicleta, mas manda a bola pra fora.

38' Substituição no Inter: sai Lucca, entra Juan.

37' Substituição no Corinthians: sai Mateus Vital, entra Pedrinho.

36' Defendeu, Walter! Moledo recebeu sozinho dentro da área, mas Walter fechou o ângulo e defendeu com os pés.

32' Defendeu, Danilo Fernandes! Júnior Dutra cruza para dentro da área, Mateus Vital cabeceia sozinho e Danilo faz defesa providencial.

29' UHHHH! Jadson recebe a bola na meia lua, que dribla os zagueiros e chuta. A bola passa pertinho da trave a assusta Danilo Fernandes. Foi a primeira chance do Corinthians após o gol, aos quatro minutos da primeira etapa.

28' Substituição no Inter: sai Pottker, entra Rossi.

27' Cartão amarelo para Maycon.

24' O Inter fica com a bola e tenta o desempate no Beira-Rio. Já o Corinthians, se encolhe em seu campo de defesa e espera um contra-ataque.

20' Substituição no Corinthians: sai Romero entra Júnior Dutra.

No lance do gol, Lucca cruzou, a zaga do Corinthians não foi na bola e Damião pegou um chute de chapa, de primeira, para igualar o marcador no Beira-Rio.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! LEANDRO DAMIÃO É O NOME DELE!

15' Cartão amarelo para Edenílson.

14' Substituição no Inter: sai Iago, entra Nico López.

11' Corinthians fica com a bola em seu campo de defesa. Tenta acelerar a jogada, mas o último passe não sai como o planejado e encontra dificuldades na criação de jogadas.

5' Defendeu, Walter! Lucca pega chute de primeira de fora da área e o goleiro corinthiano pula no canto para segurar a bola.

2' Segunda etapa mais equilibrada, as duas equipes buscam jogo, diferente dos 45 minutos iniciais em que o Inter pressionou o Corinthians.

0' Começou! Bola rolando para os 45 minutos finais de Inter e Corinthians.

Equipes já no gramado para o início da segunda etapa...

47' Fim de primeiro tempo! Por enquanto, o Corinthians vai vencendo o Inter por 1 a 0.

46' Corinthians toca a bola em seu campo de defesa e deixa o tempo passar.

45' Foram adicionados mais dois minutos de acréscimo.

44' Rodrigo Dourado dribla dois defensores do Corinthians, tenta o chuta dentro da área, mas é desarmado pela defesa alvinegra.

40' Corinthians sobe para o ataque nestes minutos finais do primeiro tempo, mas tem dificuldade em encontrar uma brecha na defesa colorada.

35' O Inter diminui o ritmo nas jogadas ofensivas e cerca a área do Corinthians que tenta recuperar a bola para contra atacar.

30' UHHH! Lucca recebe na ponta esquerda, finaliza forte, mas Mantuan desvia o chute, que passa com perigo de perto do gol.

27' Depois da pressão do Inter, o Corinthians tenta trabalhar a bola e ir para cima dos donos da casa.

21' Pra fora! Damião recebe cruzamento, sobe sozinho, mas a bola vai muito forte para o chão e sai.

19' UHHH! Dourado arrisca um chute de fora da área, a bola passa perto, mas vai pra fora!

15' No cruzamento, a defesa do Corinthians afasta e os donos da casa recuperam a bola.

15' Pottker tenta a arrancada até a linha de fundo, mas é desarmado e descola o escanteio.

12' UHHHHH! Edenílson pega o rebote de fora da área e manda um petardo para cima do goleiro Walter, mas a bola passa rente à trave a vai pra fora. Internacional segue pressionando.

9' Salvou a defesa! Em cruzamento, Damião subiu mais alto do que Walter, cabeceou a bola que ia para dentro do gol, mas Henrique salvou no último instante.

6' O Internacional começou pressionando o Corinthians, mas na primeira subida ao ataque, a equipe alvinegra foi às redes, após cruzamento de Romero, na ponta direita, para Mateus Vital, que se antecipou e mantou um chute de primeira para o gol.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS!!!!! MATEUS VITAL É O NOME DA CRIANÇA!

