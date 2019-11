Resultado Botafogo x Vitória pelo Campeonato Brasileiro 2018 (1-1)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite, e até a próxima!

Com o resultado, o Botafogo ficou na 12ª posição, com 9 pontos, enquanto o Vitória subiu para a 14ª posição, com 8 pontos.

FIM DE PAPO NO NILTON SANTOS! BOTAFOGO 1 x 1 VITÓRIA!

47' Cartão amarelo para Yago, do Vitória

46' Em andamento: Internacional 2 (Rossi) x 1 Corinthians / Bahia 2 (Zé Rafael) x 0 Vasco

45' Três minutos de acréscimos.

43' Yago recebeu de Lucas Fernandes, mas isolou a finalização. Torcedores do Botafogo estão impacientes e irritados.

41' Cartão amarelo para Neilton, do Vitória. Por simular um pênalti.

40' UHHHHHHHHHH! Cobrança de falta perfeita, na cabeça de Rodrigo Lindoso, mas o volante cabeceou nas mãos de Elias.

40' Mudança no Vitória: Entra: Yago / Sai: ?Denilson

38' UHHHHHH! Após corte errado da defesa baiana, Lindoso teve grande chance mas finalizou para fora.

38' NA HORA CERTA! Lindoso lançou Ezequiel, que ia sair na cara do gol, mas Neilton desarmou na hora certa.

36' 5.857 torcedores presentes no Nilton Santos.

34' Em andamento: Santos 0 x 1 (Bruno Silva) Cruzeiro

32' Mudança no Vitória: Entra: André Lima / Sai: Wallyson

28' QUE SEQUÊNCIA, WALLYSON! Após jogada individual de Neilton, o atacante cruzou e a bola se ofereceu para Wallyson na pequena área, mas ele furou. No lance seguinte, pisou na bola e caiu de maduro no gramado.

24' Em andamento: Bahia 1 (Élber) x 0 Vasco

24' Mudança no Vitória: Entra: Lucas Fernandes / Sai: Rhayner

23' UHHHH! Matheus Fernandes arriscou de longe e a bola passou por cima do gol.

21' Com o Vitória mais avançado, o Botafogo tenta surpreender com lançamentos e jogadas rápidas, especialmente com Aguirre, mas não obtém sucesso.

19' Rubro-Negro baiano ronda a área alvinegra, mas não consegue acertar o último passe.

17' Em andamento: Internacional 1 (Leandro Damião) x 1 Corinthians

15' Vitória tenta fazer uma blitz, mas peca nas finalizações.

13' Cartão amarelo para Matheus Fernandes, do Botafogo.

12' Mudança no Botafogo: Entra: Ezequiel / Sai: João Pedro

11' UHHHHHHHHHHHH! Grande jogada de Aguirre. O uruguaio ignorou a liberdade de Luiz Fernando, arriscou de fora da área e forçou uma grande defesa de Elias.

6' Faltou o último passe! Grande jogada individual de Lucas, mas na hora de cruzar para a finalização, o lateral errou.

5' UHHHHH! Aguirre fez boa jogada e tocou para João Pedro, que passou por Jeferson e buscava Kieza na área, mas Ramon cortou e a bola passou perto do gol.

2' Cartão amarelo para Jeferson, do Vitória.

0' Na saída de bola, Rodrigo Andrade erra um passe inacreditável e quase entrega uma grande chance para o Botafogo. Quarto passe errado dele na defesa, até aqui.

BOLA ROLANDO PARA A SEGUNDA ETAPA!

Equipes de volta ao gramado. Botafogo muda: Entra: Aguirre / Sai: Gustavo Bochecha

Os outros três jogos também estão no intervalo:



Santos 0 x 0 Cruzeiro

Internacional 0 x 1 Corinthians

Bahia 0 x 0 Vasco

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! BOTAFOGO 1 x 1 VITÓRIA!

46' UHHHHHHHHH! João Pedro tentou duas vezes até tocar para Luiz Fernando, que teve espaço e arriscou de longe, com muito perigo.

45' Enfim a partida ficou boa no Nilton Santos. Jogo ficou veloz e agitado.

45' Dois minutos de acréscimos.

42' Após mais um recuo para Jefferson, o goleiro lançou e a bola sobrou para Kieza que ganhou de Aderllan e só deslocou Elias. 1 a 1.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! É DE KIEZA!

