Em busca do G-4, São Bento e Figueirense se enfrentam na abertura da rodada da Série B

Nesta terça-feira (29), o São Bento recebe o Figueirense, às 19h15, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time de Sorocaba busca manter a invencibilidade no campeonato e conseguir chegar ao G-4. O objetivo do Figueira é o mesmo: alcançar os quatro primeiros.

A equipe paulista vem de um empate em 2 a 2 diante do Juventude, no último sábado (26), no estádio Walter Ribeiro, e ocupa a nona posição com 11 pontos. Já a equipe catarinense encerrou uma sequência de três derrotas seguidas, e venceu o CSA por 4 a 1, fora de casa, na última quarta-feira (22), atualmente o Furacão ocupa a sexta posição, com 12 pontos.

As duas equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história. A primeira vez foi em jogo amistoso interestadual, no dia 1° de agosto de 1973, a partida terminou com vitória do Alvinegro por 2 a 1. Já o segundo jogo, foi válido pela série A, no dia 28 de novembro de 1979, a partida terminou com vitória da equipe paulista por 2 a 0. Pelo Campeonato Brasileiro Série B as duas equipes nunca enfrentaram.

Contra o São Bento, o técnico Milton Cruz, fará seu jogo de número 50 no comando do Figueirense.

Desempenho no Brasileirão

O São Bento segue invicto no Campeonato Brasileiro Série B, e até aqui tem dois empates e cinco vitórias. A equipe de Sorocaba disputou nove partidas em casa no ano e conquistou três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Na Série B, foram duas vitórias e dois empates

Já o Figueirense soma quatro vitórias e três derrotas no Brasileirão. Na competição o Furacão disputou três jogos fora de casa, venceu dois e perdeu um.