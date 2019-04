Com trauma na bacia, atacante Bruno Henrique pode desfalcar Santos diante do Atlético-PR

O ano de 2018 não vem sendo fácil para o atacante Bruno Henrique, do Santos. Depois de sofrer duas lesões sérias: a primeira no início do Campeonato Paulista, no dia 17 de janeiro, diante do Linense, na retina do olho direito- que o afastou dos gramados por três meses. Quando o atacante retornou, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, teve uma lesão muscular na coxa esquerda e ficou pouco mais de um mês sem ir à campo. E agora o atacante pode desfalcar o Peixe no duelo contra o Atlético-PR nesta quinta-feira (31), às 21h, na Arena da Baixada, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O camisa 11 sofreu um trauma no lado esquerdo da bacia após se chocar com a trave, na derrota para o Cruzeiro, no Pacaembu, no último domingo.

Bruno Henrique não foi a campo durante a atividade na manhã desta terça-feira (29), segundo a assessoria de imprensa do clube, o jogador ficou no CEPRAF fazendo um tratamento intensivo para se recuperar. Nesta temporada, o camisa 11 só atuou 50 minutos, em três jogos.

O zagueiro Lucas Veríssimo, que desfalcou o Santos na última partida diante da Raposa, após sentir um desconforto muscular no aquecimento, pode voltar ao time. Já Alison (lesão no joelho direito), Vitor Bueno (entorse no tornozelo esquerdo), Vecchio (dores no joelho direito), Copete (desconforto no lado direito do quadril) e Arthur Gomes (entorse no tornozelo esquerdo) estão entregues ao departamento médico.

Diante de tantas dúvidas, o Peixe deve entrar em campo no duelo contra o Furacão com Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Diego Pituca, Renato e Jean Mota; Gabriel Barbosa, Eduardo Sasha e Rodrygo.

Com um jogo a menos, o Santos tem seis pontos somados em suas partidas. Ao todo, foram duas vitórias e quatro derrotas no Brasileiro, e ocupa a 16ª colocação.