39' Após o gol, alvinegros vaiam Gustavo Bochecha. Foi o segundo gol de Denilson no Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro baiano vai pulando para o 7º lugar.

38' Bochecha recuou forte para Jefferson que, após driblar, tentou o toque para Marcinho. Neilton antecipou, roubou a bola, entrou na área e só cruzou para Denilson empurrar para o fundo do gol. Vitória 1 a 0.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! É DE DENILSON!

33' Ramon ficou caído no gramado, foi atendido mas voltará para a partida.

29' Botafogo volta a tentar pressionar o Rubro-Negro, mas abusa - e erra - os cruzamentos.

25' De destaque, só a velocidade com que o Vitória se recompõe quando perde a bola. Inibe a velocidade do contra-ataque do Botafogo.

19' Fora a finalização completamente torta de Luiz Fernando, nenhum outro chute foi dado na partida. Jogo com muitos erros de passes.

14' Demorou demais! Após passe espirrado, a bola sobrou com Neilton completamente impedido, mas o assistente Marcelo Van Hasse só marcou quando Jefferson defendeu a finalização.

9' Cartão amarelo para Rhayner, do Vitória. Estava pendurado e não enfrentará o Internacional.

8' Vitória erra demais na defesa. Rodrigo Andrade já errou três passes, deixando seus companheiros na fogueira.

6' Após o corte errado da defesa baiana, Luiz Fernando tentou a primeira finalização da partida, mas jogou longe do gol.

5' Em andamento: Inter 0 x 1 (Matheus Vital) Corinthians

3' Botafogo troca passes laterais no campo de defesa.

1' Botafogo aperta a saída de bola do Vitória nesse início.

0' A primeira falta ocorreu com 4 segundos. Provavelmente a mais rápida do Brasileiro.

BOLA ROLANDO NO ESTÁDIO NILTON SANTOS! COMEÇA BOTAFOGO x VITÓRIA!

Um minuto de silêncio sendo respeitado.

Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado no Estádio Nilton Santos, que não recebe um público bom nessa tarde.

Três jogos também começarão às 16h:



Santos x Cruzeiro - Pacaembu

Bahia x Vasco - Arena Fonte Nova

Internacional x Corinthians - Beira-Rio

Mancini surpreende e deixa André Lima no banco de reservas, e coloca Denilson titular no comando do ataque.

VITÓRIA ESCALADO! Elias; Lucas, Ramon, Aderllan e Jeferson; José Welison, Rodrigo Andrade, Rhayner e Wallyson; Neilton e Denilson.

BOTAFOGO ESCALADO!

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Botafogo x Vitória ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Estádio Nilton Santos, às 16h (de Brasília).

Quem está fora (Vitória): Fillipe Soutto, Willian Farias, Juninho, Bryan, Jonatas Belusso, Walisson Maia e Kanu.

Pendurados (Vitória): Rhayner, Ramon e Yago.

Após sair da zona de rebaixamento ao vencer o Ceará em casa, a equipe baiana vai ao Rio de Janeiro em busca de surpreender os donos da casa. Porém, Vagner Mancini terá vários desfalques, e apostará as fichas na boa fase de Neilton para conquistar a terceira vitória no Brasileirão.

Quem está fora (Botafogo): Carli, Gatito, João Paulo, Marcos Vinícius Renatinho.

Pendurados (Botafogo): Gustavo Bochecha e Luiz Fernando.

Precisando da vitória para se recuperar do tropeço contra o Coelho, os comandados de Alberto Valentim terão dois desfalques importantes por lesão (Carli e Renatinho), e terá a estreia do zagueiro Yago, e do meia João Pedro. Apesar da invencibilidade no Nilton Santos, a expectativa de público não é alta para logo mais.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrentará o São Paulo, no Morumbi. A partida será realizada na quarta-feira (30), às 21h. Também na próxima quarta, o Vitória receberá o Internacional, no Barradão, às 19h30.

Já a equipe Rubro-Negra, 14º colocado com 7 pontos em 18 disputados, vem de vitória sobre o Ceará, no Barradão, por 2 a 1.

Com 8 pontos em 18 disputados, o Alvinegro ocupa a 12ª posição e vem de derrota para o América-MG, em Belo Horizonte, por 1 a 0.

Botafogo e Vitória se enfrentam neste domingo, no Nilton Santos, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 7ª rodada da competição.