0' Apita o árbitro. Bola rolando no Beira-Rio!

Equipes já perfiladas no gramado ao som do hino nacional brasileiro.

A novidade fica por conta de Roger, o camisa 9 é ex-jogador do Internacional e se transferiu recentemente para o Corinthians.

Portanto, o Timão vem com uma formação em 4-2-3-1 com: Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique, Sidcley; Paulo Roberto, Maycon; Vital, Jadson, Romero; Roger.

Já o Corinthians, teve a sua escalação alterada, depois de Rodriguinho ser cortado da partida por problemas dentários.

Escalação do Internacional confirmada com um 4-1-3-2 com : Danilo; Zeca, Moledo, Klaus, Iago; Dourado; Pottker, Edenilson, Patrick, Lucca; Damião

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes, você confere o jogo entre Internacional e Corinthians. O confronto é válido pela 7° rodada do Campeonato Brasileiro.

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida Internacional x Corinthians ao vivo nós voltamos com todos os detalhes, minuto a minuto. Fique conosco.

A equipe alvinegra vem com uma formação 4-2-4 com: Walter; Sidcley, Henrique, Balbuena, Mantuan; Paulo Roberto, Maycon; Romero, Jadson, Mateus Vital, Rodriguinho.

Já o Corinthians, terá outras duas, uma por suspensão e outra por opção técnica. Gabriel (suspenso) e Pedrinho serão poupados para descanso e Osmar Loss deve escalar Paulo Roberto e Mateus Vital para ocuparem o posto dos jogadores.

Em meio às ausências e presença de Lucca, Hellmann deve relacionar o Inter em um 4-3-3 com: Danilo Fernandes, Iago, Fabiano, Rodrigo Moledo, Zeca; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick; Lucca, Pottker, Damião.

Todavia, o treinador colorado terá Lucca, em campo. A novidade fica por conta de que o atacante, está emprestado ao Internacional e não existe cláusula que impeça a sua presença no jogo contra o clube que detém seus direitos.

Para o confronto desta tarde, Odai Hellmann terá dois importantes desfalques. O zagueiro Victor Cuesta suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o capitão D'Alessandro punido por briga no Gre-Nal pelo STJD.

Histórico dos últimos seis jogos no Brasileiro: Desde 2014, as equipes se enfrentaram seis vezes. Contudo, os visitantes levam a melhor no histórico recente. Ao todo, são cinco vitórias do Corinthians e apenas uma vitória dos donos da casa, que aconteceu em 2015, quando o colorado venceu o Timão por 2 a 1, no Beira-Rio.

Junto com Loss, o atual técnico do Internacional, Odair Hellmann também é cria da casa e está em seu primeiro desafio como técnico da equipe, após comanda-lo durante a campanha na Série B.

Neste domingo, Osmar Loss, substituto de Carille, fará a sua estreia no comando da equipe alvinegra. O treinador foi formado nas categorias de base do clube na metade da década de 90 e veio a ser técnico interino em 2011 e 2012/13.

A equipe alvinegra ocupa a terceira posição na tabela, com três vitórias, dois empates e uma derrota. Na última rodada, sob o comando de Fábio Carille, o Corinthians empatou com o Sport, na Arena Pernambuco.

Do outro lado, o Corinthians, apesar de viver bom momento dentro de campo, à beira dele passa por uma mudança após a saída de Fábio Carille, na última semana.

Com a vitória, o Inter chegou a 10° posição, acumulando oito pontos em 18 disputados.

O colorado, que subiu recentemente para a Série A do futebol brasileiro, vem se recuperando no Brasileirão. Até agora, são duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Entretanto, a equipe do Sul goleou a Chapecoense na última rodada aplicando 3 a 0, no Beira-Rio.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Neste domingo (27), você confere o jogo entre Internacional e Corinthians em jogo válido pela 7° rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está programado para começar às 16h00, no Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre.